Σύνοδος Κορυφής της ΕΕ: Στη σκιά του Ζελένσκι το μεταναστευτικό

Σε εξέλιξη βρίσκεται η Σύνοδος Κορυφής στις Βρυξέλλες, η πρώτη κατά την οποία ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντιμίρ Ζελένσκι, έχει φυσική παρουσία και σχεδόν μονοπωλεί το ενδιαφέρον παρά το γεγονός ότι στο τραπέζι των 27 υπάρχουν και άλλα καυτά θέματα, όπως το μεταναστευτικό.

Η Σύνοδος Κορυφής ξεκίνησε με ενός λεπτού σιγή για τα θύματα των μεγάλων σεισμών που έπληξαν την Τουρκία και τη Συρία.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι 27 ηγέτες απηύθυναν κοινή επιστολή στον Τούρκο Πρόεδρο, Ταγίπ Ερντογάν εκφράζοντας συλλυπητήρια για την απώλεια ζωών και δηλώνουν βαθιά συγκλονισμένοι από τις δραματικές συνέπειες αυτής της τρομερής καταστροφής. Φόρο τιμής απέτισαν και για τους γενναίους διασώστες που εργάζονται όλο το 24ωρο για να σώσουν ζωές.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η σουηδική Προεδρία ανέλαβαν την πρωτοβουλία να διοργανώσουν Διάσκεψη Δωρητών για την κινητοποίηση κεφαλαίων από τη διεθνή κοινότητα για την υποστήριξη του λαού της Τουρκίας και της Συρίας, στις Βρυξέλλες τον Μάρτιο. Και σε αυτή τη Διάσκεψη η Ελλάδαείναι στην πρώτη γραμμή για την υποστήριξη της Τουρκίας να κλείσει τις πληγές που άνοιξε στη χώρα ο καταστροφικός σεισμός.

“Θέλω να εκφράσω ακόμα μια φορά την οδύνη μου εκ μέρους ολόκληρου του ελληνικού λαού για τις τραγικές απώλειες. Να επαναλάβω ότι η Ελλάδα θα σταθεί στο πλευρό των δύο λαών, όπως ήδη έχει κάνει με παροχή άμεσης βοήθειας για τον εντοπισμό επιζώντων στα συντρίμμια, αλλά και με την παροχή σημαντικής ανθρωπιστικής βοήθειας προκειμένου να υποστηριχθούν εκατοντάδες χιλιάδες, ενδεχομένως και εκατομμύρια άνθρωποι, οι οποίοι θα βρεθούν το επόμενο διάστημα χωρίς σπίτια” τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζλένσκι ο οποίος παρίσταται στη Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ, ευχαρίστησε τους Ευρωπαίους ηγέτες για τη στρατιωτική υποστήριξη προς τη χώρα του και τους παρότρυνε να επιταχύνουν τις παραδόσεις όπλων, ζητώντας μεταξύ άλλων και μαχητικά αεροσκάφη.

«Δεν μπορεί να φανταστεί κανείς ελεύθερη Ευρώπη χωρίς ελεύθερη Ουκρανία», είπε ο Ζελένσκι, μιλώντας για πρώτη φορά διά ζώσης στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, σχεδόν ένα χρόνο μετά τον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία. «Χρειαζόμαστε πυροβολικό, πυρομαχικά, σύγχρονα άρματα μάχης, πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς, σύγχρονα μαχητικά αεροσκάφη», τόνισε ο Ουκρανός πρόεδρος, ενώ παράλληλα ζήτησε να επιταχυνθεί η ενταξιακή διαδικασία της χώρας του στην ΕΕ.

"Καλωσήρθες στην ΕΕ, καλωσήρθες στο σπίτι σου», καλωσόρισε τον Βλαντιμίρ Ζελένσκι ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ, λέγοντας: «Εκτιμούμε την επίσκεψή σας, είστε ένας ηγέτης εν καιρώ πολέμου που εμπνέει τον κόσμο, ειδικά τον ελεύθερο κόσμο».

Η υποδοχή του Ζελένσκι θύμιζε αυτή «ροκ σταρ», σύμφωνα με το Politico, αφού όλοι οι ηγέτες έσπευσαν να τον καταχειροκροτήσουν όταν έσπευδε για την «οικογενειακή φωτογραφία». Με εξαίρεση τον Ορμπάν, ο οποίος δεν σήκωσε καν τα χέρια του.

Hungarian Prime Minister #Orban did not applaud #Zelensky at the EU summit pic.twitter.com/vxV7X7d8vU