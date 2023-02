Φον ντερ Λάιεν: Η Τουρκία και η Συρία μπορούν να βασίζονται σ' εμάς

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, και ο πρωθυπουργός της Σουηδίας, Ουλφ Κρίστερσον, ανακοίνωσαν σήμερα την πρόθεσή τους να διοργανώσουν διάσκεψη δωρητών, σε συντονισμό με τις τουρκικές αρχές, με σκοπό την κινητοποίηση κεφαλαίων από τη διεθνή κοινότητα για τη στήριξη του λαού της Τουρκίας και της Συρίας μετά τον καταστροφικό σεισμό αυτής της εβδομάδας.

Η εκδήλωση θα φιλοξενηθεί τον Μάρτιο στις Βρυξέλλες. Στόχος της διάσκεψης υψηλού επιπέδου, η οποία θα είναι ανοιχτή σε κράτη μέλη της ΕΕ, γειτονικές χώρες, μέλη του ΟΗΕ, διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και άλλους ενδιαφερόμενους, είναι να συντονίσει την ανταπόκριση των χορηγών και να συγκεντρώσει πόρους για την υποστήριξη των κατοίκων στις περιοχές της Τουρκίας και της Συρίας που επλήγησαν από τους φονικούς σεισμούς.

Στη διάσκεψη θα προεδρεύσουν από κοινού ο Επίτροπος αρμόδιος για τις Διαπραγματεύσεις Γειτονίας και Διεύρυνσης, Όλιβερ Βάρχελι, και ο Σουηδός Υπουργός Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας και Εξωτερικού Εμπορίου, Γιόχαν Φορσέλ.

We are now racing against the clock to save lives together.



Soon we will provide relief aid, together.



Türkiye and Syria can count on the EU.

@SwedishPM and I will host a Donors' Conference early March in Brussels.



Let’s mobilise funds globally for the affected communities.