Τα συλλυπητήρια του πολιτικού κόσμου για την ξαφνική απώλεια του Απόστολου Βεσυρόπουλου

Πολιτικοί αρχηγοί και στελέχη κομμάτων εξέφρασαν τα συλλυπητήριά τους για τον θάνατο του γενικού γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ, Απόστολου Βεσυρόπουλου.

Με ανείπωτη θλίψη η ΝΔ εξέφρασε τη βαθιά της οδύνη για την απώλεια του Βεσυρόπουλου, ο οποίος υπέστη ανακοπή καρδιάς, ενώ βρισκόταν στην Ακτή Καλογριάς, στη Σιθωνία Χαλκιδικής.

Ο Βεσυρόπουλος, όπως αναφέρει, υπήρξε ευγενής, σεμνός και μαχητικός, με αφοσίωση στο καθήκον και συνέπεια στην πολιτική του πορεία. Στάθηκε πάντα δίπλα στους συμπολίτες του στην Ημαθία και στα στελέχη της Παράταξης σε όλη τη χώρα. Η Νέα Δημοκρατία εξέφρασε τα ειλικρινή συλλυπητήριά της στην οικογένειά του.

Συλλυπητήριο μήνυμα Κυριάκου Μητσοτάκη

Συγκλονισμένος δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τον αδόκητο χαμό του Απόστολου Βεσυρόπουλου σε ηλικία 59 ετών.



Στη συλλυπητήρια ανάρτησή του ο πρωθυπουργός έκανε λόγο για έναν «άξιο συνεργάτη και αγαπητό πολιτικό», σημειώνοντας, μεταξύ άλλων, ότι «όσοι τον γνωρίσαμε, θα τον θυμόμαστε ως έναν γλυκό και καλό άνθρωπο, αφοσιωμένο στο καθήκον και με γνήσια διάθεση προσφοράς στον τόπο».

Δήλωση Π. Μαρινάκη

Ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σε δήλωση του για τον θάνατο του Απόστολου Βεσυρόπουλου ανέφερε τα εξής:



«Σήμερα χάσαμε έναν δικό μας άνθρωπο, μα πάνω από όλα έναν καλό και αυθεντικό άνθρωπο που πάσχιζε κάθε στιγμή για την πρόοδο του τόπου του.

Καλό ταξίδι Απόστολε. Καλό ταξίδι, αγαπημένε μου φίλε».

Συλλυπητήρια Κ. Τασούλα

Σε συλλυπητήρια δήλωσή του για την εκδημία του Απόστολου Βεσυρόπουλου, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Κωνσταντίνος Τασούλας σημειώνει:



«Με αισθήματα βαθιάς θλίψης πληροφορηθήκαμε την αδόκητη απώλεια του Γενικού Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτού Ημαθίας Απόστολου Βεσυρόπουλου, ενός πολιτικού που υπηρέτησε με συνέπεια τον τόπο του.

Τιμήθηκε από τους συμπολίτες του κατ' επανάληψη και είναι βέβαιο πως είχε ακόμη πολλά να προσφέρει.

Στη σύζυγο, στα παιδιά του και στους οικείους του εκφράζω τα πλέον θερμά μου συλλυπητήρια».

Συλλυπητήρια δήλωση Κ. Χατζηδάκη

«Η απώλειά του μας έχει συγκλονίσει», έγραψε για τον θάνατο του Απόστολου Βεσυρόπουλου σε συλλυπητήρια ανάρτησή του ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης κάνοντας λόγο για έναν «συνεπής κοινοβουλευτικό, αξιόπιστο συνεργάτη, αγαπητό σε όλους τους συναδέλφους και στους πολίτες της Ημαθίας».

Συλλυπητήρια Κώστα Καραμανλή

Ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής έκανε την ακόλουθη δήλωση για τον θάνατο του Απόστολου Βεσυρόπουλου:



«Με βαθιά συγκίνηση για την αιφνίδια απώλειά του, αποχαιρετώ τον γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας Απόστολο Βεσυρόπουλο. Έναν σεμνό άνθρωπο, έναν πολιτικό που ενέπνεε εμπιστοσύνη και σεβασμό. Στην οικογένειά του, στους συναδέλφους του και στους συμπολίτες του εκφράζω τα ειλικρινή συλλυπητήριά μου».

Μήνυμα Κ. Γκιουλέκα

Την οδύνη του για την απώλεια του Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, Απόστολου Βεσυρόπουλου, εκφράζει με γραπτή του δήλωση ο υφυπουργός Εσωτερικών αρμόδιος για τα Μακεδονίας - Θράκης, Κωνσταντίνος Γκιουλέκας.



«Με οδύνη αποχαιρετούμε τον Απόστολο Βεσυρόπουλο, τον συνάδελφο, τον άνθρωπο, τον πολύ καλό φίλο που "έφυγε" απροσδόκητα σε ηλικία 59 ετών. Υπηρέτησε με συνέπεια τη δημόσια ζωή ως βουλευτής Ημαθίας, πρώην Υφυπουργός Οικονομικών και, μέχρι σήμερα, Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας», τόνισε ο κ. Γκιουλέκας.

Συλλυπητήριο μήνυμα Γ. Κεφαλογιάννη

Τη θλίψη του και θερμά συλλυπητήρια για τον ξαφνικό θάνατο του γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υφυπουργού Οικονομικών, Απόστολου Βεσυρόπουλου, εξέφρασε με δήλωση του στα social media ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννης Κεφαλογιάννης.

Στην ανάρτηση του ο κ. Κεφαλογιάννης αναφέρει:

«Ο ξαφνικός χαμός του Απόστολου Βεσυρόπουλου, μας γεμίζει όλους θλίψη. Υπήρξε ένας πολιτικός με σεμνότητα και ήθος, που τίμησε τον κοινοβουλευτικό θεσμό και πρόσφερε με αφοσίωση στην Πατρίδα μας και τον τόπο του, την Ημαθία. Θερμά συλλυπητήρια στην σύζυγό του Κατερίνα και τα δύο του παιδιά».









