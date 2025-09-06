Τ. Θεοδωρικάκος: Η Τεχνητή νοημοσύνη είναι προϋπόθεση προόδου και ασφάλειας για τη χώρα

Μνημόνιο συνεργασίας με την OpenAI, τον παγκόσμιο τεχνολογικό κολοσσό της Τεχνητής Νοημοσύνης, υπεγράφη σήμερα, στην Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας Θεσσαλονίκης, μεταξύ του υπουργού Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκου, της επικεφαλής των νεοφυών επιχειρήσεων της εταιρείας για την Ευρώπη Laura Modiano και του διευθύνοντα συμβούλου της Endeavor Greece Παναγιώτη Καραμπίνη.

«Η αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης δεν είναι πολυτέλεια, αλλά προϋπόθεση προόδου και ασφάλειας για τη χώρα», σημείωσε ο κ. Θεοδωρικάκος, υπενθυμίζοντας ότι η Ελλάδα επελέγη ως μία από τις συνολικά επτά πρώτες χώρες της Ε.Ε. που θα φιλοξενήσουν Εργοστάσια Τεχνητής Νοημοσύνης, «γεγονός που επιβεβαιώνει τον ρόλο της ως κόμβου καινοτομίας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη».

«Το Thess INTEC θα ολοκληρωθεί με κάθε τρόπο»

Με την ευκαιρία της τελετής υπογραφής, ο κ. Θεοδωρικάκος αναφέρθηκε ακόμη στα ισχυρά «χαρτιά» της Θεσσαλονίκης, το ΕΚΕΤΑ, το οποίο χαρακτήρισε ως «ένα σπουδαίο ερευνητικό κέντρο που πρωταγωνιστεί στην καινοτομία και στην εφαρμοσμένη έρευνα στην Ελλάδα» και το τεχνολογικό πάρκο 4ης γενιάς Thess INTEC, επαναλαμβάνοντας τη δέσμευσή του ότι το Υπουργείο Ανάπτυξης θα διασφαλίσει τους απαραίτητους πόρους για την ολοκλήρωσή του: «Παρά τις δυσκολίες που παρουσιάστηκαν, το έργο θα ολοκληρωθεί με κάθε τρόπο, καθώς πρόκειται για ένα μοναδικό τεχνολογικό πάρκο που θα καταστήσει τη Θεσσαλονίκη ισχυρό κέντρο τεχνολογικής ανάπτυξης για όλη την Ευρώπη».

Η συνεργασία με την OpenAI, σημείωσε ο κ. Θεοδωριάκος, έχει στρατηγικό χαρακτήρα και εστιάζει σε δύο πυλώνες: πρώτον, την εκπαίδευση, με πιλοτικά προγράμματα που δίνουν τη δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς να αξιοποιούν εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης μέσα στην τάξη, με παιδαγωγικό και ασφαλή τρόπο. Και, δεύτερον, τις νεοφυείς επιχειρήσεις, με τη δημιουργία του επιταχυντή «Greek AI Accelerator», σε συνεργασία με την Endeavor Greece, που θα προσφέρει στις ελληνικές νεοφυείς επιχειρήσεις πρόσβαση στην τεχνολογία της OpenAI, στη γνώση διεθνών μεντόρων και σε δίκτυα συνεργασίας και χρηματοδότησης.

«Η σημερινή πρωτοβουλία ανοίγει νέες ευκαιρίες για τη νέα γενιά, αλλά και για τους Έλληνες του εξωτερικού που θα θελήσουν να επιστρέψουν στην πατρίδα. Με πράξεις, κάνουμε την Ελλάδα πιο ανταγωνιστική, πιο παραγωγική και πιο καινοτόμα», σημείωσε ο κ. Θεοδωρικάκος και πρόσθεσε ότι η συνεργασία με την OpenAI αποτελεί ένα ακόμη βήμα στο νέο παραγωγικό πρότυπο της χώρας, το οποίο βασίζεται στην καινοτομία, την εξωστρέφεια και τη μείωση των ανισοτήτων.