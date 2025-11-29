Θ. Κοντογεώργης για το βιβλίο Τσίπρα: Η Ελλάδα έχει προχωρήσει μπροστά και δεν θα γυρίσει στο χθες

Από το μέτρο επιστροφής του ενοικίου ξεκίνησε η συνέντευξη του Θανάση Κοντογεώργη στον Real FM 97,8, με τον υφυπουργό παρά τω πρωθυπουργώ να σημειώνει ότι «κοντά 900.000 άνθρωποι πληρώθηκαν χθες», με δεδομένο ότι εκείνοι που ζουν στο νοίκι ζορίζονται αρκετά, αναγνώρισε. Το μέτρο της επιστροφής θα γίνεται κάθε χρόνο, υπογράμμισε, ενώ «αν έχουν προκύψει κάποια ζητήματα, το υπουργείο Οικονομικών θα το δει, κάποιοι λίγοι μπορεί να μην πληρώθηκαν γιατί δεν είχαν δηλώσει iban».

Αναφορικά με τις κινητοποιήσεις μερίδας στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, ο υφυπουργός σημείωσε ότι «υπάρχει σημαντική βελτίωση της οικονομικής κατάστασής τους μέσω σημαντικών αυξήσεων στους μισθούς τους. Το Υπουργείο βρίσκεται σε διαρκή διάλογο μαζί τους και το επόμενο διάστημα θα βελτιωθεί η κατάσταση».

Προχωρώντας στα αμιγώς πολιτικά ζητήματα, ο Θ. Κοντογεώργης επικαλούμενος την ιδιότητα που είχε το 2015 (σ.σ. ήταν νομικός σύμβουλος του τότε υπουργού Οικονομικών Γκίκα Χαρδούβελη) και έχοντας, όπως είπε, μια εμπλοκή στις διαπραγματεύσεις με τους θεσμούς, ανέφερε πως «είχαμε ετοιμάσει έναν πλήρη φάκελο με τις εκκρεμότητες». Ο υφυπουργός έκανε την παρατήρηση αυτή θέλοντας να θυμίσει όσα έλεγε τότε «με πολύ μεγάλη άνεση ο κ. Βαρουφάκης, ότι αυτά δεν είναι αναγκαία», ενώ «μετά είχε και το πολιτικό θράσος να λέει ότι δεν παρέλαβε τίποτε».

Και, με αφορμή την έκδοση του βιβλίου του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα, τόνισε: «Σίγουρα δεν πρέπει να ξανακυλήσουμε στο παρελθόν, στο ψέμα, την προχειρότητα και την ανευθυνότητα - και το λέω πολύ ήπια, ξέρετε πόσο μετριοπαθείς είναι οι τοποθετήσεις μας».

Ερχόμενος δε, στην τρέχουσα περίοδο δήλωσε: «Σήμερα έχουμε μια υπεύθυνη δημοσιονομική πολιτική, η οποία δεν επαναλαμβάνει τα λάθη του παρελθόντος. Με αίσθημα υπευθυνότητας στις επόμενες γενιές κάνουμε αυτό που πρέπει σε σχέση με την αποπληρωμή των υποχρεώσεων μας. Αυτό που θέλουμε περισσότερο είναι αυτή η οικονομική ανάπτυξη, αυτή η καλύτερη θέση της χώρας διεθνώς - κάτι που το αναγνωρίζουν όλοι, αλλά και όλοι οι πολίτες το βλέπουν - αυτό να το εισπράξουν, εντός και εκτός εισαγωγικών, περισσότερο στην καθημερινότητά τους». Και έφερε ως παραδείγματα την επιστροφή ενοικίου, το επίδομα στους συνταξιούχους και από 1/1/26 την κατάργηση της προσωπικής διαφοράς, τις φοροαπαλλαγές στις οικογένειες με παιδιά και τη μεσαία τάξη. Για τη μεσαία τάξη παρατήρησε μάλιστα, ότι «αντιμετωπίζει κάποια πίεση, λόγω στεγαστικού, ακρίβειας».

Αλλά, η κυβέρνηση απαντά, συμπλήρωσε, «με φορολογική μεταρρύθμιση, λιγότερους φόρους, η νέα γενιά δεν θα πληρώνει φόρο, μεγαλύτερες φορολογικές απαλλαγές στις οικογένειες με παιδιά». Στόχος είναι, συνέχισε, «να φτιάχνουμε την οικονομία μας, να μην ξανακυλήσουμε πίσω - δεν είναι μακρινές οι εποχές της ανευθυνότητας - και ταυτόχρονα να προσπαθούμε να βελτιώνουμε την καθημερινότητα των συμπολιτών μας»

Στο θέμα της λειψυδρίας, «ευτυχώς - δυστυχώς τα πράγματα προχωρούν κάπως γρήγορα», ανέφερε με την πρόσθετη παρατήρηση ότι «μέχρι το 2021 τα αποθέματα στους ταμιευτήρες ήταν περίπου σταθερά, περίπου 1 δισ. κυβικά μέτρα νερού. Από το 2022, και λόγω της κλιματικής κρίσης στην ευρύτερη περιοχή της Μεσόγειο, κάθε έτος χάνουμε 250 εκατ. κυβικά».

Συμπερασματικά, «είμαστε σε καθεστώς επιφυλακής. Δεν σημαίνει περικοπές ή περιορισμούς, σημαίνει μια υπεύθυνη στάση από όλους. Αυτό αφορά τους καταναλωτές αλλά και την Πολιτεία, η οποία τώρα που τελείωσε η αξιολόγηση των επιστημονικών δεδομένων, είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε στα βασικά έργα για την υδροδότηση της Αττικής. Και τα επόμενα χρόνια θα είμαστε σε επιφυλακή, γιατί δεν φαίνεται να γυρίζει κλιματικά αυτή η κατάσταση», ανέφερε ο Θ. Κοντογεώργης. Μάλιστα, κατέληξε, «η συζήτηση αφορά και τον πρωτογενή τομέα μας, πού και τι θα καλλιεργούμε τα επόμενα χρόνια».

Η συνέντευξη έκλεισε με το αγροτικό ζήτημα: «Δίνονται αρκετά χρήματα και κυρίως σε αυτούς που τα δικαιούνται. Προχωρήσαμε σε αλλαγές που έπρεπε να γίνουν για να αποκατασταθεί η δικαιοσύνη στον αγροτικό κόσμο. Κάνουμε διάλογο με τους αγρότες, είμαστε δίπλα στον πρωτογενή τομέα και τον αγροτικό κόσμο, ό,τι χρειάζεται να γίνει, θα γίνει», κατέληξε.