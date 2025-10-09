Σύσκεψη Κεραμέως με τους κοινωνικούς εταίρους για την ενίσχυση των συλλογικών διαπραγματεύσεων

Σύσκεψη με τους εκπροσώπους των εθνικών κοινωνικών εταίρων συγκάλεσε η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, την Πέμπτη 9 Οκτωβρίου 2025.

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία της κ. Κεραμέως πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της εκπόνησης του σχεδίου δράσης για την ενίσχυση των συλλογικών διαπραγματεύσεων και των μηχανισμών ρύθμισης των εργασιακών σχέσεων.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, πραγματοποιήθηκε ένας εξαιρετικά γόνιμος διάλογος, κατά τη διάρκεια του οποίου ανταλλάχθηκαν προτάσεις και αναζητήθηκαν σημεία σύγκλισης.

Ο νέος τελικός κύκλος διαβούλευσης θα συνεχιστεί και το επόμενο χρονικό διάστημα με νέες συναντήσεις της υπουργού με τους εκπροσώπους των εθνικών κοινωνικών εταίρων, με στόχο την επίτευξη της μέγιστης δυνατής συναίνεσης.

Επισημαίνεται ότι, από τον Μάιο του 2025, εκκίνησε ένας ουσιαστικός διάλογος, σε τεχνικό επίπεδο, μεταξύ των εκπροσώπων των εθνικών κοινωνικών εταίρων, υπό τον συντονισμό του γενικού γραμματέα Εργασιακών Σχέσεων, Νίκου Μηλαπίδη, κατά τη διάρκεια του οποίου χαρτογραφήθηκαν απόψεις όλων των μερών και εντοπίστηκαν πιθανά σημεία σύγκλισης.

Παράλληλα, προβλέφθηκε ένα εκτενές χρονικό διάστημα, προκειμένου αυτός ο διάλογος να αποκρυσταλλωθεί και να μετουσιωθεί σε χειροπιαστές προτάσεις.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αυτών των προτάσεων από τους εθνικούς κοινωνικούς εταίρους έχει οριστεί για τις 31 Οκτωβρίου 2025, ενώ το σχέδιο δράσης θα έχει εκπονηθεί έως το τέλος του τρέχοντος έτους.