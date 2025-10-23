Θ. Κοντογεώργης για κύκλωμα ΟΠΕΚΕΠΕ: Απαρέγκλιτη γραμμή να υπάρξει απόλυτη δικαιοσύνη στον αγροτικό κόσμο

Η πολιτική σύγκρουση για το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη και ο ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν τα δύο θέματα που τέθηκαν κατά τη διάρκεια της συνέντευξης του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ Θανάση Κοντογεώργη, στον ΣΚΑΙ

Και πρώτα για την εξάρθρωση κυκλώματος -σύμφωνα με το κατηγορητήριο- στον ΟΠΕΚΕΠΕ, «το χθεσινό ήταν μια επιτυχία των ελληνικών διωκτικών αρχών και, βέβαια, υπάρχει ένα πολύ καλό επίπεδο συνεργασίας με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Από την αρχή της υπόθεσης»: αυτό επεσήμανε εισαγωγικώς ο υφυπουργός διευκρινίζοντας ότι «το χθεσινό δεν αφορά την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ήταν στο πλαίσιο μιας προκαταρκτικής εξέτασης».

Εξ άλλου, συνέχισε, «ήδη κάποιοι είναι στη φυλακή και διεξάγονται δίκες», επίσης «υπάρχει συνεργασία ελληνικών διωκτικών αρχών, δικαιοσύνης και Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας».

Σύμφωνα με τον Θ. Κοντογεώργη, η «απαρέγκλιτη γραμμή», όπως τόνισε, είναι «να υπάρξει απόλυτη δικαιοσύνη στον αγροτικό κόσμο. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει ένα ηθικό κομμάτι, ότι επιστρέφονται τα κλεμμένα, οι παρανόμως χορηγηθείσες, καταβληθείσες αποζημιώσεις. Ταυτόχρονα έχει και τη διαδικασία να ξεχωρίσει η ήρα από το στάρι».

Αναγνώρισε πάντως ότι όλο αυτό «έχει μια δυσκολία γιατί καθυστερούν κάποιες αποζημιώσεις και ενισχύσεις. Ταυτόχρονα όμως από εδώ και πέρα για ό,τι υπάρξει σε επίπεδο αποζημιώσεων, ενισχύσεων-επιδοτήσεων και οποιουδήποτε άλλου σχήματος» θα αφορά, σημείωσε, «τους πραγματικούς αγρότες και πραγματικούς κτηνοτρόφους».

Για το χρονοδιάγραμμα είπε ότι «μέχρι το τέλος του μήνα θα καταβληθούν όλες οι αποζημιώσεις για φερτά υλικά (Daniel) και ζωοτροφές. Αμέσως μετά, άμεσα προχωράει η αποκατάσταση του ζωικού κεφαλαίου, από θανατώσεις. Είναι αρκετά εκατομμύρια, στις 20 Οκτωβρίου έκλεισε για την υποβολή δηλώσεων».

Ακολούθως «μπαίνουν στη σειρά οι επιδοτήσεις, οι ενισχύσεις που θα καταβληθούν το επόμενο διάστημα. Γνωρίζουμε ότι υπήρξε καθυστέρηση, υπήρχε όμως η αναγκαιότητα των ελέγχων, υπάρχει μια συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν μπορούμε να ρισκάρουμε τη δικαιοσύνη στον αγροτικό κόσμο», δήλωσε με την ταυτόχρονη επισήμανση ότι «επαπειλούνται νέα πρόστιμα, σε καμία περίπτωση δεν θέλουμε αυτήν τη στιγμή να βρεθεί η χώρα μας υπόλογη».

Το μήνυμα δε του Θ. Κοντογεώργη κλείνοντας ήταν: «Οι πόροι θα διανεμηθούν δίκαια και εκεί που υπάρχει ανάγκη». Ενώ για το επιβληθέν πρόστιμο, προανήγγειλε ότι «θα υπάρχει διαδικασία προσβολής. Είναι από διοικητικές αβλεψίες, θα κατανεμηθεί στο χρόνο», κατέληξε.

Για τον Άγνωστο Στρατιώτη

Στο άλλο θέμα της συνέντευξης, το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, «η μεγάλη εικόνα είναι ότι εμείς πήραμε μια πρωτοβουλία που έχει να κάνει με τη συλλογική μνήμη και το δημόσιο χώρο», επανέλαβε ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ.

Από εκεί και πέρα, «μετά και την ψήφιση της τροπολογίας, η Ελληνική Αστυνομία, με τον τρόπο που πρέπει, θα περιφρουρήσει τον χώρο. Όπως ανέφερε και χθες ο πρωθυπουργός, θα υπάρξει συνεργασία με το υπουργείο Εθνικής 'Αμυνας που πλέον έχει και την αρμοδιότητα, που έχει και την ιστορική μνήμη και γνώση».

Για αυτήν καθαυτήν την κυβερνητική πρωτοβουλία για το Μνημείο, επανέλαβε ότι «ήταν κάτι που χρειαζόταν να γίνει» και η κυβέρνηση αντιμετώπισε το θέμα «και με ευαισθησία και με λογική». Άλλωστε, προσέθεσε, «ήταν μια συζήτηση που ωρίμασε, κρίθηκε σκόπιμο και με την ολοκλήρωση της απεργίας του ανθρώπου στο Σύνταγμα. Ενώ δεν έγινε πριν γιατί δεν υπάρχει σκοπός ούτε αντιθετικής σχέσης ούτε πρόκλησης», διευκρίνισε ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ λέγοντας επίσης ότι «δεν θέλουμε να επαναληφθούν παλαιότερα γεγονότα, πιο δύσκολα και πιο έντονα»

Σε επόμενο σημείο της συνέντευξης διαβεβαίωσε ότι «κανείς δεν πρόκειται να πειράξει τα ονόματα» των θυμάτων των Τεμπών, ενώ πρότεινε να αναδειχθεί ακόμη περισσότερο «Το Δέντρο των Ψυχών», που βρίσκεται απέναντι από την Τεχνόπολη, στο Γκάζι. Όμως, προσέθεσε, «υπάρχουν χώροι στους οποίους πρέπει να αποδίδεται η δέουσα τιμή και μνήμη».

Ειδικά για την πολιτική αντιπαράθεση στο θέμα, εν αντιθέσει με το τι κάνει η αντιπολίτευση, ο κ. Κοντογεώργης είπε ότι «η κυβέρνηση δεν ασχολείται με τα εσωκομματικά της αντιπολίτευσης», και συμπλήρωσε, «εμείς πρέπει να προχωρήσουμε τη δουλειά μας και όχι να σπαταλούμε ενέργεια για κάθε σενάριο της αντιπολίτευσης και τι μπορεί να γίνεται στη Νέα Δημοκρατία».

Για τη συζήτηση στη Βουλή παρατήρησε ότι «η κ. Κωνσταντοπούλου είπε τα γνωστά της, ο κ. Βελόπουλος δεν ήταν εκεί, από το ΠΑΣΟΚ υπήρχε μια αμφιθυμία για διάφορους λόγους». Και ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ έκλεισε λέγοντας ότι «σε τέτοιες περιόδους χρειάζεται να αναδεικνύουμε αυτά που μας ενώνουν». Αν και, από αντιπάλους της κυβέρνησης «υπάρχει πρόθεση να επικρατεί όξυνση, πόλωση, διαιρετικός λόγος. Μπουχτίσαμε με αυτά! Και μας κόστισαν πολύ στο παρελθόν», κατέληξε.