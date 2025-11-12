Τ. Θεοδωρικάκος: Στις 26 Νοεμβρίου ψηφίζεται η Νέα Ανεξάρτητη Αρχή του Καταναλωτή

Στις 26 Νοεμβρίου ψηφίζεται το νομοσχέδιο που αφορά στην ίδρυση και λειτουργία της Ανεξάρτητης Αρχής Προστασίας του Καταναλωτή και Εποπτείας της Αγοράς, όπως σημείωσε ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος.

Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο Τ. Θεοδωρικάκος σημείωσε ότι η νέα Αρχή θα συγκροτηθεί μέσα στους επόμενους έξι μήνες, με τους διορισμούς του Διοικητή και των Υποδιοικητών, ενώ θα περιλαμβάνει 300 ελεγκτές και θα διαθέτει ψηφιακά εργαλεία για τον έλεγχο της αγοράς. «Ενοποιείται το σύνολο των ελεγκτικών μηχανισμών του κράτους, ώστε να υπάρχει κρατικός έλεγχος με βάση τους νόμους», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Θεοδωρικάκος υπενθύμισε ότι για 3,5 χρόνια ίσχυε το μέτρο του πλαφόν στο περιθώριο κέρδους, το οποίο, όπως είπε, «σε ορισμένες περιόδους λειτούργησε θετικά», ωστόσο «δεν μπορεί να αποτελεί μόνιμη λύση». Υπογράμμισε ότι ο ενημερωμένος καταναλωτής είναι ο πιο κρίσιμος παράγοντας για τη λειτουργία της αγοράς: «Ο ενημερωμένος πολίτης μπορεί να παίρνει καλύτερες αποφάσεις για το πού θα αγοράσει, υπό ποιες συνθήκες και με ποιον τρόπο τον συμφέρει καλύτερα».

Για τη βιομηχανία στις παραμεθόριες περιοχές

Την ανάγκη να ενισχυθεί περαιτέρω η βιομηχανία στις παραμεθόριες περιοχές και να αξιοποιηθούν οι νέες τεχνολογίες, επεσήμανε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, μιλώντας σε τηλεοπτική εκπομπή. Παράλληλα, αναφέρθηκε στις οικονομικές πολιτικές της κυβέρνησης, στο ζήτημα της ακρίβειας και στις δημοσκοπήσεις, δηλώνοντας πως η Νέα Δημοκρατία παραμένει “ο βασικός πυλώνας της διακυβέρνησης για την επόμενη τετραετία”.

Ο κ. Θεοδωρικάκος αναφέρθηκε αρχικά στην επίσκεψη του Πρωθυπουργού στην Κομοτηνή, σημειώνοντας πως «στη δεύτερη μεγαλύτερη βιομηχανική περιοχή της χώρας λειτουργούν 45 δυναμικές επιχειρήσεις, με νέους εργαζόμενους και εξαγωγές σε 75 χώρες». Όπως είπε, επτά επιχειρήσεις έχουν ήδη ενταχθεί στον αναπτυξιακό νόμο, ενώ «υποβλήθηκαν 360 επενδυτικές προτάσεις συνολικού ύψους 1,5 δισ. ευρώ».

«Η αξιολόγησή τους θα ολοκληρωθεί έως τις 31 Ιανουαρίου και θα ενισχυθούν με χρηματοδοτήσεις και φοροαπαλλαγές ύψους 300 εκατ. ευρώ», πρόσθεσε ο υπουργός, υπογραμμίζοντας πως στόχος είναι «μια οικονομία πιο παραγωγική, πιο εξαγωγική και με καλύτερους μισθούς».

Νέο αναπτυξιακό καθεστώς για την Τεχνητή Νοημοσύνη

Αναφερόμενος στην Τεχνητή Νοημοσύνη, ο κ. Θεοδωρικάκος τόνισε πως το υπουργείο ετοιμάζει νέο αναπτυξιακό καθεστώς για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ύψους 150 εκατ. ευρώ, «ώστε να αξιοποιήσουν εφαρμογές AI και να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητά τους».

Επισήμανε επίσης ότι στη Δυτική Μακεδονία προγραμματίζεται μεγάλη επένδυση της ΔΕΗ, «ένα από τα μεγαλύτερα εργοστάσια τεχνητής νοημοσύνης στην Ευρώπη», το οποίο «θα δημιουργήσει 1.600 θέσεις εργασίας και θα προσελκύσει επενδύσεις ύψους 8 δισ. ευρώ».

«Πρόκειται για μια σπουδαία επένδυση που θα βάλει την Ελλάδα στον χάρτη της τεχνητής νοημοσύνης», είπε χαρακτηριστικά.

Για τις δημοσκοπήσεις

Αναφερόμενος στις δημοσκοπήσεις, ο Υπουργός σημείωσε ότι «μετά από 7 χρόνια διακυβέρνησης, είναι φυσιολογική η φθορά», ωστόσο τόνισε πως «για πρώτη φορά στα μεταπολιτευτικά χρόνια, το κυβερνών κόμμα προηγείται σταθερά με μεγάλη διαφορά».

«Η Νέα Δημοκρατία θα προσέλθει στις εκλογές με τον δημιουργικό απολογισμό ενός έργου συνεπούς και αξιόπιστου», ανέφερε, εκτιμώντας ότι το κόμμα θα αποτελέσει «τον κεντρικό πυλώνα της επόμενης διακυβέρνησης».

Για Τσίπρα και Σαμαρά

Για το ενδεχόμενο επιστροφής του Αλέξη Τσίπρα στην ηγεσία της αντιπολίτευσης, υποστήριξε ότι «είναι εξαιρετικά πιθανό να καταστεί ξανά βασικός αντίπαλος του Κυριάκου Μητσοτάκη», ενώ για τον Αντώνη Σαμαρά σημείωσε: «Ο κ. Σαμαράς υπήρξε πρωθυπουργός σε μια δύσκολη περίοδο για τη χώρα και τα κατάφερε».

«Άθλια συκοφαντία και δολοφονίες χαρακτήρων»

Κλείνοντας, ο κ. Θεοδωρικάκος αναφέρθηκε σε προσωπική επίθεση που, όπως είπε, δέχθηκε από τηλεοπτική εκπομπή, κάνοντας λόγο για «άθλια συκοφαντία»: «Δεκτή κάθε κριτική, ακόμη και η πιο σκληρή, αλλά πρέπει να βασίζεται σε πραγματικά γεγονότα και όχι σε ψέματα και δολοφονίες χαρακτήρων».