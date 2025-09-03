Τέμπη: Η τραγωδία και η εξαπάτηση

Η τραγωδία μεγάλη και ο πόνος των γονέων ανείπωτος. Των γονέων και των δύο μηχανοδηγών. Αυτή είναι η μια διάσταση του θέματός μας η οποία θα έπρεπε να ήταν και η απολύτως κυρίαρχη. Όμως πρυτάνευσαν άλλα κριτήρια και η έγινε απόπειρα-που σε σημαντικό βαθμό πέτυχε-αυτό το τραγικό γεγονός να λάβει πολιτικά χαρακτηριστικά. Να γίνει ο καταλύτης για να δρομολογηθούν πολιτικές εξελίξεις. Με αυτά λίγο-πολύ ασχολήθηκα στο προχθεσινό άρθρο μου εδώ στο Liberal.Gr.

Την Δευτέρα όμως διέρρευσε η κατάθεση στον ανακριτή του προέδρου του ΕΟΔΑΣΑΑΜ του κ. Χρήστου Παπαδημητρίου ο οποίος αποκάλυψε μια ενδιαφέρουσα πτυχή της υπόθεσης του παράνομου εύφλεκτου υλικού. Ενέπλεξε άμεσα τον Νο2 του Οργανισμού Σιδηροδρόμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ERA) Μπαρτ Ακού καθώς και έναν στενό συνεργάτη του. Ως γνωστόν ο ERA στις 21/12/2022 είχε εκδώσει για την Hellenic Train πιστοποιητικό ασφαλείας και, λίγο αργότερα, πιστοποιητικό καλής λειτουργίας για τη Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων, η οποία στις 14/11/2022 είχε χορηγήσει στην Hellenic Train άδεια εκτέλεσης σιδηροδρομικών μεταφορών.

Συνεπώς η Hellenic Train, τρείς μήνες πριν από το δυστύχημα στα Τέμπη, έχει όλα τα απαιτούμενα πιστοποιητικά στα χέρια της με την υπογραφή της ελληνικής ΡΑΣ και της ευρωπαϊκής ERA. Έτσι ο Μπαρτ Ακού κλήθηκε να απαντήσει στο ερώτημα πώς χορηγήθηκαν αυτά τα πιστοποιητικά και αμέσως μετά έγινε το πολύνεκρο δυστύχημα. Η εγκληματική αμέλεια ενός υπαλλήλου δεν ήταν αρκετή και το κυρίαρχο ζήτημα ήταν πώς προκλήθηκε η πυρόσφαιρα. Τα έλαια σιλικόνης, που ήταν η άποψη του κρατικού ινστιτούτου Στοκχόλμης, δημιουργούσαν στον Ακού άλλα προβλήματα που αφορούσαν την ασφάλεια πλέον όλου του ευρωπαϊκού σιδηροδρομικού δικτύου.

Και έτσι ο Ακού και ο συνεργάτης του εμφάνισαν στον ΕΟΔΑΣΑΑΜ τον πραγματογνώμονα Λακαφώση, ήδη τεχνικό σύμβουλο της οικογένειας Καρυστιανού-Ψαρόπουλου. Πλέον το παιχνίδι παίρνει μια τροπή βολική και για ένα μέρος των συγγενών και για τον Ακού. Η ύπαρξη παράνομου εύφλεκτου υλικού στην εμπορική αμαξοστοιχία - δηλαδή μια αιτία για την τραγωδία που δεν έχει σχέση με τα πιστοποιητικά που εξέδωσε ο Ακού-τον απαλλάσσει από ενοχλητικά ερωτήματα. Η επιμονή όλων σε αυτή την εκδοχή προκάλεσε το εύλογο αίτημα του εφέτη-ανακριτή να τεκμηριώσουν τον ισχυρισμό τους. Τόσο ο Ακού όσο και ο Λακαφώσης το αρνήθηκαν. Μάλιστα, όπως αναφέρει στην κατάθεσή του ο κ. Χρήστος Παπαδημητρίου, όταν εμφανίστηκε το βίντεο της Λεπτοκαρυάς ο Ακού το χαρακτήρισε ως μη γνήσιο και τους κάλεσε να το αγνοήσουν.

Τι βλέπουμε; Από δύο διαφορετικές κατευθύνσεις υπάρχουν συγκλίνοντα συμφέροντα για την ύπαρξη παράνομου εύφλεκτου υλικού. Και κινητοποιείται ένας ολόκληρος μηχανισμός για να στηρίξει αυτήν την εκδοχή. Δικηγόροι, τηλεπαρουσιαστές, διαμορφωτές της κοινής γνώμης, «πραγματογνώμονες» και φυσικά πολιτικοί, πρωτοστατούν σε αυτή τη μεγάλη εξαπάτηση. Ποτέ τόσοι λίγοι δεν εξαπάτησαν τόσους πολλούς, για έναν απλούστατο λόγο: χωρίς παράνομο εύφλεκτο υλικό δε στέκεται η θεωρία της συγκάλυψης. Τι να συγκαλύψει η κυβέρνηση;

Οι ευθύνες για το γεγονός πως η σύμβαση 717 δεν υλοποιήθηκε είναι δεδομένες και θα αναζητηθούν. Ελπίζω να αναζητηθούν και οι ευθύνες όλων όσοι ΣΥΝΕΙΔΗΤΑ, εξαπάτησαν τους Έλληνες πολίτες.