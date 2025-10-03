Συνεργάτες Ν. Δένδια: Τι αναφέρουν για επικοινωνία με τον πρωθυπουργό - Απάντησε σε ερώτηση του Φάμελλου

Σχετικά με τις χθεσινές δηλώσεις του υπουργού Άμυνας, Νίκου Δένδια, για τον Πάνο Ρούτσι, συνεργάτες του επιβεβαιώνουν όσα λέγονται, για τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, όπου κυριάρχησε η κατανόηση για το τι ακριβώς ειπώθηκε στη Βουλή.

Συνεργάτες του υπουργού Άμυνας επισημαίνουν πως δεν υπήρξε διορθωτική δήλωση, καθώς ο κ. Δένδιας απάντησε σε νέα ερώτηση του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτη Φάμελλου, σχετικά με τις ευθύνες της κυβέρνησης για την απεργία πείνας και τη μη εκταφή του γιου του κ. Ρούτσι και τόνισε ότι δεν είναι θέμα της κυβέρνησης, αλλά της Δικαιοσύνης.