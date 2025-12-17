Τάσεις MRB: Στο 29,2% η ΝΔ, στο 44,8% η παράσταση νίκης

Υπερδιπλάσια είναι η διαφορά της Νέας Δημοκρατίας (29,2%) στις Τάσεις της MRB από το δεύτερο ΠΑΣΟΚ (14,1%) στην εκτίμηση ψήφου, ενώ το κυβερνών κόμμα είναι στο 44% όσον αφορά στην παράσταση νίκης.

Η Ελληνική Λύση είναι στην τρίτη θέση με 11,7%, στην 4η θέση η Πλεύση Ελευθερίας (9,7%) και ακολουθούν ΚΚΕ (8,6%) και ΣΥΡΙΖΑ (7,7%).

Στην πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία καταγράφει ποσοστό 22.6 % και ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ με 10.9 %. Η Ελληνική Λύση συγκεντρώνει ποσοστό 9.1 %, η Πλεύση Ελευθερίας 7.5 %, το ΚΚΕ 6.7%, ο ΣΥΡΙΖΑ 6 %, η Φωνή Λογικής 3.9 %, το ΜέΡΑ25 2.3%, η Νίκη 1.9 %, το Κίνημα Δημοκρατίας 1.5%, και η Νέα Αριστερά 1.2 %.

«Αλλο Κόμμα» επέλεξε το 3.9 % των ερωτηθέντων, ενώ το ποσοστό της «Αδιευκρίνιστης Ψήφου» είναι στο 22.5 %. Το ποσοστό της «Αδιευκρίνιστης Ψήφου» αναλύεται ως εξής: «Δεν αποφάσισα – Δεν απαντώ» 17.4 % και «Λευκό – Άκυρο – Αποχή» 5.1 %.

Καταλληλότερος για πρωθυπουργός ο Μητσοτάκης

Ο πρωθυπουργός είναι πρώτος με 61,7% στο ερώτημα «ποιος είναι κατάλληλος για πρωθυπουργός» και ακολουθούν Ζωή Κυριάκος Βελόπουλος (57,9%) και Νίκος Ανδρουλάκης (55,9%).

Πρωτιά ΝΔ στην παράσταση νίκης

Η ΝΔ είναι μακράν του δεύτερου ΠΑΣΟΚ (8,1%) πρώτη και στην παράσταση νίκης με 44,8%.

Εκτός όμως από την πρόθεση ψήφου, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι απαντήσεις των πολιτών για τον Αλέξη Τσίπρα, τον Αντώνη Σαμαρά και τη Μαρία Καρυστιανού.

Σε αυτές καταγράφεται ότι:

Το 31,8% θα ψήφιζε ένα κόμμα με αρχηγό τη Μαρία Καρυστιανού.

Το 15,6% θα ψήφιζε ένα κόμμα με αρχηγό τον Αντώνη Σαμαρά.

Το 23,2% θα ψήφιζε ένα κόμμα με αρχηγό τον Αλέξη Τσίπρα.

Δείτε αναλυτικά τις Τάσεις: