Τα παιδία παίζει στην Κουμουνδούρου!

Μοιάζει σαν να έχει εγκατασταθεί μια παρέα σχολιαρόπαιδων στην Κουμουνδούρου, που δεν έχει συναίσθηση της δύναμης που τους παρέχει έστω αυτό το 5-6% που τους δίνουν οι ψηφοφόροι τους. Πρέπει να αντιπολιτευτούν την κυβέρνηση γιατί αυτός είναι ο ρόλος τους, αλλά δεν ξέρουν πώς.

Και εκδίδουν ανακοινώσεις οι οποίες δημιουργούν απορία, τόσο ως προς το περιεχόμενο όσο και ως προς τον σκοπό που εκδόθηκαν. Σαν τη χθεσινή για την ομιλία του Πρωθυπουργού στο Υπουργικό Συμβούλιο.

Ο Μητσοτάκης ξεδίπλωσε τον κυβερνητικό του σχεδιασμού. Σαφώς διεφάνη ο κάποιος προβληματισμός του καθώς η πολιτική ατζέντα έχει ξεστρατίσει και μονοπωλείται – καλώς ή κακώς για την οικονομία της συζήτησης – από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τα Τέμπη.

Σύμφωνα με όσα είπε κεντρικός άξονα της κυβέρνησης παραμένει η εφαρμογή της οικονομικής πολιτικής που βασίζεται σε μέτρα μόνιμου χαρακτήρα που ξεκινούν από τις αυξήσεις στους ένστολους, περνάει από τα επιδόματα σε χαμηλοσυνταξιούχους και ολοκληρώνεται τέλη Ιανουαρίου, οπότε θα έχει φανεί στις τσέπες όλων των φορολογουμένων το αποτέλεσμα των μέτρων που ανακοίνωσε στη Θεσσαλονίκη.

Παράλληλα κατήγγειλε τα Fake news που κυκλοφορούν και έφτασαν σε σημείο να χαρακτηρίζουν ακόμη και την τυπική οικογενειακή φωτογραφία με τον Τραμπ, ως κατασκευασμένη. Γι’ αυτό ζήτησε να τον τονωθούν τα ανακλαστικά της κυβέρνησης και να διαψεύδονται άμεσα τα Fake news που διασπείρονται με μεγάλη ταχύτητα στην κοινή γνώμη.

Αντίδραση καθ’ όλα λογική, την οποία θα εκδήλωνε και ο ΣΥΡΙΖΑ ως κυβέρνηση, εφόσον πλέον το διαδίκτυο έχει διογκωθεί ανεξέλεγκτο, αποτελεί μια παράλληλη πραγματικότητα και εργαλείο διαστρέβλωσης των δημοσίων πραγμάτων.

Όλα αυτά που είπε ο πρωθυπουργός για το έργο της κυβέρνησής του είναι θεμιτό να είναι μαχητά από την αντιπολίτευση. Τι βρήκε όμως να σχολιάσει η παραγωγική φαντασία του ΣΥΡΙΖΑ;

Κατηγορεί τον Μητσοτάκη ότι στο υπουργικό συμβούλιο «επιβεβαίωσε πως είναι αποφασισμένος να βυθίσει τη χώρα σε μια παρατεταμένη και σιωπηρή προεκλογική περίοδο με αποκλειστικό στόχο το προσωπικό του damage control. Απέδειξε, επιπλέον, ότι η τοξικότητα του πολιτικού του λόγου θα εκτοξευθεί καθώς παντού βλέπει «fake news» και «ψεύδη» σε βάρος του»!

Και συνεχίζει τα γνωστά, που σαφώς νομιμοποιείται να καταγγέλλει, ότι δεν είναι ψευδές πως οι φοροελαφρύνσεις δεν θα έχουν επίδραση στην αγοραστική δύναμη των πολιτών, ούτε είναι ψευδές πως είναι «δεδομένος και προβλέψιμος σύμμαχος», ότι υπήρξε φιάσκο στη ΝΥ κ.α.

Καταλήγει, διαπιστώνοντας ότι ο Μητσοτάκης «έχει εξαντλήσει τα επικοινωνιακά και πολιτικά του καύσιμα, ο πολιτικός του χρόνος τελειώνει και το ξέρει, η συντηρητική παράταξη απέτυχε, η Προοδευτική Ελλάδα μπορεί».

Πέραν των συνήθων κατηγοριών για οικονομία, εξωτερική πολιτική και Παλαιστίνη, που εκτοξεύονται καθημερινά (με τα γνωστά βεβαίως δημοσκοπικά αποτελέσματα), πόση σοβαρότητα προσδίδουν στο κόμμα αυτά τα επιχειρήματα που το Γραφείο Τύπου φαντάστηκε ως εφευρήματα;

Πώς δηλαδή ο Μητσοτάκης θα βυθίσει τη χώρα σε παρατεταμένη και σιωπηρή προεκλογική περίοδο; Μα εκ των πραγμάτων, σε ενάμισι χρόνο έχουμε εκλογές. Οπότε η περίοδος αυτή, αφ' εαυτής είναι παρατεταμένα προεκλογική. Ο πρωθυπουργός προπαγανδίζει το όποιο έργο της κυβέρνησής του δημοσίως. Πώς διαπίστωσε ο ΣΥΡΙΖΑ ότι το κάνει εν σιωπή; Έχει υπάρξει ποτέ σιωπηρή προπαγάνδα;

Σύμφωνα με τη λογική και την «εθιμική» μας συμπεριφορά, ως τώρα οι κυβερνήσεις κατηγορούνταν για το αντίθετο. Εάν έκαναν πρόωρες ξαφνικές εκλογές, ως κόλπο γκρόσο για να διασωθούν και να αποκόψουν τη μαζική διαρροή ψήφων. Όχι επειδή τις έκαναν στην ώρα τους!

Και επίσης με ποια λογική κάνει τις εκλογές στην ώρα τους (αν τις κάνει) με αποκλειστικό στόχο το damage control; Μα και αυτή κατηγορία θα ταίριαζε σε Πρωθυπουργό που θα προσέφευγε ξαφνικά εκλογές για να διαφυλάξει την πολιτική του οντότητα.

Όχι σε κάποιον που επιμένει ότι θα γίνουν στην ώρα τους, διακινδυνεύοντας να πληρώσει μελλοντικά εκλογικό κόστος, ενώ τώρα προηγείται με απόσταση και η δημιουργία νέων κομμάτων βρίσκεται ακόμη στα όρια της σεναριολογίας.

Με τέτοια εφευρήματα που τα θεωρεί… επιτυχημένα επιχειρήματα, περιμένει να πείσει η… «Προοδευτική Ελλάδα»;