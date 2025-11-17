Τ. Χατζηβασιλείου: Η Κυβέρνηση Μητσοτάκη ενεργοποιεί τον Κάθετο Διάδρομο - Η Ελλάδα αποκτά στρατηγικό βάρος

«Η Ελλάδα αποκτά αυξημένο στρατηγικό βάρος και τοποθετείται επισήμως στην πρώτη γραμμή της ενεργειακής στήριξης της Ευρώπης», δήλωσε ο Βουλευτής Σερρών και Γραμματέας Διεθνών Σχέσεων και Ε.Ε. της Νέας Δημοκρατίας, κ. Τάσος Χατζηβασιλείου, μιλώντας στην ΕΡΤ.

Όπως τόνισε, «με τις συμφωνίες που υπεγράφησαν στο Ζάππειο στο πλαίσιο του ενεργειακού forum και τη χθεσινή υπογραφή μεταξύ των κυρίων Μητσοτάκη και Ζελένσκι, ενεργοποιείται ουσιαστικά ο κάθετος ενεργειακός διάδρομος που συνδέει τη Θράκη με την Ουκρανία και την Κεντρική Ευρώπη».

Ο κ. Χατζηβασιλείου επεσήμανε ότι «η κυβέρνηση Μητσοτάκη πολύ σωστά επένδυσε σε ενεργειακές υποδομές παγκόσμιας κλάσης. Οι σταθμοί στη Ρεβυθούσα και στην Αλεξανδρούπολη είναι οι καλύτεροι στο είδος τους στη Νότια Ευρώπη και ανάμεσα στους κορυφαίους διεθνώς. Αυτό επιτρέπει στη χώρα μας να εισέλθει δυναμικά στο διεθνές ενεργειακό παιχνίδι και να αποκτήσει ρόλο-κλειδί για την ευρωπαϊκή αγορά».

Αναφερόμενος στη στάση της Ελλάδας έναντι της ρωσικής εισβολής, σημείωσε: «Ορισμένες πολιτικές δυνάμεις κατηγορούσαν την κυβέρνηση για τη στήριξή της στους αμυνόμενους Ουκρανούς. Οι συμφωνίες του Ζαππείου και η χθεσινή συμφωνία για τη ροή του αερίου προς Βορρά αποτελούν την καλύτερη απάντηση. Η Ελλάδα είναι η δύναμη που παρέχει ενεργειακή στήριξη στην Ευρώπη και προσελκύει ισχυρά ευρωπαϊκά και αμερικανικά συμφέροντα στις υποδομές της».

Ο Σερραίος βουλευτής υπογράμμισε πως «η Ελλάδα αποκτά νέο γεωπολιτικό αποτύπωμα», προσθέτοντας ότι «η ενεργοποίηση του κάθετου διαδρόμου, που εκτείνεται από την Αλεξανδρούπολη έως την Οδησσό και δυτικότερα έως τη Σλοβακία, καθιστά τη χώρα μας κόμβο τριπλού χαρακτήρα: εμπορικού, αμυντικού και ενεργειακού».

Παράλληλα, τόνισε ότι «οι πρόσφατες συμφωνίες ανοίγουν τον δρόμο για νέες συνεργασίες με αμερικανικές εταιρείες και επενδύσεις που ενισχύουν την εθνική οικονομία και κατ’ επέκταση το εθνικό συμφέρον». Όπως είπε, «η διακρατική συμφωνία για το αμερικανικό LNG θα αρχίσει να αποδίδει από τα τέλη του 2025, σε συνδυασμό με τις συμφωνίες του Ζαππείου, δημιουργώντας σημαντικά οικονομικά οφέλη για τη χώρα και τους πολίτες».

Σχολιάζοντας την ευρωπαϊκή απόφαση για απεξάρτηση από το ρωσικό αέριο, ο κ. Χατζηβασιλείου δήλωσε: «Η Ευρώπη αποφάσισε ορθά να περιορίσει την εξάρτησή της από το ρωσικό αέριο και πετρέλαιο. Η Ρωσία εργαλειοποίησε το φυσικό αέριο και οι γείτονές μας, όπως π.χ. η Βουλγαρία, βίωσαν τις συνέπειες. Αν δεν υπήρχαν οι ελληνικές υποδομές στη Θράκη, δεν θα μπορούσαν να αντεπεξέλθουν στους χειμώνες εκείνους. Το γεγονός ότι η Ελλάδα γίνεται η κύρια πύλη εισόδου LNG στην Ευρώπη δεν είναι απλώς επιτυχία· είναι η επιβεβαίωση της αξιοπιστίας και της σταθερότητας της κυβέρνησης Μητσοτάκη».