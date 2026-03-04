Τέμπη τρία χρόνια μετά

Τρία χρόνια συμπληρώνονται από τα Τέμπη, μια ανείπωτη τραγωδία που εξακολουθεί να στοιχειώνει την ελληνική κοινωνία.

Μια κοινωνία που δηλητηριάστηκε με τερατώδη ψέματα, απότοκοι μιας αρρωστημένης συνωμοσιολογίας, που επικράτησε δυστυχώς της κοινής λογικής και μια κοινωνία που παλεύει από τότε με τους δαίμονές της.

Τρία ολόκληρα χρόνια μετά, και παρά το γεγονός ότι οι ψεκασμένες θεωρίες των ξυλολίων κατέρρευσαν με πάταγο, οι μισοί και παραπάνω πιστεύουν ακόμα ότι η πυρόσφαιρα προήλθε από παράνομα εύφλεκτα υλικά που μετέφεραν κάποιοι λαθρέμποροι τους οποίους κάλυπτε ο Μητσοτάκης για άγνωστους δικούς του λόγους.

Ότι θα έπαιζε δηλαδή ο Μητσοτάκης το κεφάλι του και την κυβέρνησή του κορώνα -γράμματα για χατίρι κάποιων κακοποιών, μπαζώνοντας το χώρο και συγκαλύπτοντας έτσι τα πραγματικά κατ’ αυτούς αίτια της τραγωδίας. Καμιά λογική, αλλά δεν είναι πρωτοφανές αν σκεφτεί κανείς ότι 10 μόλις χρόνια πριν η πλειοψηφία πίστεψε ότι ο Τσίπρας θα σκίσει τα μνημόνια και θα κάνει τις αγορές να χορεύουν. Οι ίδιοι άνθρωποι άλλωστε, πίστευαν μερικά χρόνια πριν ότι το νερό του Καματερού ήταν ραδιενεργό και γιάτρευε καρκίνους και ότι μια απατεώνισσα απ’ το Αιγάλεω ήταν «αγία».

Παρά τη σχετική πρόοδο της κοινωνίας από τότε, η περιρρέουσα ατμόσφαιρα είναι τέτοια που δεν βοηθά δυστυχώς να αναδειχθεί το πραγματικό πρόβλημα, εξαιτίας του οποίου φτάσαμε στα Τέμπη. Ένα πρόβλημα που άπτεται βασικά του ωχαδερφισμού, της ανευθυνότητας, της παντελούς έλλειψης κουλτούρας ασφάλειας και λογοδοσίας, του κακού μάνατζμεντ.

Μαθητές, φοιτητές και πολύς κόσμος, ετοιμάζονται τώρα να διαδηλώσουν. Αλλά πόσοι απ’ αυτούς θα στήριζαν μια σοβαρή αξιολόγηση στο Δημόσιο; Πόσοι στήριξαν τις διαγραφές αιωνίων στα πανεπιστήμια; Πόσοι απαίτησαν καλύτερες σπουδές στα σχολεία; Πόσοι καταδίκασαν καταλήψεις και βανδαλισμούς; Πόσοι προβληματίστηκαν που σύμφωνα με όλες τις μελέτες, ένα 60% των αποφοίτων των Λυκείων μας, θεωρούνται πλέον λειτουργικά αναλφάβητοι;

Γιατί ανεξάρτητα από την κυβερνητική αδράνεια και τα επικοινωνιακά λάθη μετά τα Τέμπη, λάθη που επέτρεψαν στις παρανοϊκές θεωρίες να θεριέψουν, η συνωμοσιολογία δεν θα’βρισκε πρόσφορο έδαφος να αναπτυχθεί αν η Παιδεία μας δεν ήταν συνολικά προβληματική παρά τα κάποια σοβαρά βήματα που έγιναν τα τελευταία χρόνια.

Μια καθόλου ευκαταφρόνητη μερίδα του πληθυσμού, εξακολουθεί να έλκεται από εύπεπτες μεν αλλά αυταπόδεικτα βλακώδεις θεωρίες καθώς αδυνατεί να διαχειριστεί τη συνθετότητα του σύγχρονου κόσμου και την αποδεικτική αξία των γεγονότων. Σε μια παγκόσμια έρευνα του 2021 που δημοσιεύθηκε στον Guardian, η Ελλάδα κατατάχθηκε δεύτερη αμέσως μετά τη Νιγηρία σε αποδοχή θεωριών συνωμοσίας. Ένα 45% πίστευε τότε ότι ο κορονοϊός ήταν παραμύθι. Και αμφιβάλλω αν 5 χρόνια μετά, πείστηκαν πως με 35.000 θανάτους ότι τελικά δεν ήταν.

Τα Τέμπη τέλος, εκτός από μια αφόρητη υποκρισία, ανέδειξαν κι έναν αποκρουστικό κυνισμό. Αίφνης η κάποτε «μάνα των Τεμπών» που «σήκωνε στις πλάτες της ολόκληρη την Ελλάδα», έγινε μέσα σε μια νύχτα κάποια με «ακροδεξιά ρητορική» που «δεν έχει θέση στον προοδευτικό χώρο». Όλα αυτά φυσικά αμέσως μόλις έκανε κριτική στον Τσίπρα. Γιατί μέχρι τότε, είχε ως γνωστόν απόλυτο δίκιο σε όλα όσα έλεγε και όλα ήταν καλώς καμωμένα.

Επίσης, κι ενώ όλοι υποτίθεται ότι θρηνούν τους 57 νεκρούς, πολλοί ταυτόχρονα θεωρούν 2 απ’ αυτούς-τους μηχανοδηγούς της εμπορικής-συνεργούς λαθρεμπόρων.

«Μας έκαναν να ντρεπόμαστε να μιλήσουμε για τον πόνο μας», δήλωσε πρόσφατα η Σταυρούλα Καρύδη, μητέρα τους ενός απ’ αυτούς. Ανατριχιαστικό όπως και να το δει κανείς.

Ας ευχηθούμε όμως να ξεκινήσει επιτέλους η δίκη, να ολοκληρωθεί ομαλά και να αποδώσει δίκαια ευθύνες σε εκείνους που αναλογούν. Χωρίς κραυγές, χωρίς κατάρες, χωρίς αναθέματα και όπως αρμόζει σε μια πολιτισμένη χώρα και στο νομικό της πολιτισμό. Αυτό θα είναι και το μεγάλο στοίχημα.







































