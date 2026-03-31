Σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου το μεσημέρι υπό τον πρωθυπουργό για την ακρίβεια

Σύσκεψη θα πραγματοποιηθεί σήμερα το μεσημέρι στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον πρωθυπουργό, Κυριακο Μητσοτάκη με τη συμμετοχή του υπουργού Ανάπτυξης και της νέας Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου και Εποπτείας της Αγοράς. Κύριο θέμα θα αποτελέσουν η ακρίβεια και η πάταξη της αισχροκέρδειας, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Η σύσκεψη αναμένεται να ξεκινήσει στις 12:00, υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, με τη συμμετοχή της ηγεσίας του υπουργείου Ανάπτυξης καθώς και της αρμόδιας αρχής εποπτείας της αγοράς. Στο επίκεντρο θα βρεθεί η εξέλιξη των τιμών, ιδιαίτερα ενόψει Πάσχα.

Όπως επισημαίνουν κυβερνητικά στελέχη, δεν πρόκειται για την πρώτη σύσκεψη που πραγματοποιείται στο Μέγαρο Μαξίμου για το συγκεκριμένο ζήτημα. Η αντιμετώπιση της ακρίβειας αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα για την κυβέρνηση, ιδιαίτερα από την έναρξη της κρίσης στη Μέση Ανατολή.

Παράλληλα, τονίζεται ότι η ακρίβεια δεν είναι ζήτημα ενός μόνο υπουργείου, γι’ αυτό και υπάρχει συνεχής συντονισμός μεταξύ των υπουργείων Ανάπτυξης, Ενέργειας και Οικονομικών.

Τέλος, στο Μέγαρο Μαξίμου επισημαίνουν επί της ουσίας πως ισχύουν τα μέτρα τα οποία έχουν ανακοινωθεί, θα εφαρμοστούν, ενώ εφαρμόζεται και το πλαφόν στην αντλία, όπως επίσης και στο ράφι και εφόσον κριθεί απαραίτητο η κυβέρνηση θα παρέμβει εκ νέου.