Ο ανάλγητος  

Η επικεφαλής της ευρωπαϊκής Εισαγγελίας Λάουρα Κόντρουτσα Κοβέσι βρίσκεται στην Αθήνα και έχει μεγάλο ενδιαφέρον για τα λιμάνια και τα τελωνεία. Πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Κάντε παράλληλα και καμία αναζήτηση για τις υποθέσεις λαθρεμπορίας που βγήκαν στην επιφάνεια τον τελευταίο καιρό! Μην τα περιμένετε όλα έτοιμα στο πιάτο.

Η μαγική μου σφαίρα προβλέπει ότι θα δεχτούν μεγάλη πίεση Κινέζοι και Ιβάν. Δύο στρατηγικά λιμάνια με μεγάλο ενδιαφέρον. Σε μια χώρα που πολλές φορές θυμίζει Πορτογαλία του μεσοπολέμου (για να μην πούμε Καζαμπλάνκα και πέσει βαρύ), για την οποία, όμως, οι μεγάλοι μας φίλοι δεν θα ήθελαν να πέσει σε ... λάθος χέρια.

Τζάμπα ψάχνουν στον Γιώργο Μυλωνάκη. Αν υπήρχε κάτι θα το είχε ήδη δώσει στους αλλόφυλους άλλη αντίπαλη φράξια. Δεν το συζητάμε! Έχει ξαναγίνει! Το λέμε απλά για να μην χάνουν τον χρόνο τους.

«Camaradas, hemos cometido un error». Στα ελληνικά σημαίνει σύντροφοι κάναμε λάθος. Τόσο καιρό μας έχουν πρήξει με το παράδειγμα της Ισπανίας και τη μείωση του ΦΠΑ στα τρόφιμα. Και τι δεν είχαν πει… Θα πρέπει να δουν τις μετρήσεις της Eurostat για τον πληθωρισμό Σεπτεμβρίου, αν και δεν νομίζω να τους ενδιαφέρει ιδιαίτερα. Εννοώ ότι δεν ενδιαφέρονται για την ουσία. Λοιπόν, ο πληθωρισμός σημείωσε βουτιά 1,3% στην Ελλάδα και έπεσε στο 1,8%, τη στιγμή που στην Ευρωζώνη αυξήθηκε στο 2,2% από 2%. Η Ισπανία που τόσο αγαπούν στην κεντροαριστερά, στην Αριστερά, στην άκρα Δεξιά και ακροαριστερά έχει πληθωρισμό 3%...

Κάθε βράδυ προσεύχομαι στον Θεό να μην αποκτήσουν πυρηνικά οι Ισπανοί. Από τι γλιτώσαμε Θεέ μου και έχασαν οι Ισπανοί την μάχη με τους Άγγλους στην κυριαρχία των Θαλασσών...

Μαθαίνω πως στην κυβέρνηση ξεκινούν ντου στην περιφέρεια. Με αφορμή τα Τοπικά Σχέδια Ανάπτυξης κυβερνητικά στελέχη θα εξορμήσουν σε Βόρεια Ελλάδα, Πελοπόννησο και νησιωτική Ελλάδα. Ο στόχος; Προφανής! Να μαζευτούν τα ψηφαλάκια.

Μεγάλη μαγκιά του Νίκου Δένδια οι αυξήσεις στους στρατιωτικούς. Και τώρα θέλω να δω τους αποστράτους που τα βρίσκουν όλα λάθος με τον υπουργό. Το αξιοσημείωτο είναι πως τα χρήματα αυτά εξοικονομήθηκαν από το ίδιο το υπουργείο, όχι από άλλο κονδύλι του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. Μερικά παραδείγματα: Ένας Ανθυπολοχαγός στην παραμεθόριο θα δει τον μισθό του να αυξάνεται από τα 1.197 ευρώ στα 1.586 ευρώ. Για τον διοικητή ή κυβερνήτη φρεγάτας η αύξηση είναι 52% και στον κελευστή από τα 901 ευρώ καθαρά πάει στα 1.500 ευρώ. Αδικημένοι είναι οι άνθρωποι απ’ όλες τις κυβερνήσεις. Τους θέλουμε να μας κρατούν ασφαλείς, αλλά δεν μας ενδιαφέρει αν πίσω έχουν αφήσει οικογένειες που πρέπει να μεγαλώσουν και παιδιά να σπουδάσουν.

Ο ανάλγητος