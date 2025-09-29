Τα «πόθεν έσχες» των πολιτικών αρχηγών της αντιπολίτευσης

Στη δημοσιότητα δόθηκαν οι δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης (πόθεν έσχες) των αρχηγών των πολιτικών κομμάτων της αντιπολίτευσης, από την επιτροπή Ελέγχου της Βουλής των Ελλήνων για τα οικονομικά έτη 2022 και 2023.

Αναλυτικά

Για τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη:

Το πόθεν έσχες για το 2024 (χρήση 2023) εδώ.

To πόθεν έσχες για το 2023 (χρήση 2022) εδώ

Για τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτη Φάμελλο:

Το πόθεν έσχες για το 2024 (χρήση 2023) εδώ.

To πόθεν έσχες για το 2023 (χρήση 2022) εδώ.

Για τον γενικό γραμματέα του ΚΚΕ Δημήτρη Κουτσούμπα:

Το πόθεν έσχες για το 2024 (χρήση 2023) εδώ.

To πόθεν έσχες για το 2023 (χρήση 2022) εδώ.

Για τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης Κυριάκο Βελόπουλο:

Το πόθεν έσχες για το 2024 (χρήση 2023) εδώ.

To πόθεν έσχες για το 2023 (χρήση 2022) εδώ.

Για τον πρόεδρο της Νέας Αριστεράς Αλέξη Χαρίτση:

Το πόθεν έσχες για το 2024 (χρήση 2023) εδώ.

To πόθεν έσχες για το 2023 (χρήση 2022) εδώ.

Για τον πρόεδρο της Νίκης Δημήτρη Νατσιό:

Το πόθεν έσχες για το 2024 (χρήση 2023) εδώ.

To πόθεν έσχες για το 2023 (χρήση 2022) δεν υπάρχει καθώς δεν ήταν μέλος του ελληνικού κοινοβουλίου

Για την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου

Το πόθεν έσχες για το 2024 (χρήση 2023) εδώ.

To πόθεν έσχες για το 2023 (χρήση 2022) εδώ.