Θ. Κοντογεώργης: Δέσμευση της κυβέρνησης η ορατή βελτίωση στην καθημερινότητα και η νομιμότητα παντού

Το λεγόμενο «καλάθι της ΔΕΘ», η κριτική της αντιπολίτευσης, αλλά και ο ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν τα βασικά θέματα της συνέντευξης του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ Θανάση Κοντογεώργη.

Συγκεκριμένα, καθώς όμως ο υφυπουργός ήταν, τη στιγμή της συνέντευξης, στον Τύμβο της Αμφίπολης, μαζί με την υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, εξήγγειλε ότι «σε δύο χρόνια θα ξεκινήσει η σταδιακή ανάδειξη» του μνημείου, το οποίο, προσέθεσε, είναι «ένα τεράστιο και μοναδικό έργο».

Με δεδομένο, επίσης, ότι ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ έχει επισκεφθεί πολλές περιοχές της χώρας στο πλαίσιο της «Εθνικής στρατηγικής για την περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη» μιλώντας στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ μετέφερε και το κλίμα που συναντά: «Όπου και αν έχω πάει, οι πολίτες αναγνωρίζουν την προσπάθεια που έχει γίνει, καταλαβαίνουν ότι η χώρα μας είναι σε πολύ καλύτερο επίπεδο».

Ταυτοχρόνως δε, «επιζητούν και περιμένουν μια πιο αισθητή, ορατή αλλαγή της καθημερινότητας». Και όπως ανέφερε επίσης, «δεν έχω πάει σε κάποια περιοχή που να μην έχουν αισθανθεί ότι έχει γίνει κάποια πρόοδος, ακόμη και στην προσωπική τους οικονομική κατάσταση».

Στο σημείο αυτό περιέγραψε όμως και την αποστολή της κυβέρνησης: «Η προσπάθεια είναι με μόνιμο τρόπο να προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε τα εισοδήματα».

Και εν όψει ειδικότερα της ΔΕΘ, «ο στόχος είναι σε όσο το δυνατόν περισσότερους συμπολίτες μας και ευρύτερες κοινωνικές- επαγγελματικές κατηγορίες να επιστραφεί το μέρισμα ανάπτυξης που έχει δημιουργηθεί με την προσπάθεια του ελληνικού λαού και με την οικονομική πολιτική της κυβέρνησης». Με βασικούς ωφελούμενους τη μεσαία τάξη και την οικογένεια, προσέθεσε.

Επιπλέον, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ επανέλαβε ότι είναι σημαντικό τα μέτρα να έχουν μόνιμο χαρακτήρα και «όχι σήμερα δίνω ένα ευρώ και τον επόμενο χρόνο παίρνω τα μισά πίσω, γιατί έκανα λάθος υπολογισμούς».

Προσκαλώντας εξ άλλου το ΠΑΣΟΚ και τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης να καταθέσουν τις δικές τους προτάσεις, παρατήρησε ότι είναι «χρήσιμη η αντιπαράθεση επιχειρημάτων γιατί τότε οι πολίτες μπορούν να κρίνουν και να συγκρίνουν». Άλλωστε, συμπλήρωσε, «καλοπροαίρετα πρέπει να αντιμετωπίζουμε κάθε κριτική ακόμη και αν εμπεριέχει ανακρίβειες». Άσκησε κριτική, πάντως, στους αντιπάλους της κυβέρνησης ότι «βάζουν στην άκρη τις στρεβλώσεις», που προκλήθηκαν εξ αιτίας των πολλών κρίσεων που ενέσκηψαν.

«Πρέπει να δούμε αν προχώρησαν αυτά που ήταν στη διακριτική ευχέρεια της κυβέρνησης», παρατήρησε και έφερε συγκεκριμένα παραδείγματα, όπως οι αυξήσεις σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα: «Στο Δημόσιο από το 2022 και μετά έχει προστεθεί 1,3 μισθός, ενώ στον ιδιωτικό τομέα αυξήθηκε, πέραν του κατώτατου μισθού, και ο μέσος μισθός».

Στο σημείο αυτό αναγνώρισε πάντως ότι «η προσδοκία ήταν να είναι πολύ καλύτερα, γιατί ύστερα από μια δεκαετή κρίση υπάρχει και μια εύλογη ανυπομονησία "να δω μια πολύ μεγάλη αλλαγή στη ζωή μου"». Ενώ διευκρίνισε, «θέλουμε τώρα να υπάρχει αποτέλεσμα αλλά αυτό να γίνει με τη σύνεση που απαιτείται».

Σύμφωνα με τον Θ. Κοντογεώργη, οι εκλογικοί συσχετισμοί δημιουργούνται από τρεις κατά βάση, παράγοντες: «το αποτέλεσμα της δουλειάς που είναι και ο κυριότερος, ο τρόπος που συνομιλείς και απευθύνεσαι στην κοινωνία και η προοπτική που δίνεις. Αυτή η προοπτική πρέπει να είναι ρεαλιστική», υπογράμμισε.

Σε ερώτηση να σχολιάσει την κριτική της αξιωματικής αντιπολίτευσης με την παρουσίαση της «Μαύρης Βίβλου» των κυβερνητικών πεπραγμένων, έδωσε την εξής απάντηση:

«Πέραν της "Μαύρης Βίβλου", της καταστροφολογίας που θυμίζει και λίγο... ΣΥΡΙΖΑ, θεωρώ σε ένα βαθμό χρήσιμο αυτό που γίνεται από το ΠΑΣΟΚ, ότι καταθέτει κάποιες απόψεις». Εν τούτοις, συμπλήρωσε, «η αντιπαράθεση των επιχειρημάτων -και μετά τη ΔΕΘ- πρέπει να γίνεται επί πραγματικών δεδομένων». Παρατήρηση που διατύπωσε με αφορμή προηγούμενη συνέντευξη στελέχους του ΠΑΣΟΚ, που υποστήριξε ότι δεν έχει παραδοθεί κανένας ή έχουν παραδοθεί ελάχιστοι διαδραστικοί πίνακες στα σχολεία. Ο αντίλογος του υφυπουργού είχε ως εξής: «Το σύνολο των 36.000 έχει παραδοθεί. Είναι στις τάξεις τους, σε 7.000 σχολεία».

Και, ευκαιρίας δοθείσης, ανέπτυξε και το πρόγραμμα για τα σχολικά κτήρια: «Με 600 εκατ. προσπαθούμε να ανακαινίσουμε τα σχολεία. 430 σχολεία θα παραδοθούν τον Σεπτέμβριο με το πρόγραμμα "Μαριέττα Γιαννάκου". Έχω δει σχολεία- κοσμήματα και έτσι πρέπει να συνεχίσουμε».

Ακολούθως υπενθύμισε ότι «πριν 2 ΔΕΘ - όταν ανέβηκε μετά τις εκλογές του 2023 στη Θεσσαλονίκη ο πρωθυπουργός - το βασικό μας σύνθημα ήταν νομιμότητα παντού». Και το επικαλέσθηκε για να υπογραμμίσει «τις παρεμβάσεις που έχουν γίνει στις πολεοδομίες, στις εφορίες. Βλέπετε την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος. Σήμερα ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη ανακοινώνει εκατοντάδες ΑΦΜ στο πλαίσιο της έρευνας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ». Και συνέχισε: «Προφανώς εκεί τα πράγματα δεν πήγαν καλά, αλλά επιστρέφουν (τα χρήματα)».

Εν κατακλείδι, «η δέσμευσή μας ισχύει στο ακέραιο», ανέφερε με έμφαση, προσθέτοντας και μια δεύτερη δέσμευση: «η βελτίωση πρέπει να είναι ορατή, μετά το Σάββατο θα έχουμε να πούμε πολλά περισσότερα για αυτά».