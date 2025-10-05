Σύσκεψη υπό τον Κυρ. Μητσοτάκη στο Μαξίμου για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου

Το ζήτημα της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου θα τεθεί στο επίκεντρο σύσκεψης που θα πραγματοποιηθεί στις 17:00 της Κυριακής στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, στο φόντο των αντιδράσεων που προκλήθηκαν από κυπριακό δημοσίευμα για τον ΑΔΜΗΕ.

Σημειώνεται πως στη σύσκεψη θα συμμετάσχει η ηγεσία του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και η διοίκηση του ΑΔΜΗΕ.

Η εξέλιξη έρχεται μετά και το δημοσίευμα κυπριακής εφημερίδας ότι ο ΑΔΜΗΕ προέβαλε νέες απαιτήσεις αναφορικά με το ύψος της προβλεπόμενης αποζημίωσης του Διαχειριστή για το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου. Ο ΑΔΜΗΕ διέψευσε το δημοσίευμα ενώ νωρίτερα ο Νίκος Χριστοδουλίδης χρησιμοποίησε σκληρή γλώσσα, επισημαίνοντας ότι «η κυπριακή κυβέρνηση δεν εκβιάζεται από κανέναν».

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με όσα έγραψε την Κυριακή ο «Φιλελεύθερος» της Κύπρου, ο ΑΔΜΗΕ απέστειλε επιστολή προς τη ΡΑΕΚ, ζητώντας την ακύρωση προηγούμενης απόφασης που του αναγνώριζε ανάκτηση εξόδων ύψους 82 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων μόνο 25 εκατ. θα μπορούσαν να εισπραχθούν το 2025. Αντ’ αυτού, ο διαχειριστής διεκδικεί την αναγνώριση δαπανών ύψους 251 εκατ. ευρώ, οι οποίες, όπως υποστηρίζει, έχουν ήδη πραγματοποιηθεί.

Ο ΑΔΜΗΕ διαψεύδει δημοσίευμα για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου

Ο ΑΔΜΗΕ προχώρησε την Κυριακή σε διάψευση κυπριακού δημοσιεύματος που έκανε λόγο για διεκδικήσεις αναφορικά με το ύψος της προβλεπόμενης αποζημίωσης του Διαχειριστή για το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου, το οποίο προκάλεσε την αντίδραση του προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη.

Αναλυτικά, η ανακοίνωση:

Ο ΑΔΜΗΕ διαψεύδει κατηγορηματικά πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο δημοσίευμα της κυπριακής ιστοσελίδας philenews με τίτλο «Αποκαλυπτικό: Κήρυξε πόλεμο ο ΑΔΜΗΕ για το καλώδιο – Επιστολή βόμβα στη ΡΑΕΚ – Ετοιμάζεται για προσφυγή στη δικαιοσύνη», σχετικά με διεκδικήσεις του για το ύψος της προβλεπόμενης αποζημίωσης από την ΡΑΕΚ, όσον αφορά το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου.

Ο ΑΔΜΗΕ αναγνωρίζει και διεκδικεί τη συμφωνημένη πρώτη δόση των 25 εκατ. ευρώ για το 2025, και τίποτα περισσότερο όσον αφορά τις επενδυτικές δαπάνες του έργου (capex), και διαψεύδει την αυθαίρετη και αδιασταύρωτη πληροφορία του δημοσιεύματος περί άμεσης διεκδίκησης των 251 εκατ. ευρώ, το οποίο αποτελεί μέρος των 1,9 δις €, του έργου, και το οποίο θα ανακτηθεί στο βάθος χρόνου των 35 ετών απόσβεσης που έχει προσδιοριστεί ρυθμιστικά.

Ο λόγος που ο ΑΔΜΗΕ με βάση το προβλεπόμενο συμβατικό δικαίωμά του αιτήθηκε αναθεώρηση της απόφασης της ΡΑΕΚ της 31ης Ιουλίου 2025, είναι ότι η ΡΑΕΚ με αυτή την απόφαση δεν αναγνώρισε τα έξοδα που έχει κάνει ο Διαχειριστής έως σήμερα, παρά τα στοιχεία που έχει λάβει και παρά το γεγονός ότι η Ελληνική ρυθμιστική αρχή τα αναγνωρίζει.

Συγκεκριμένα η ΡΑΕΚ αναγνώρισε μόνο ποσό ύψους 82 εκατ. ευρώ, έναντι περίπου 251 εκατ. ευρώ, τα οποία αποτελούν βεβαιωμένες έως σήμερα επενδυτικές δαπάνες.

Ο ΑΔΜΗΕ αναγνωρίζει το προς ανάκτηση ποσό των 25 εκατ ευρώ για το 2025 ως έναντι του πραγματικού εσόδου του έργου, το οποίο ρυθμιστικά θα πρέπει να υπολογιστεί στη βάση του συνόλου των επενδυτικών δαπανών, όπως πράττει η ΡΑΑΕΥ, διεκδικεί για τον λόγο αυτόν την αναγνώριση από τη ΡΑΕΚ του συνόλου των πραγματικών δαπανών του έως σήμερα. Με την ένσταση προσκομίζονται όλα τα απαραίτητα στοιχεία που πρέπει να ληφθούν υπόψη.

Σκληρή γλώσσα από τον Ν. Χριστοδουλίδη κατά του ΑΔΜΗΕ

Νωρίτερα, δριμύτατη κριτική στις τοποθετήσεις του επικεφαλής του ΑΔΜΗΕ για το θέμα της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας - Κύπρου άσκησε την Κυριακή ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, επισημαίνοντας χαρακτηριστικά ότι «η κυπριακή κυβέρνηση δεν εκβιάζεται».

Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, προσερχόμενος στα εγκαίνια του Χατζηγιάννειου Κέντρου Υγείας, στο Ακάκι, και κληθείς να σχολιάσει νέες απαιτήσεις του ΑΔΜΗΕ σε σχέση με το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης, όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε χαρακτηριστικά: «Να αναφέρω πρώτα ότι έχω ενημερωθεί από το πρωτοσέλιδο που έχετε αναφέρει. Να σημειώσω ότι για το συγκεκριμένο έργο υπάρχει πλήρης κατανόηση και συμφωνία πλαίσιο ανάμεσα στην Ελληνική και στην Κυπριακή Κυβέρνηση. Πρόσφατα στη Νέα Υόρκη συμφωνήσαμε με τον Έλληνα Πρωθυπουργό για το πώς προχωρούμε πολύ συγκεκριμένα και, μάλιστα, εκδόθηκε και μια σχετική ανακοίνωση».

«Από κει και πέρα, θέλω να το αναφέρω, αν ο επικεφαλής του ΑΔΜΗΕ νομίζει ότι με τέτοιες επιστολές ή με πληρωμένες καταχωρήσεις εκβιάζεται η Κυπριακή Κυβέρνηση, προφανώς δεν ξέρει με ποιους έχει να κάνει. Η Κυπριακή Κυβέρνηση δεν εκβιάζεται από κανέναν επικεφαλής του ΑΔΜΗΕ και η Κυπριακή Κυβέρνηση είναι εδώ για να στηρίξει μόνο τα συμφέροντα του κυπριακού λαού. Αυτό είναι το ξεκάθαρο μήνυμα προς τον επικεφαλής του ΑΔΜΗΕ», τόνισε ο κ. Χριστοδουλίδης.

Σε παρατήρηση δημοσιογράφου ότι, ωστόσο, μεγαλομέτοχος του ΑΔΜΗΕ είναι η Ελληνική Κυβέρνηση, ο Νίκος Χριστοδουλίδης είπε ότι «δεν είναι η Ελληνική Κυβέρνηση που αποφασίζει για τις επιστολές που στέλνει ο ΑΔΜΗΕ, γιατί με την Ελληνική Κυβέρνηση υπάρχει πλαίσιο για το πώς προχωρά το έργο, για τις υποχρεώσεις του καθενός, και υπάρχει και η πρόσφατη κοινή ανακοίνωση του Έλληνα Πρωθυπουργού και εμένα, μετά τη συνάντηση μας στη Νέα Υόρκη».

Α. Δημητρίου: Το έργο πρέπει να προχωρήσει - Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να διασαλεύονται οι σχέσεις Ελλάδας-Κύπρου

«Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να διασαλεύονται με οποιονδήποτε τρόπο οι σχέσεις Ελλάδας-Κύπρου», επισημαίνει η πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων της Κύπρου, Αννίτα Δημητρίου, η οποία κάνει λόγο για ενιαίο, αρραγές και αδιάσπαστο μέτωπο των δύο χωρών.

Σε συνέντευξη που παραχωρεί στην Απογευματινή της Κυριακής, η κ. Δημητρίου τονίζει ότι η ΕΕ δεν μπορεί να επιτρέπει στην Τουρκία να συνεχίζει τις παραβιάσεις και να διεκδικεί ταυτόχρονα συμμετοχή στο πρόγραμμα SAFE, ενώ χαρακτηρίζει ανυπόστατες τις κατηγορίες που αποδίδονται στους πέντε Ελληνοκύπριους, οι οποίοι κρατούνται στα Κατεχόμενα.

Ερωτηθείσα σχετικά με την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ, απαντά: «Πρόκειται για ένα έργο εξαιρετικής γεωστρατηγικής σημασίας και αξίας. Οι όροι και οι διαδικασίες διαφάνειας ήταν και είναι θέμα της κυβέρνησης της Κύπρου, η οποία πρέπει να δώσει καθαρή προσέγγιση γι' αυτό το ζήτημα. Τις τελευταίες μέρες βλέπουμε μία διγλωσσία, η οποία δεν ξεκαθαρίζει το τι ακριβώς αναμένεται να γίνει.