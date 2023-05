Τα tweets της Κριστιάν Αμανπούρ στον απόηχο της συνέντευξης Μητσοτάκη

Την σημασία της συντριπτικής νίκης της Νέας Δημοκρατίας στις κάλπες της 21ης Μαΐου ενισχύει και η δημοσιογράφος του CNN, Κριστιάν Αμανπούρ, με μία σειρά αναρτήσεων στον προσωπικό της λογαριασμό στο Twitter.

Συγκεκριμένα η πρώτη της ανάρτηση γράφει: «Οι ψηφοφόροι ''αγόρασαν το σχέδιό μας για ένα μέλλον για μια Ελλάδα που είναι πολύ πιο ευημερούσα'', λέει ο νικητής Έλληνας πρωθυπουργός στην αποκλειστική μας συνέντευξη. ''Έχουμε πάει καλύτερα από ό,τι περίμεναν πολλοί άνθρωποι''».

Voters “bought into our plan for a future for a Greece that is much more prosperous,” says victorious Greek PM @kmitsotakis in our exclusive interview. “We’ve done better than many people expected.” pic.twitter.com/d8XdEq9h9v

Στη δεύτερη αναφέρει:

«Παίρνω πολύ σοβαρά αυτό το περιστατικό». Ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αντιδρά σε βίντεο των New York Times που δείχνουν ότι οι ελληνικές αρχές διώχνουν μετανάστες στη θάλασσα. Αυτή η «εντελώς απαράδεκτη πρακτική» «ήδη διερευνάται», λέει στην πρώτη συνέντευξη μετά την εκλογική νίκη του κόμματός του.

“I take this incident very seriously.” Greek PM @kmitsotakis reacts to @nytimes video evidence of Greek authorities ditching migrants at sea. This “completely unacceptable practice” is “already being investigated,” he says in the first interview since his party’s election win. pic.twitter.com/JU6JTCUjqS