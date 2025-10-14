«Ποτέ, στα έξι συνολικά χρόνια θητείας μου δεν είχα πολιτικές παρεμβάσεις, ποτέ δεν υπήρξαν παρεμβάσεις στο έργο της διοίκηση μας ούτε στην προγενέστερη θητεία μας, ούτε στην μεταγενέστερη, είτε από υπουργούς, είτε από βουλευτές».

Αυτό δήλωσε στην Εξεταστική Επιτροπή, που διερευνά την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο Θανάσης Καπρέλης, πρώην πρόεδρος ΟΠΕΚΕΠΕ με δύο θητείες από 1/3/2010 ως 14/1/2013 και από 22/6/2016 ως 19/11/2019.

«Στις δύο διαφορετικές θητείες μου λύθηκαν προβλήματα. Το μόνο πρόβλημα που δεν μπόρεσα να αντιμετωπίσω ήταν -και είναι υπαρκτό μέχρι σήμερα- η έλλειψη προσωπικού», υποστήριξε ο κ. Καπρέλης και πρόσθεσε:

«Την πρώτη περίοδο επενδύσαμε στα θεμέλια της τεχνολογίας και στη δεύτερη περίοδο ολοκληρώθηκε το σύνολο των πληροφοριακών συστημάτων.

Γύρω στα 35-40 άτομα δεν υπηρετούν στον ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά είναι αποσπασμένοι σε γραφεία βουλευτών, ωστόσο η μισθοδοσία τους καλύπτεται από τον Οργανισμό».

Απαντώντας στον εισηγητή της ΝΔ, Μακάριο Λαζαρίδη, διευκρίνισε ότι η τεχνική λύση ψηφίστηκε το 2014 και εφαρμόστηκε από το 2015.

Όπως είπε, «το 2017 παρατηρήθηκε αύξηση του ζωϊκού κεφαλαίου κυρίως στην Κρήτη, ζητήθηκε και έγινε έκτακτος έλεγχος, ενώ το 2018 παρατηρήθηκε μείωση, πάλι στη Κρήτη, και την ίδια χρονιά, μετά από παρατηρήσεις της ΕΕ, ήρθαν τα βοσκοτόπια χωρίς ζώα».

«Όταν παρέδωσα στον διάδοχό μου τον κ. Βάρα, το 2019, του παρέδωσα και το πόρισμα με τους ελέγχους αναφέροντας του ότι φαίνεται να είναι λίγο τσιμπημένα και να προχωρήσει σε περαιτέρω έλεγχους», ανέφερε.

Σε ερώτηση της εισηγήτριας του ΠΑΣΟΚ, Μιλένας Αποστολάκη, «γιατί δεν έστειλε στη δικαιοσύνη το πόρισμα των ελέγχων που διενήργησε το 2017, για το οποίο η ευρωπαϊκή εισαγγελία διαπιστώνει ότι γινόταν πάρτι με την καταπάτηση του εθνικού αποθέματος», ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ απάντησε ότι ενημέρωσε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.

«Κάνατε μία έκθεση τεχνικού ελέγχου, με στοιχεία φωτιά γιατί δεν την στείλατε στον εισαγγελέα;» σημείωσε η κ. Αποστολάκη.

«‘Έστειλα τα στοιχεία στον γενικό γραμματέα, ενάμιση χρόνο έγινε έρευνα και παρέδωσα έτοιμο το πόρισμα στον κ. Βάρα, ο οποίος, από ότι έμαθα, έστειλε τη μηνυτήρια αναφορά ένα μήνα αργότερα στη δικαιοσύνη. Ήταν πολύ κοντινό το διάστημα που έφυγα από όταν τελείωσε η έκθεση των ελέγχων», ανέφερε.

Ο κ. Καπρέλης μίλησε ακόμα για «παραβατικά ΚΥΔ, τα οποία δεν μπορούσε να ελέγξει ο Οργανισμός».

«Τα ΚΥΔ, (Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων) ήταν υπεραρκετά. Φτάσανε από τα 250 στα 500. Το 2017 υποχρεωθήκαμε μέσω της ευρωπαϊκή κοινότητας να ανοίξουμε όλα τα δεδομένα και ο καθένας να μπορεί να βλέπει τα πάντα, με αποτέλεσμα να διαπιστωθούν παραβατικές συμπεριφορές από κάποιους επιτήδειους.

Τα επιπλέον 250 ΚΥΔ, το τελευταίο πράγμα που τους ενδιέφερε είναι να εξυπηρετήσουν τους κτηνοτρόφους. Δεν μπορεί ένα γεωπονικό γραφείο να έχει «ον λάιν ένα ΚΥΔ και να κάνει εκτίμηση με βάσει τις προδιαγραφές. Πρέπει, για να είναι βιώσιμο, να έχει -1500 με 2000 αιτήσεις, όταν έχει 200 αιτήσεις δεν μπορεί», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στην ερώτηση του βουλευτή της Ελληνικής Λύσης, Κωνσταντίνου Μπούμπα, «ποιος εκτιμά ότι είναι ο κύριος λόγος του σκανδάλου ΟΠΕΚΕΠΕ και πως το ιεραρχεί;» ο μάρτυρας απάντησε:

«Να αποσαφηνίσουμε τι εννοούμε σκάνδαλο. Παραβατικές συμπεριφορές μπορεί να υπάρχουν στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και υπάρχουν, είτε υπαλλήλων είτε ΚΥΔ ή υπουργών -όπως και στο ΙΚΑ, στην εφορία, τις πολεοδομίες- αυτό δεν σημαίνει ότι είναι σε βάρος των πολιτών.

Στη κατανομή των κονδυλίων το 0,15% αφορά σε μη δικαιούχους».

Υποστήριξε δε, ότι «το σύστημα το ΟΠΕΚΕΠΕ πήγε καλά», και μίλησε για «επαρκείς αυστηρότατους έλεγχους που γίνονται», σημειώνοντας ότι «διαφορετικά το σύστημα σε σχέση με τις πληρωμές δεν θα βρισκόταν στο 99,8% πληρωμής των διαθέσιμων πόρων».

«Οριστικά το πρόβλημα μπορεί να λυθεί με την αποπεράτωση του κτηματολογίου, το οποίο όλες οι χώρες το έχουνε, ενώ εμείς το βασανίζουμε 30 χρόνια», συμπλήρωσε.

Τέλος, απαντώντας σε σχετικές ερωτήσεις μελών της Εξεταστικής, επιβεβαίωσε ότι με το επίμαχο έγγραφο 18/9/ 2019, εισηγήθηκε προς τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Μάκη Βορίδη, την έγκριση της διοικητικής διαδικασίας πληρωμής με την τεχνική λύση, την οποία είχε εφαρμόσει από το 2017 και δεν είχε προτείνει να αλλάξει γιατί δεν γνώριζε ότι ήταν για ένα χρόνο.

«Γιατί ζητούσατε τη λέξη συμφωνώ από τον κ. Βορίδη και αποδεχτήκατε μία κατάσταση που μπορούσατε να την κάνετε μόνοι σας και δεν χρειάζεται γραπτή απάντηση, αφού όπως είπατε, λειτουργούσατε με ελευθερία και αυτόνομα;» ρωτήθηκε από τον ανεξάρτητο βουλευτή Αλέξανδρο Αυλωνίτη.

«Θεσμικά ο Οργανισμός υπάγεται στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και οφείλουμε να παίρνουμε οδηγίες», ήταν η απάντηση του.