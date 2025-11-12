Θ. Κοντογεώργης: Καμία μέρα χαμένη - Από τη δουλειά και την ελπίδα για την επόμενη μέρα θα κριθούμε από τους πολίτες

Εφ' όλης της ύλης η συνέντευξη του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ, Θανάση Κοντογεώργη στην ΕΡΤ, ξεκινώντας όμως από τα αμιγώς πολιτικά ζητήματα, υπογράμμισε την ανάγκη «ρεαλιστικής προοπτικής για τη συνέχεια», προεξοφλώντας ότι «η κυβέρνηση θα πάει στην επόμενη περίοδο επενδύοντας στην ελπίδα και σε καμία περίπτωση στο φόβο».

Με τη γενική επισήμανση ότι «η στασιμότητα σε πηγαίνει πίσω», ο υφυπουργός επεσήμανε την πρόοδο σε τομείς, όπως η ενεργειακή ασφάλεια, η εξωτερική πολιτική, αλλά: «πρώτη προτεραιότητα (είναι) η βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών». Κατά συνέπεια, «η κυβέρνηση δεν θα πάει στις εκλογές με διλήμματα φόβου, Μητσοτάκης ή χάος, αλλά ρεαλιστικής ελπίδας». Και, άρα, η κυβέρνηση θα πάει στις κάλπες με το έργο που έχει κάνει και κάνει και οι πολίτες θα αξιολογήσουν ποιος θα είναι ο κυβερνήτης της χώρας για την επόμενη μέρα.

Με αφορμή δε, τη σημερινή διακυβερνητική, σημείωσε ότι «η Κύπρος από την 1η του έτους και η Ελλάδα από το 2ο εξάμηνο του 2027 θα έχουν την Προεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και σε μια περίοδο που θα καθορισθεί πώς θα ζούμε τα επόμενα χρόνια», αφού θα καθορισθούν θέματα, όπως είναι ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός, η ανταγωνιστικότητα, η άμυνα, η κοινωνική συνοχή.

Ενώ κατέθεσε τη γνώμη του ότι οι πολίτες επιβραβεύουν την ειλικρινή ανάληψη ευθύνης και την πράξη μετά από αυτήν και «η εμπιστοσύνη των πολιτών στην πολιτική είναι παράγοντας βιωσιμότητας της δημοκρατίας μας».

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης και σε ερώτημα για τις θέσεις που ανέπτυξε ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, ο Θ. Κοντογεώργης παρατήρησε ότι «εδώ και κάποιο καιρό ο κ. Σαμαράς έχει κάποιες γνωστές απόψεις», επέμεινε όμως στην κυβερνητική προτεραιότητα για παραγωγή έργου: «Δεν υπάρχει καμία ημέρα που μπορεί να πάει χαμένη», τόνισε και προσέθεσε: «Πρέπει να κάνουμε αφενός αυτά που αφορούν την υλοποίηση του προγράμματός μας, αφετέρου να ανταποκριθούμε στη συγκυρία».

Ενώ με αφορμή τα σενάρια δημιουργίας νέων κομμάτων, αναγνώρισε ότι ναι μεν «είναι καλό να έχουν οι πολίτες προτάσεις», αλλά, συμπλήρωσε, «προτάσεις που δίνουν διέξοδο προς τα μπρος». Στο σημείο αυτό υπογράμμισε, όμως, ότι «δεν υπάρχει ένας τομέας της δημόσιας ζωής που να μην έχει πάει καλύτερα τα τελευταία χρόνια», φέρνοντας και συγκεκριμένα παραδείγματα. Πρώτο από αυτά, τα δημόσια οικονομικά, με την ταυτόχρονη διαβεβαίωση ότι την κυβέρνηση την ενδιαφέρει να αλλάζει δραστικά η καθημερινότητα των πολιτών, με αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος. Άλλοι τομείς που είναι στο κυβερνητικό ραντάρ είναι, συνέχισε, η παιδεία, η υγεία, η εξωτερική πολιτική και άμυνα. Βεβαίως, διευκρίνισε, η πρόοδος είναι σημαντική, αλλά «ίσως όχι τόση όσο θα θέλαμε σε κάποιους τομείς».

Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ έστειλε το μήνυμα ότι αυτή η κυβέρνηση είναι που θα το λύσει. Εξ άλλου, προσέθεσε, «ήδη είμαστε σε συνεννόηση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, πηγαίνει καλά, σε λίγο καιρό θα έχουμε ένα σύγχρονο, διαφανές και δίκαιο σύστημα αγροτικών επιδοτήσεων με αποκατάσταση της δικαιοσύνης στον αγροτικό κόσμο». Ένα σύστημα που θα εγγυάται εν τέλει ότι «δεν θα κινδυνεύει η χώρα μας με πρόστιμα και κοινωνική αναταραχή».

Συμμεριζόμενος ότι «αυτή η διαδικασία έχει και πόνο» λόγω της σχετικής καθυστέρησης απόδοσης της πρώτης προκαταβολής, ο Θ. Κοντογεώργης διαβεβαίωσε ότι «αφού ολοκληρωθούν οι έλεγχοι, θα πούμε και τα ποσά». Σε κάθε περίπτωση, «τα πρώτα μηνύματα είναι θετικά και αυτό αποτυπώθηκε και στην επίσκεψη του αρμόδιου Επιτρόπου, του κυρίου Χάνσεν».

Εν κατακλείδι, «δεν υπάρχει κανένα περιθώριο να μη λειτουργήσουμε σε καθεστώς πλήρους πλέον, διαφάνειας σε αυτήν αλλά και οποιαδήποτε άλλη υπόθεση», υπογράμμισε.