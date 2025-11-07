Θ. Κοντογεώργης: Δέσμη μέτρων τις επόμενες μέρες για πρόληψη και καταστολή παράνομης οπλοκατοχής

Οπλοκατοχή, ΕΛΤΑ και ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν τα τρία θέματα που τέθηκαν στη συνέντευξη του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ, Θανάση Κοντογεώργη στον τηλεοπτικό σταθμό Open.

Με αφορμή τα τραγικά γεγονότα στα Βορίζια Ηρακλείου, «απαιτούνται συνεργασίες σε όλα τα επίπεδα, και διακομματικές και με την τοπική κοινωνία, κάθε τοπική κοινωνία, χωρίς να στοχοποιούμε περιοχές, αλλά και διυπουργικές συνεργασίες όπου είναι απαραίτητες», ήταν το μήνυμα που έστειλε ο υφυπουργός.

Μάλιστα, συνέχισε, «τις επόμενες ημέρες, πολύ άμεσα, θα παρουσιασθεί μια συνολική δέσμη μέτρων που θα αφορά και το κομμάτι της πρόληψης και το κομμάτι της καταστολής, με αυστηροποίηση ποινών», υπογράμμισε και αναφέρθηκε στο «σημαντικό έργο» που έχει να επιδείξει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος: «140 οργανωμένες συμμορίες έχουν οδηγηθεί στη δικαιοσύνη και πολλοί έχουν ήδη προφυλακισθεί», σημείωσε.

Τι είπε για τα ΕΛΤΑ

Στο δεύτερο θέμα, αυτό των Ελληνικών Ταχυδρομείων, «τα ΕΛΤΑ ανήκουν στο Υπερταμείο, είχαν αυτόνομη διοίκηση», ήταν η πρώτη παρατήρησή του, όμως, προσέθεσε, «λόγω και όσων έγιναν, θα απαιτηθεί μια μεγαλύτερη ανάληψη πολιτικής και επιχειρησιακής λειτουργίας - το είπε και ο κ. Πιερρακάκης - από την κυβέρνηση, μεγαλύτερη εμπλοκή της στα ζητήματα αυτά».

Με αφορμή δε, το ρόλο που έχει αναλάβει ο Θ. Κοντογεώργης για την περιφερειακή ανάπτυξη, «την ελληνική περιφέρεια την κρατάνε η καλή οικονομία και τα έργα υποδομής, οι πολιτικές για τη συγκράτηση του πληθυσμού, το βάρος στα νερά και τον πρωτογενή τομέα, οι επενδύσεις. Τα υπόλοιπα έχουν την αξία τους για την καθημερινότητα, έχουν μια συναισθηματική και συμβολική αξία, την οποία οφείλουμε να λαμβάνουμε υπόψη σε ό,τι σχεδιάζουμε και υλοποιούμε ειδικά για την ελληνική περιφέρεια -κι αυτό η κυβέρνηση το κάνει», διαβεβαίωσε εξάλλου.

Ακολούθως, ο υφυπουργός αφού υπογράμμισε ότι «σε λίγους μήνες τα ΕΛΤΑ δεν θα μπορούσαν να πληρώσουν μισθούς», ανέφερε ότι «η κυβέρνηση επιμένει στην ανάγκη αναδιοργάνωσης των ΕΛΤΑ». Τέλος, «στην τρίμηνη παράταση θα πρέπει να εξετασθούν όλες οι πτυχές και να βρούμε τις βέλτιστες λύσεις για κάθε περιοχή».

Τι είπε για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Για το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, εν πρώτοις ανέφερε ότι «η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με δύο επιστολές της, πέρυσι τον Μάρτιο και τον Αύγουστο, απειλούσε με διακοπή, ακόμη και με αναστολή των αγροτικών επιδοτήσεων. Υπήρχαν 54 ορόσημα, έγινε μια συστηματική δουλειά, από ΟΠΕΚΕΠΕ, ΑΑΔΕ, Αντιπροεδρία της Κυβέρνησης, υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, και αυτά ολοκληρώθηκαν και πιστεύουμε επιτυχώς. Αυτό αναδεικνύεται και από τη χθεσινή συνάντηση και το κοινό ανακοινωθέν του αντιπροέδρου (σ.σ. του Κωστή Χατζηδάκη) με τον Επίτροπο (σ.σ. Επίτροπο Γεωργίας και Τροφίμων Κριστόφ Χάνσεν)».

Τούτων δοθέντων, «ανοίγει ο δρόμος των προκαταβολών των βασικών ενισχύσεων μέχρι 30 Νοέμβρη και ταυτόχρονα, αφού έλθει ο νόμος για την υποκατάσταση του ΟΠΕΚΕΠΕ από την ΑΑΔΕ, το 2026 θα υπάρχει ένα νέο, πλήρως εξυγιασμένο διαφανές σύστημα των επιδοτήσεων», κατέληξε.