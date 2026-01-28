Θ. Κοντογεώργης: Απαιτούνται συναινέσεις και σοβαρότητα, όσοι επιδιώκουν τοξικότητα και λαϊκισμό θα μας βρουν απέναντί τους

«Είμαστε όλοι συγκλονισμένοι από αυτό που συνέβη, τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων. Ο Γενάρης δεν μπήκε καλά, είχαμε δύο γεγονότα», ήταν η εισαγωγική αναφορά του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ Θανάση Κοντογεώργη στο πολύνεκρο τροχαίο με θύματα φιλάθλους του ΠΑΟΚ.

Μιλώντας το βράδυ της Τρίτης στον τηλεοπτικό σταθμό Blue Sky ζήτησε «να συμπαρασταθούμε στις οικογένειες και να βρεθούμε δίπλα τους με κάθε τρόπο».«Κουράγιο και υπομονή στις οικογένειες των συνανθρώπων μας», ανέφερε.

Όσον αφορά τη κυβερνητική σύσκεψη για την ευλογιά, ο υφυπουργός έκανε λόγο για αποφάσεις που ελήφθησαν στο πλαίσιο συνεργασίας της κυβέρνησης με τις περιφέρειες. «Κόστισε αρκετά σε ζωικό κεφάλαιο, κόστισε αρκετά στους κτηνοτρόφους μας. Η κτηνοτροφία είναι πολύ σημαντική για τον πρωτογενή τομέα, οι κτηνοτρόφοι μας είναι πολύ σημαντικοί για την πατρίδα μας. Τα περισσότερα μέτρα είναι στον τομέα ευθύνης και αρμοδιότητας των περιφερειών», είπε και συνέχισε:

«Από μια παρουσίαση που έγινε από το Υπουργείο και τον πρόεδρο της επιστημονικής επιτροπής για την ευλογιά προκύπτει ότι χρειάζεται μια μεγαλύτερη συνεργασία με την αστυνομία, ώστε να δούμε τα θέματα επιτήρησης στις μετακινήσεις. Είναι ευκαιρία τώρα το χειμώνα να περιοριστεί...», ακριβώς λόγω του περιορισμού μετακινήσεων των ζώων.

Κρίσιμη και η επόμενη διαπίστωση του Θ. Κοντογεώργη: «Συμφωνήθηκε σήμερα (σ.σ. χθες) ως ενιαία στάση ότι δεν υπάρχει καμία άλλη μέθοδος να σταματήσουμε την ευλογιά. Αναφερόμαστε κυρίως στα θέματα της βιοασφάλειας και όχι του εμβολιασμού», διευκρίνισε επιχειρηματολογώντας ότι «χωρίς μέτρα βιοασφάλειας θα ήταν ατελέσφορος ένας μαζικός εμβολιασμός -ακόμη κι αν μπορούσε να γίνει. Πολλώ μάλλον για ένα εμβόλιο που έχει μειωμένη λοιμογόνο δύναμη και έχει μέσα ζωντανό ιό. Δηλαδή όταν εμβολιάσεις, δεν μπορεί να ξεχωρίσεις αν τα πρόβατα έχουν νοσήσει ή αν έχουν εμβολιασθεί», σημείωσε ενώ αναφέρθηκε και σε ένα άλλο πρόβλημα, τις «σημαντικές επιπτώσεις στα προϊόντα που στηρίζονται στο γάλα, μεγάλα εξαγωγικά προϊόντα δηλαδή».

Συμπερασματικά, «όλοι, αρμόδιοι και περιφερειάρχες, συμφωνήσαμε ότι αυτός είναι ο μόνος δρόμος, να δουλέψουμε εντατικά μαζί το επόμενο διάστημα για να εξαλείψουμε την ευλογιά», ανακοίνωσε ο Θ. Κοντογεώργης υπενθυμίζοντας και τη συνάντηση που θα έχει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης την επόμενη εβδομάδα με τους κτηνοτρόφους. Όπως είπε, εκεί «θα συζητήσουμε και το δεύτερο μεγάλο ζήτημα που συνδέεται με την ευλογιά, που είναι η ανασύσταση του ζωικού κεφαλαίου». Με τελικό στόχο και με οικονομικά και άλλα κίνητρα, «να είναι γρήγορη η "επιστροφή" των κτηνοτρόφων στο επάγγελμα».

Ερωτηθείς για το πώς ξέφυγε η ευλογιά, απάντησε ότι «σε πολλά θέματα δεν τηρήθηκαν οι τύποι στη βιοασφάλεια», επιπλέον «από κάποιους κτηνοτρόφους είχαμε παράνομες μετακινήσεις, παράνομες εισαγωγές. Αυτά δεν βοήθησαν», συμπέρανε.

Και, επιστρέφοντας στην αντιμετώπιση του προβλήματος επεσήμανε: «Ήδη διαθέσαμε 25 στρατιωτικούς κτηνιάτρους και τις επόμενες ημέρες άλλους 75 για να είναι στο πεδίο. Όπου υπάρχουν κτηνίατροι, "επιστρατεύονται"». Εν κατακλείδι, «εφόσον τηρηθούν απαρεγκλίτως όσα είπαμε σήμερα, νομίζω ότι θα πάει πολύ καλά. Είναι ευκαιρία τους επόμενους δύο μήνες να εξαλείψουμε το φαινόμενο», επανέλαβε κλείνοντας.

Το επόμενο μεγάλο θέμα της συνέντευξης ήταν το πολιτικό σκηνικό σήμερα σε συνδυασμό και με τις δημοσκοπήσεις που βλέπουν το φως της δημοσιότητας τις τελευταίες ημέρες. «Το κοινότοπο είναι να πω ότι η ΝΔ ύστερα από 6,5 χρόνια διακυβέρνησης διατηρεί σοβαρό και διευρυνόμενο προβάδισμα από το δεύτερο κόμμα», ήταν το εισαγωγικό σχόλιο του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ, που ξεδίπλωσε ταυτοχρόνως όμως τις κυβερνητικές δράσεις:

«Μένει να φανεί τώρα το κομμάτι της φορολογικής μεταρρύθμισης σε δημόσιους και ιδιωτικούς υπαλλήλους. Όλοι, ειδικά εκείνοι που έχουν παιδιά, θα δουν σημαντικές αυξήσεις στη μισθοδοσία» -κι αυτός ο βασικός τρόπος «για να αντιμετωπίσουμε ένα αυξημένο κόστος διαβίωσης», είπε εν αρχή αναγνωρίζοντας παράλληλα τα τρία βασικά μέτωπα: ακρίβεια, αύξηση των εισοδημάτων, αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης. Ενώ μίλησε και για τη «σημαντική πρόκληση, και φέτος να συνεχίσουμε να κάνουμε τη δουλειά μας ακόμη καλύτερα».

Επίσης, στόχος είναι «με ασφάλεια, με σχέδιο και με δουλειά να προχωρήσουμε στην επόμενη μέρα -κι αυτό σιγά σιγά αποτυπώνεται και στις μετρήσεις. Ότι αυτή η κυβέρνηση με τα καλά της και τα στραβά της προχωράει κάποια πράγματα», ήταν η ερμηνεία που έδωσε και συμπλήρωσε:

«Οι πολίτες αντιλαμβάνονται ότι εδώ υπάρχει ένας πρωθυπουργός μια ομάδα, ένα πλαίσιο, το οποίο μπορεί να συνεχίσει να δίνει προοπτική για την επόμενη ημέρα και με μια πολιτική που αφορά όλους τους Έλληνες». Αντιθέτως, η πανσπερμία που αποτυπώνεται στην αντιπολίτευση εξηγείται από το γεγονός ότι «το πλαίσιο που παρουσιάζεται, δεν ικανοποιεί κοινωνικές ανάγκες», εκτίμησε ο Θ. Κοντογεώργης και επέμεινε ότι ο δρόμος είναι ένας: Συναινέσεις και σοβαρότητα. Αντιθέτως, διεμήνυσε, όσοι επιδιώκουν τοξικότητα και λαϊκισμό, θα βρουν την κυβέρνηση απέναντί τους.

«Ούτε επαναπαυόμαστε ούτε θεωρούμε καμία ψήφο δεδομένη. Χρειάζεται να κάνουμε τη δουλειά μας τους επόμενους 15 μήνες. Να παραδώσουμε όσο περισσότερα από αυτά που έχουμε πει. Να διαμορφώσουμε την πρότασή μας και να ακούσει ο ελληνικός λαός τι λέμε για την επόμενη ημέρα. Και σίγουρα το δημόσιο ύφος και ήθος, το πώς συνομιλούμε με την κοινωνία το επόμενο διάστημα θεωρώ ότι θα έχουν μεγάλη σημασία μέχρι να φθάσουμε στις εκλογές», ανέφερε εν κατακλείδι για το θέμα.

Η συνέντευξη συνεχίσθηκε με ειδική αναφορά στο πρόβλημα της ακρίβειας: «Βλέπουμε ενίοτε βελτίωση, ειδικά στον πληθωρισμό τροφίμων», ανέφερε παραπέμποντας και στη νέα Αρχή που «ενσωματώνει όλες τις Αρχές που είχαν να κάνουν με την επιτήρηση και τον έλεγχο της αγοράς».

Και έκλεισε (η συνέντευξη) με το στεγαστικό: «Περισσότερα από 7.500 διαμερίσματα έχουν πέσει στην αγορά», τόνισε και υπογράμμισε το «νέο διευρυμένο πρόγραμμα ανακαινίσεων που θα ανακοινωθεί τις επόμενες εβδομάδες». Ένα πρόγραμμα στο οποίο θα μπορούν να συμμετάσχουν πολλοί συμπολίτες μας, με στόχο «να αξιοποιήσουν τα ακίνητά τους με τον καλύτερο δυνατό τρόπο». Καταλήγοντας ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ αναφέρθηκε και σε άλλα μέτρα, όπως είναι η επιστροφή ενοικίου, ενώ έθεσε και τη διεθνή διάσταση του στεγαστικού προβλήματος.