Τ. Θεοδωρικάκος: Συνεχής η προσπάθεια για το κόστος ζωής - Ο ΣΥΡΙΖΑ κόμμα με «προθεσμία λήξης»

"Η αύξηση του πληθωρισμού είναι στην Ελλάδα και στην ΕΕ 35% (σ.σ. από το 2019). Τόση είναι όμως και η αύξηση του κατώτατου μισθού που έγινε με αυτή την κυβέρνηση", απάντησε ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, ο οποίος κατά τη συζήτηση του προϋπολογισμού στη Βουλή, άκουσε την αντιπολίτευση να καταγγέλλει ότι με ευθύνη της κυβέρνησης η Ελλάδα είναι πρωταθλήτρια στην ακρίβεια που οδηγεί στη φτωχοποίηση τους πολίτες την ίδια ώρα που πλουτίζουν τα καρτέλ.

"Σημασία έχει το διαθέσιμο εισόδημα. Σημασία τι κάνουμε όλοι για να αυξήσουμε την παραγωγικότητα και την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας, να έχουμε καλύτερες εξαγωγές, να σταματήσει το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου να είναι μεγάλο, για να μπορούν οι εργαζόμενοι να πάρουν ακόμα μεγαλύτερες αυξήσεις.

Σε όλη τη γη αυξήθηκαν τα τρόφιμα κατά 35% έως 40%. Σε όλη τη γη. Στην ΕΕ αυτό το ποσοστό ήταν 35%. Τόσο είναι και στην πατρίδα μας. Ο κατώτατος μισθός τα χρόνια που κυβερνά τη χώρα η ΝΔ έχει αυξηθεί επίσης 35%. Αυτά είναι στοιχεία που δεν επιδέχονται αμφισβήτηση. Παρόλα αυτά, η προσπάθεια για να τιθασευθεί το κόστος ζωής οφείλει να είναι συνεχής", απάντησε ο κ. Θεοδωρικάκος. Ο υπουργός Ανάπτυξης είπε επίσης ότι η Ελλάδα για 8 μήνες, μέσα στο 14μηνο, έχει είτε αρνητικό πληθωρισμό τροφίμων ή τον μικρότερο πληθωρισμό στην ευρωζώνη.

Είχε προηγηθεί παρέμβαση του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτη Φάμελλου που κατηγόρησε τον υπουργό ότι στην ομιλία του επί του προϋπολογισμού, δεν βρήκε μια λέξη αυτοκριτικής και μια συγνώμη για την ακρίβεια και την αισχροκέρδεια.

"Οι τιμές του κρέατος προφανώς και έχουν αυξηθεί πάρα πολύ. Πόσο κρέας παράγουμε στην Ελλάδα; Ούτε το 20% από αυτό που καταναλώνουμε. Αυτό είναι το πραγματικό πρόβλημα που πρέπει να συζητήσουμε και να πάρουμε μέτρα, διότι τα υπόλοιπα είναι φθηνή δημαγωγία", είπε ο κ. Θεοδωρικάκος.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ είχε αναφερθεί στην πρωτοβουλία για τα 2.200 προϊόντα που συμφωνήθηκε με τα σούπερ μάρκετ να μειώσουν τις τιμές. "Προφανώς ήταν μέσα μια σειρά προϊόντα που δεν ενδιαφέρουν το μέσο ελληνικό νοικοκυριό. Ήταν μέσα όμως και 1100 κωδικοί τροφίμων και αυτό σημαίνει 20 με 25 ευρώ το μήνα, για το μέσο ελληνικό νοικοκυριό. Για εσάς και για μένα, 20 και 25 ευρώ το μήνα, προφανώς δεν είναι τίποτα. Αλλά εκεί έξω υπάρχουν πράγματι πολλοί πολίτες που γι΄αυτούς είναι υπόθεση", απάντησε ο υπουργός.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ αποχώρησε από την αίθουσα της ολομέλειας μετά τη δεύτερη παρέμβασή του, χωρίς όμως να αναμείνει την απάντηση του υπουργού Ανάπτυξης. "Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι εδώ", απάντησε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του Χρήστος Γιαννούλης, όταν ο κ. Θεοδωρικάκος σχολίασε την αποχώρηση από την αίθουσα του κ. Φάμελλου.

"Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι εδώ με προθεσμία λήξης", ανέφερε τότε ο Τάκης Θεοδωρικάκος και πρόσθεσε: "Στην επόμενη Βουλή γνωρίζετε όλοι πολύ καλά ότι δεν θα είναι εδώ. Διότι στην επόμενη Βουλή, θα είναι εδώ το κόμμα του ανθρώπου που έδωσε ταυτότητα στον ΣΥΡΙΖΑ, του κ. Τσίπρα. Ο κ. Τσίπρας θα κάνει ένα καινούργιο κόμμα, άρα κάποιοι από εσάς, σας εύχομαι να εκλεγείτε με εκείνο το κόμμα. ΣΥΡΙΖΑ δεν θα υπάρχει πάντως, γιατί υπάρχει η ομολογία και η παραδοχή του ίδιου του αρχηγού σας, για το τέλος του ΣΥΡΙΖΑ".

"Κάτι πρέπει να κάνετε, καταλαβαίνω, για να κατέβετε από τον εξώστη της πολιτικής εξορίας. Κατεβείτε τώρα από τον εξώστη και δεν χρειάζονται τόσοι τόνοι λαϊκισμού, ψεμμάτων και δημαγωγίας, για να διεκδικήσετε κάποια παρουσία στο αυριανό πολιτικό μέλλον των εξελίξεων που είναι προφανές ότι θα υπάρξουν στο χώρο σας", είπε ο υπουργός Ανάπτυξης.

Ο κ. Θεοδωρικάκος απάντησε και σε όσα καταλόγισαν στην παράταξη της ΝΔ Φάμελλος και Κωνσταντοπούλου. "Χαρακτηριστικό της μεγάλης ιστορικής λαϊκής παράταξης της ΝΔ είναι η διαφάνεια και ευθύνη παντού. Το κάνω πράξη παντού στο υπουργείο που υπηρετώ. Υπουργός του Μητσοτάκη είναι αυτός που μαζεύει λεφτά για επενδύσεις που δεν έγιναν για 20 χρόνια, αλλά γι΄αυτά δεν έχετε τίποτα να πείτε.

Πώς συμβιβάζεται να βάζουμε πρόστιμα σε αυτούς που εσείς λέτε ότι τα συμφέροντά τους εξυπηρετούμε; Τα λέτε γιατί έχετε φτιάξει ένα στερεότυπο που δεν σας βγαίνει. Το στερεότυπο είναι ότι η ΝΔ είναι η παράταξη των πλουσίων και των φραπέδων.

Λοιπόν κομμένο κύριοι! Είναι μια μεγάλη λαϊκή παράταξη που ενώνει τους Έλληνες πηγαίνει την Ελλάδα μπροστά, σε συνθήκες πολύ πιο ασφαλείς, σε δύσκολες εποχές και κανονικά τα λογικά μέτρα αυτής της παράταξης, θα έπρεπε να τα υποστηρίξετε κι εσείς", είπε ο υπουργός Ανάπτυξης.

Απαντώντας σε όσα είπε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ για νομοσχέδιο "καθ΄υπόδειξη της πρέσβειρας των ΗΠΑ", ο υπουργός Ανάπτυξης είπε ότι είναι στρατηγική προτεραιότητα οι στρατηγικές σχέσεις με τις ΗΠΑ.

Τέλος, ο υπουργός ζήτησε από όλες τις πολιτικές δυνάμεις να στηρίξουν τη νέα Ανεξάρτητη Αρχή ελέγχου της αγοράς και προστασίας των καταναλωτών.

"Το πρόσωπο που θα προτείνω στην Επιτροπή Θεσμών είναι ένας άξιος άνθρωπος, στέλεχος της κοινωνίας και της αγοράς, και πιστεύω ότι θα ενσαρκώσει κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο, τον θεσμό στα πρώτα του βήματα τα οποία θα είναι και κρίσιμα και ουσιαστικά. Αυτή η πρωτοβουλία είναι η καλύτερη ευρωπαϊκή πρακτική που υπάρχει για την αντιμετώπιση των ελέγχων της αγοράς και του κόστους ζωής και πιστεύω ότι σύντομα θα δώσει σημαντικά αποτελέσματα".