Σύσκεψη στο υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας ενόψει της χειμερινής περιόδου

Ευρεία συντονιστική σύσκεψη συγκάλεσε την Τετάρτη ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννης Κεφαλογιάννης, με όλους τους συναρμόδιους φορείς για τον καλύτερο συντονισμό του μηχανισμού και τη βέλτιστη προετοιμασία ενόψει της χειμερινής περιόδου.

Ο Γιάννης Κεφαλογιάννης, τόνισε ότι «αυτό που έχει σημασία είναι να δούμε καθαρά ποια ζητήματα δημιουργούν κάθε χρόνο δυσκολίες στη διαχείριση των έντονων καιρικών φαινομένων, όπως πλημμύρες, χιονοπτώσεις και παγετός, ώστε να τα αντιμετωπίσουμε έγκαιρα και αποτελεσματικά».

Παράλληλα μίλησε για τους πέντε βασικούς άξονες που αφορούν από την προετοιμασία μέχρι τον συντονισμό όλων των εμπλεκόμενων φορέων και την παρακολούθηση των προβλέψεων της ΕΜΥ, στις οποίες πρέπει «να εντοπίσουμε τις αδυναμίες και να τις περιορίσουμε έγκαιρα» σημειώνοντας δε πως «μόνο έτσι μπορούμε να παίρνουμε αποφάσεις με ενιαία κριτήρια και να αποφεύγουμε σύγχυση στους πολίτες ή στις υπηρεσίες».

Στο πλαίσιο της σύσκεψης, την οποία θα ακολουθήσουν και άλλες, συζητήθηκαν ακόμη, θέματα καλύτερης προετοιμασίας όλων των φορέων και αποτελεσματικού συντονισμού τους για την αντιμετώπιση ενδεχόμενων προβλημάτων από έντονα καιρικά φαινόμενα από εκδήλωση πλημμυρών, χιονοπτώσεων και παγετού.

«Σκοπός μας δεν είναι να αναλύσουμε τα αυτονόητα. Όλοι γνωρίζουμε τι σημαίνει πρόληψη και πώς οργανώνεται η επιχειρησιακή ετοιμότητα», σημείωσε ο κ. Κεφαλογιάννης και τόνισε ότι η εμπειρία δείχνει ότι οι μεγαλύτερες προκλήσεις εντοπίζονται σε πέντε βασικούς άξονες, τους οποίους στη συνέχεια παρέθεσε:

«Στην ασάφεια αρμοδιοτήτων μεταξύ Περιφερειών και Δήμων, ιδίως σε κρίσιμα θέματα όπως ο καθαρισμός ρεμάτων, τα έργα συντήρησης και οι αποχιονισμοί, κάτι που οδηγεί σε καθυστερήσεις και πρακτικά μπλοκάρει την απόκριση. Τα Συντονιστικά Όργανα υπάρχουν ακριβώς για να προλαμβάνουν τέτοιες καταστάσεις, αρκεί να αξιοποιούνται έγκαιρα.

Στη διαχείριση των κρίσιμων υποδομών, όπου απαιτείται σαφής εικόνα και προτεραιοποίηση για να διατηρούνται ανοιχτές "γραμμές ζωής" όπως νοσοκομεία, κέντρα υγείας, αεροδρόμια, λιμάνια, σχολεία. Αυτά είναι ζητήματα που πρέπει να διευκρινίζονται πριν την κρίση.

Στην ανάγκη για κοινή βάση αναφοράς στις μετεωρολογικές προβλέψεις, με καθολική τήρηση των επίσημων προγνώσεων και των Εκτάκτων Δελτίων της ΕΜΥ. Μόνο έτσι μπορούμε να παίρνουμε αποφάσεις με ενιαία κριτήρια και να αποφεύγουμε σύγχυση στους πολίτες ή στις υπηρεσίες.

Στις διαδικαστικές καθυστερήσεις. Κάθε χρόνο, ειδικά στις χιονοπτώσεις, ανακύπτουν ζητήματα με καθυστερήσεις σε μισθώσεις μηχανημάτων, στη διαθεσιμότητα αλατιού, στη συντήρηση στόλου. Αυτά δεν είναι ζητήματα γνώσης, είναι ζητήματα χρόνου και διαδικασίας. Όταν καθυστερούν, η επιχειρησιακή αλυσίδα καταρρέει στην πράξη.

Τέλος, στην ανάγκη για ενιαίο συντονισμό μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων φορέων, από τις υποδομές μεταφορών μέχρι τα δίκτυα ενέργειας, ώστε να μη λειτουργούν αποσπασματικά αλλά ως μέρος ενός ενιαίου σχεδίου. Στα μεγάλα φαινόμενα, τα προβλήματα δεν περιορίζονται μόνο στην κυκλοφορία ή στις τοπικές ζημιές. Επηρεάζονται τα δίκτυα ηλεκτροδότησης, οι μεταφορές, οι συγκοινωνίες. ΔΕΔΔΗΕ, ΑΔΜΗΕ, ΟΣΕ, παραχωρησιούχοι αυτοκινητοδρόμων - όλοι πρέπει να είναι ενταγμένοι στον σχεδιασμό, όχι να λειτουργούν αποσπασματικά. Εδώ συχνά εμφανίζονται κενά συνεργασίας», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Κεφαλογιάννης.

Καταλήγοντας υπογράμμισε: «Αυτά είναι τα σημεία που απαιτούν προσοχή και είναι ο στόχος της σημερινής συζήτησης: να εντοπίσουμε τις αδυναμίες και να τις περιορίσουμε έγκαιρα».