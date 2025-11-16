Συνεχίζεται η κόντρα Τσίπρα - Βαξεβάνη: Κρίμα, κάνει rebranding από αριστερός σε ακροκεντρώο

Με αμείωτη ένταση συνεχίζεται η επίθεση του Κώστα Βαξεβάνη με τον πρώην πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα.

Ο εκδότης του Documento, έκανε ανάρτηση με το σημερινό πρωτοσέλιδο της εφημερίδας όπου επικρίνει τον κ. Τσίπρα. «Κρίμα, παραμ-ιθάκη από τον Τσίπρα» λέει στον τίτλο και εγκαλεί τον πρώην πρωθυπουργό ότι «κάνει rebranding από αριστερός σε ακροκεντρώο». Σημειώνει επίσης ότι ο κ. Τσίπρας «γυρνά την πλάτη στην ιστορία του, βρέθηκε πίσω από την προληπτική λογοκρισία στο Documento», «αρπάζει τη δόξα στις επιτυχίες και είναι άμοιρος ευθυνών στις αποτυχίες» και «γελοιοποιεί τους υπουργούς του και τους συντρόφους του».

Ο κ. Βαξεβάνης στην ανάρτησή του γράφει:

«Ο @atsipras στην Ιθάκη του δεν κρίνεται για όσα μεγαλόστομα λέει για την διαπραγμάτευση ή το πόσο σπουδαίος ήταν. Κρίνεται για την μικρότητα με την οποία μιλάει για συνεργάτες τους. Εμφανίζει τον @pavpol2222 δειλό ενώ ο ίδιος φοβόταν τον Τσακαλώτο. Το βιβλίο δεν είναι μια γνώμη αλλά μια συγνώμη. Σε άλλους από αυτούς που πρέπει».

Υπενθυμίζεται ότι ο εκδοτικός οίκος Gutenberg κέρδισε τα προσωρινά ασφαλιστικά μέτρα κατά του Documento που δημοσίευσε αποσπάσματα από το βιβλίο Τσίπρα, πυροδοτώντας την έντονη αντίδραση του Κ. Βαξεβάνη που έκανε λόγο για προληπτική λογοκρισία.