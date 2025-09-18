Τα μηνύματα Μητσοτάκη σε παράγοντες, πολιτικούς αντιπάλους και εκλογικό σώμα

Δέκα ημέρες μετά την παρουσία του στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και την ανακοίνωση του οικονομικού πλαισίου για το 2026, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επέλεξε να δώσει όχι μόνο το περίγραμμα των πολιτικών του προτεραιοτήτων, εξηγώντας ο ίδιος γιατί επέλεξε τον δρόμο των φοροελφρύνσεων αντί των συγκεκριμένων παροχών, αλλά και να απαντήσει -και μάλιστα με δεικτικό τρόπο- σε σειρά σεναρίων, που βλέπουν το φως της δημοσιότητας στη συνέντευξη του στον ΑΝΤ1.

Από το βήμα της ΔΕΘ, κατά την διάρκεια της συνέντευξης τύπου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε αναφερθεί σε «συμφέροντα» απαντώντας στα σενάρια περί αλλαγής ηγεσίας στη Νέα Δημοκρατία «εν κινήσει», κατά την διάρκεια, δηλαδή, της πρωθυπουργίας του. Στη χθεσινή του συνέντευξη, έκανε ένα ακόμη βήμα, μιλώντας για «παράγοντες» και υπονοώντας ότι εξ αυτών προέρχονται τα σενάρια που διακινούνται και πλέον μιλούν για αλλαγή ηγεσίας στη ΝΔ μετά τις εκλογές για την δημιουργία κυβέρνησης συνεργασίας με άλλον πρωθυπουργό. «Πρωθυπουργό εκλέγει ο λαός, όχι οι παράγοντες» ήταν το σχόλιό του, αντιτείνοντας ότι «ο λαός ψηφίζει όχι μόνο κόμμα, ψηφίζει και Πρωθυπουργό» και μιλώντας για «πολιτική κουζίνα», όπου «χίλιοι άνθρωποι πέριξ της πλατείας Κολωνακίου συζητούν διάφορα σενάρια».

Στην συγκεκριμένη απάντησή του, ο κ. Μητσοτάκης ουσιαστικά έδωσε και το στίγμα του διλήμματος, που ο ίδιος θα θέσει στους πολίτες την ώρα της εκλογικής αναμέτρησης. Λέγοντας ότι «αυτό το οποίο ενδιαφέρει σήμερα την κοινωνία είναι: μπορεί μια κυβέρνηση να βοηθήσει το νοικοκυριό με το νοίκι, με το ρεύμα, να αυξήσει κάπως τους μισθούς, το διαθέσιμο εισόδημα;» και χαρακτηρίζοντας όλα τα υπόλοιπα «ενδιαφέροντα σενάρια επιστημονικής φαντασίας», παρέπεμψε στο εκλογικό αποτέλεσμα όπου θα καταγραφεί «αν οι Έλληνες πολίτες θέλουν ή δεν θέλουν να συνεχίσουμε να κυβερνάμε αυτή τη χώρα», όπως είπε χαρακτηριστικά.

Στην ανάλυση του Μεγάρου Μαξίμου βρίσκονται όλα τα δημοσκοπικά ευρήματα των τελευταίων ημερών. Η εκτίμηση ότι τα μέτρα της ΔΕΘ θα αποτιμηθούν ουσιαστικά από τους πολίτες, όταν εφαρμοστούν, δηλαδή από τον Ιανουάριο, παραμένει σταθερή και για τον λόγο αυτό παραμένει σταθερός και ο στόχος της αυτοδυναμίας, στον οποίο επέμεινε ο κ. Μητσοτάκης. Ο ίδιος υπενθύμισε, άλλωστε, ότι η Νέα Δημοκρατία ήταν τον Απρίλιο του 2023 στο 32%-33% και κέρδισε τις εκλογές με 40%, επισημαίνοντας ότι ακόμη και σήμερα με την φυσιολογική, όπως την χαρακτήρισε, φθορά για μια κυβέρνηση που βρίσκεται στην εξουσία έξι χρόνια, τα δημοσκοπικά ποσοστά της παράταξής του παραμένουν διπλάσια από του ΠΑΣΟΚ.

Ο κ. Μητσοτάκης τοποθέτησε για μια ακόμη φορά τον χρόνο των εκλογών την άνοιξη του 2027, στο τέλος της τετραετίας και προφανώς με την υποσημείωση ότι την 1η Ιουλίου εκείνης της χρονιάς, η χώρα αναλαμβάνει την προεδρία της ΕΕ, επομένως θα πρέπει να έχει προκύψει κυβέρνηση στη χώρα νωρίτερα. Οι κανόνες του «παιχνιδιού» παραμένουν οι ίδιοι, με τον κ. Μητσοτάκη να ξαναλέει ότι ο εκλογικός νόμος δεν αλλάζει, και να επέμεινε, απευθυνόμενος προφανώς και στο εσωτερικό του κόμματός του, στην προσωπική του πολιτική επιλογή της αμφίπλευρης διεύρυνσης της ΝΔ, σχολιάζοντας την προσχώρηση του Ανδρέα Λοβέρδου. «Η Νέα Δημοκρατία επί των ημερών μου μεγάλωσε, εκσυγχρονίστηκε, διευρύνθηκε. Είναι ένα ανοιχτό κόμμα [...] Θεωρώ ότι είμαστε πολύ κοντά στις παραδοσιακές αξίες και αρχές του ιδρυτή μας, ο οποίος έφτιαξε μια μεγάλη παράταξη, στην οποία μπορούσαν κάλλιστα να συνυπάρχουν στελέχη τα οποία είχαν διαφορετικές ιδεολογικές αναφορές» σημείωσε χαρακτηριστικά.

Την ώρα, που οι δημοσκοπήσεις προχωρούν πλέον στην συγκριτική μέτρηση των κυρίων Ανδρουλάκη και Τσίπρα στους ψηφοφόρους του κέντρου και της κεντροαριστεράς, ο Κυριάκος Μητσοτάκης απευθύνθηκε με σαφή, αλλά διαφορετικό τρόπο, στους πολιτικούς του αντιπάλους, αναγνωρίζοντας ουσιαστικά αυτό τον ρόλο μόνο στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. «Ο κ. Ανδρουλάκης, τον σέβομαι και τον τιμώ, είναι αρχηγός της αντιπολίτευσης [...] φαίνεται από τις δημοσκοπήσεις ότι από τα κόμματα της κεντροαριστεράς είναι το μεγαλύτερο κόμμα και αυτός είναι, θα έλεγα, ο σημαντικότερος αντίπαλός μου» σχολίασε και σε συνέχεια της στάσης που άρχισε να αναπτύσσει στη Θεσσαλονίκη, μίλησε για προσπάθεια του «να ρίξω κάποιες γέφυρες συνεννόησης σε ορισμένα ζητήματα στα οποία μπορούμε να βρούμε έναν κοινό βηματισμό”, όπως είπε χαρακτηριστικά, απευθύνοντας πρόσκληση σε όσους είναι “διατεθειμένοι να συζητήσουν, τουλάχιστον έναν στοιχειώδη κώδικα επικοινωνίας».

Στον αντίποδα, ο κ. Μητσοτάκης χαρακτήρισε τον Αλέξη Τσίπρα μόνο ως... βουλευτή Πειραιά του ΣΥΡΙΖΑ, αρνούμενος να σχολιάσει το ενδεχόμενο επιστροφής του στην κεντρική πολιτική σκηνή και την δημιουργία νέου κόμματος από τον πρώην πρωθυπουργό. «Δεν πρέπει να ρωτήσετε εμένα. Πρέπει να ρωτήσετε τους συντρόφους του, γιατί εγώ βλέπω να σηκώνεται πολλή σκόνη [...] μπορεί να θυμίζει αθλητή που «καίγεται» στο ζέσταμα» κατέληξε, αλλάζοντας ουσιαστική την αρχική προσέγγιση των υψηλών τόνων, που είχε υιοθετήσει η κυβέρνηση, περιοριζόμενος στον σημερινό ρόλο του κ. Τσίπρα.

Η ενίσχυση του εισοδήματος των πολιτών, ως κεντρική πολιτική επιλογή, αλλά και απάντηση στην ακρίβεια, η δέσμευση ότι η χώρα θα παραμείνει προσηλωμένη στους δημοσιονομικούς κανόνες - «η χώρα πλήρωσε την εποχή που ξοδεύαμε σαν να μην υπάρχει αύριο. Πρέπει να παράγουμε σταθερά πρωτογενή πλεονάσματα. Δεν θα επιτρέψω κανέναν εκτροχιασμό» είπε χαρακτηριστικά- η παραδοχή ότι στον ΟΠΕΚΕΠΕ η κυβέρνηση δεν τα κατάφερε και ο ίδιος ανέλαβε την ευθύνη, κατηγορώντας την αντιπολίτευση ότι «ποτίζει με τοξικότητα τον πολιτικό διάλογο», συμπληρώνουν το πολιτικό πλαίσιο μέσα στο οποίο το Μέγαρο Μαξίμου προτίθεται να κινηθεί στο εσωτερικό πολιτικό σκηνικό, όπως το περιέγραψε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.