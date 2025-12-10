Τελεσίγραφο σε αγρότες και αλιείς να απομακρυνθούν από το λιμάνι του Βόλου έως τις 13:00

Τελεσίγραφο μέχρι τη μία το μεσημέρι να ολοκληρώσουν τη διαμαρτυρία και να αποχωρήσουν από το λιμάνι διαφορετικά θα ενεργοποιηθεί η παραγγελία του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου για συλλήψεις όταν παρακωλύεται η κυκλοφορία, έστειλαν οι Αρχές σύμφωνα με όσα μετέδωσε η ΕΡΤ.

Το λιμάνι του Βόλου βρίσκεται υπό ασφυκτικό κλοιό από το πρωί, καθώς κατέφθασαν αγρότες με τα τρακτέρ τους από την ευρύτερη περιοχή μπλοκάροντάς το, ενώ στο πλευρό τους βρέθηκαν αγρότες από Καρδίτσα, Λάρισα, Τρίκαλα που έφθασαν με τα οχήματά τους αλλά και οι αλιείς που έχουν μπλοκάρει το λιμάνι με τα καΐκια τους, από τη θάλασσα, χρησιμοποιώντας ακόμα και καπνογόνα για να ενισχύσουν το συμβολικό «μπλόκο».

Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις έχουν αναπτυχθεί στις πύλες του λιμανιού, με τις κλούβες των ΜΑΤ να επιχειρούν να συγκρατήσουν την προέλαση των αγροτών. Στην Μπουρμπουλήθρα, όπου είναι δεμένα πέντε πλοία, η ένταση παραμένει αυξημένη.

Στο λιμάνι του Βόλου σήμερα αναμένονται 120 φορτηγά με σιτάρι από τη Θεσσαλία το οποίο εξάγεται από τη χώρα μας και περιμένουν να ξεφορτώσουν το εμπόρευμα.

Στον Βόλο κατέφθασαν ενισχύσεις από τα μπλόκα των Μικροθηβών, της Νίκαιας, της Καρδίτσας και των Τρικάλων, δημιουργώντας ένα από τα μαζικότερα αγροτικά συλλαλητήρια των τελευταίων ημερών.

Την ίδια στιγμή, αλιείς της Μαγνησίας πραγματοποιούν θαλάσσιο αποκλεισμό, στέλνοντας μήνυμα συμπαράστασης στους αγρότες.

Η κυβέρνηση αναμένεται να ανακοινώσει μέσα στις επόμενες ημέρες συνάντηση με εκπροσώπους του αγροτικού κόσμου και πακέτο μέτρων για το υψηλό κόστος παραγωγής, με στόχο να αποκλιμακωθεί η ένταση πριν από τις γιορτές.

Παραμένουν ανυποχώρητοι οι αγρότες

Οι αγρότες εμφανίζονται ανυποχώρητοι προχωρώντας σε καταλήψεις λιμανιών, ξεκινώντας από τον Βόλο, παρά την παρέμβαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, ο οποίος ζήτησε να παρεμβαίνουν οι εισαγγελείς για τη βεβαίωση αδικημάτων όπως η παρακώλυση συγκοινωνιών, η βία κατά υπαλλήλων, η πρόκληση φθορών.

Ακόμη, ψαράδες μπλόκαραν το λιμάνι μέσω θαλάσσης ως ένδειξη συμπαράστασης.

ΒΑΣΙΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ/EUROKINISSI

Νωρίς το πρωί της Τετάρτης, αγρότες από το μπλόκο της Νίκαιας συγκεντρώθηκαν στον κόμβο του Πλατύκαμπου, όπου συναντήθηκαν με συναδέλφους τους από τα μπλόκα του Ε65 σε Καρδίτσα και Τρίκαλα. Από εκεί ξεκίνησαν συντονισμένα την πορεία τους προς τον Βόλο, με στόχο τη συμμετοχή στην κινητοποίηση στο λιμάνι.

Λίγο αργότερα έφτασαν στον Βόλο και παραγωγοί από το μπλόκο των Μικροθηβών, οι οποίοι βρέθηκαν στην είσοδο του επιβατικού λιμανιού, αντικρίζοντας κλειστές πύλες και αστυνομικές δυνάμεις, ενώ στο σημείο πραγματοποιούνται διαπραγματεύσεις με την αστυνομία.

Στο πλευρό των αγροτών βρίσκονται και οι ψαράδες της Μαγνησίας, που ως ένδειξη συμπαράστασης ετοιμάζονται για θαλάσσιο αποκλεισμό

Σύμφωνα με την τοπική ιστοσελίδα, η κινητοποίηση αναμένεται να παραλύσει μεγάλο τμήμα του κέντρου του Βόλου για όσες ώρες θα υπάρξει ο συμβολικός αποκλεισμός που θα επιχειρηθεί. Έτσι, η Αστυνομία βρίσκεται επί ποδός.

Παράλληλα ανάλογο αποκλεισμό στο λιμάνι θα κάνουν και οι αλιείς του Βόλου από τη θάλασσα. Πρόθεση για μια ανάλογη ενέργεια φαίνεται πως σκέφτονται και οι αγρότες της Μακεδονίας για το λιμάνι της Θεσσαλονίκης.

Στο αεροδρόμιο Μακεδονία επιχείρησαν να φτάσουν οι αγρότες της Θεσσαλονίκης

Στο μπλόκο των Μαλγάρων, όπου βρίσκονται αγρότες από την πρώτη ημέρα, το κλίμα παραμένει σταθερό: κανείς δεν αποχωρεί. Παρά την εισαγγελική παρέμβαση, τα τρακτέρ και οι αγρότες παραμένουν στις θέσεις τους, με βραδινές περιφρουρήσεις και ενισχυμένη παρουσία το πρωί.

Η ένταση κορυφώθηκε χθες όταν αγρότες από το μπλόκο στα «Πράσινα Φανάρια» κινήθηκαν αιφνιδιαστικά προς το αεροδρόμιο «Μακεδονία». Στην αερογέφυρα της Θέρμης τους σταμάτησαν δυνάμεις των ΜΑΤ, με αποτέλεσμα δίωρο «κυνηγητό» τρακτέρ και αστυνομικών δυνάμεων. Αν και οι αγρότες δεν έφτασαν στο αεροδρόμιο, πολλοί επιβάτες χρειάστηκε να περπατήσουν έως τα οχήματά τους για να απομακρυνθούν.

Παραμένουν στα μπλόκα οι αγρότες σε Τρίκαλα και Καρδίτσα

Ενισχύονται καθημερινά τα ήδη υπάρχοντα μπλόκα των αγροτών της Δυτικής Θεσσαλίας, της Καρδίτσας πάνω στον αυτοκινητόδρομο Ε65 και των Τρικάλων στα διόδια του Λόγγου στον Ε65. Σωματεία και φορείς επισκέπτονται καθημερινά τους αγρότες στα παραπάνω μπλόκα για να εκφράσουν τη συμπαράστασή τους.

Γύρω από τα τρακτέρ και τις σκηνές των αγροτικών συλλόγων συγκεντρώνεται πλήθος κόσμου, ενώ πραγματοποιούνται συχνές ενημερωτικού χαρακτήρα συνελεύσεις για την πορεία του αγώνα και τις επόμενες δράσεις. Οι αγρότες δηλώνουν ότι θα κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους, με πολύμορφες συντονισμένες δράσεις.

Λάρισα: Στο μπλόκο της Νίκαιας παραμένουν οι αγρότες

Παραμένουν στο μπλόκο της Νίκαιας οι αγρότες της ευρύτερης περιοχής του νομού Λάρισας, συνεχίζοντας τις κινητοποιήσεις τους.

Εκατοντάδες τρακτέρ βρίσκονται παρατεταγμένα στο σημείο, με την εθνική οδό Αθηνών - Θεσσαλονίκης να παραμένει κλειστή και στα δύο ρεύματα.

Καθημερινά πραγματοποιούνται συνελεύσεις και συσκέψεις, μέσα από τις οποίες αποφασίζεται ο συντονισμός και η κλιμάκωση των επόμενων κινήσεων.

Επιμένουν στην Κρήτη

Στην Κρήτη, μετά τα εκτεταμένα επεισόδια των προηγούμενων ημερών, οι αγρότες έχουν αποχωρήσει από τα αεροδρόμια, αλλά παραμένουν στο κτίριο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης στο Ηράκλειο. Η κατάσταση παρακολουθείται στενά από τις αστυνομικές αρχές, χωρίς νέα κλιμάκωση προς το παρόν, αναφέρει η ΕΡΤ.

Nα σημειωθεί ότι μετά τα επεισόδια των προηγούμενων μερών στο νησί η ΕΛΑΣ, με επίσημη ανακοίνωσή της, διέψευσε κατηγορηματικά τα δημοσιεύματα που ισχυρίζονταν ότι οι δυνάμεις της χρησιμοποίησαν πλαστικές σφαίρες στα αγροτικά μπλόκα.

Αποκλεισμοί και κινητοποιήσεις σε όλη τη χώρα

Βόλος: Σήμερα αγρότες και αλιείς σχεδιάζουν αποκλεισμό του λιμανιού, ενώ τα τρακτέρ παραμένουν στα μπλόκα των Μικροθηβών με ισχυρή αστυνομική παρουσία.

Στη Θεσσαλονίκη οι αγρότες σχεδιάζουν σήμερα νέους συμβολικούς αποκλεισμούς σε λιμάνι και αεροδρόμιο.

Προγραμματίζεται αυτοκινητοπομπή στις 11:00 προκειμένου να καταλήξουν στη γέφυρα Ρίου Αντιρίου με στόχο να ανοίξουν για τέσσερις ώρες τα διόδια για να υπάρξει ελεύθερη κυκλοφορία.

Βόρεια Ελλάδα: Αγρότες κρατούν μπλόκα σε τελωνεία και παράδρομους, ενώ η κίνηση στις βασικές οδικές αρτηρίες διακόπτεται κατά διαστήματα.

Το Σάββατο στη Νίκαια θα συνεδριάσει η Πανελλαδική Επιτροπή των μπλόκων για τον προγραμματισμό νέων δράσεων.

Οι αγρότες δηλώνουν ότι στόχος τους είναι να διαμαρτυρηθούν και να αναδείξουν τα αιτήματά τους χωρίς πρόθεση να προκαλέσουν προβλήματα στην κυκλοφορία.

Λαμία: Σε τέσσερα σημεία παραμένει αποκλεισμένη η εθνική οδός

Σε τέσσερα κομβικά σημεία παραμένει αποκλεισμένη η εθνική οδός Αθηνών-Λαμίας. Τα σημεία αποκλεισμού των αγροτών βρίσκονται σε Μπράλο, Αταλάντη, Κάστρο Βοιωτίας και Θήβα.

Στον Μπράλο οι αγρότες έχουν προαναγγείλει ότι «έως και την Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου θα κλείνουν καθημερινά όλους τους παραδρόμους από τις 4 έως 5 κάθε απόγευμα». Έτσι έχει ανακοινωθεί το κλείσιμο όλων των δρόμων στο Μπράλο, για μια ώρα, στις 4 το απόγευμα όπως έχει συμβεί τις δύο τελευταίες μέρες.

Ανάλογη εικόνα επικρατεί στην Αταλάντη, όπου οι αγρότες κρατούν κλειστό τον αυτοκινητόδρομο στον ομώνυμο κόμβο. Σύμφωνα με την αστυνομία, οι οδηγοί υποχρεούνται να κινηθούν μέσω του βοηθητικού δικτύου για απόσταση περίπου 10 χιλιομέτρων, από το 138ο έως το 148ο χλμ. της ΠΑΘΕ, καθώς η τροχαία εκτρέπει την κυκλοφορία από τον κόμβο των Λιβανατών έως τον κόμβο της Τραγάνας, και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Στη Βοιωτία οι κινητοποιήσεις των αγροτών ενισχύονται με νέα τρακτέρ. Χθες αγροτικά μηχανήματα έκαναν την εμφάνισή τους και στο Σχηματάρι.

Σύμφωνα με την αστυνομία, όσοι κινούνται από Λαμία προς Αθήνα πρέπει να διανύσουν περίπου 50 χλμ εθνικού δικτύου, μέσω επαρχιακών και βοηθητικών δρόμων, για να περάσουν τα μπλόκα στο Κάστρο και τη Θήβα. Η τροχαία εκτρέπει την κυκλοφορία από τον κόμβο του Μαρτίνου (125ο χλμ) έως τη Ριτσώνα (75ο χλμ).

Για όσους κινούνται από Αθήνα προς Λαμία, περίπου 125 χιλιόμετρα του βασικού εθνικού άξονα πρέπει να καλυφθούν μέσω επαρχιακών οδών και της παλαιάς εθνικής οδού Αθηνών-Λαμίας. Σύμφωνα με την αστυνομία, στο 75ο χλμ της ΠΑΘΕ στο ύψος της Ριτσώνας, γίνεται εκτροπή προς τη Θήβα, στη συνέχεια κατευθύνονται προς Λιβαδειά και μέσω της παλαιάς εθνικής οδού προς Τιθορέα και Αμφίκλεια, μέχρι τον κόμβο του Μπράλου στο 203ο χλμ του ΠΑΘΕ λίγο πριν από τη Λαμία για να επανέλθουν και πάλι στην εθνική οδό.

Στη Βόρεια Εύβοια ενισχύονται και τα μπλόκα στην Κήρινθο, στο 59ο χιλιόμετρο του δρόμου Χαλκίδας-Αιδηψού, και στην Ιστιαία.

Σύμφωνα με ανακοίνωση των αγροτών της κεντρικής Εύβοιας, έπειτα από σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στα Ψαχνά, αποφασίστηκε συγκέντρωση σήμερα Τετάρτη, στις 10.30 π.μ., έξω από το διοικητήριο της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας στη Χαλκίδα.