Συνεχή τηλέφωνα από Κωνσταντοπούλου στο 100: «Περιμένω περιπολικό, να ενημερωθεί ο αρχηγός της ΕΛ.ΑΣ., ο ΓΑΔΑρχης και ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου»

Συνέχεια στα τηλεφωνήματα στο 100 μετά την επεισοδιακή συνεδρίαση της εξεταστικής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τις καταγγελίες για απειλές από τον Γιώργο Ξυλούρη έδωσε η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας έδωσε στη δημοσιότητα τις κλήσεις αρχικά με τηλεφωνήτρια της Άμεσης Δράσης, στη συνέχεια με τον επόπτη αξιωματικό του τηλεφωνικού κέντρου και τελικά με τον διευθυντή που είχε βάρδια - ταξίαρχο στον βαθμό.

Σύμφωνα με την ίδια, το περιπολικό που είχε ζητήσει νωρίτερα για να δώσει κατάθεση ενημερώνοντας ότι θα είναι σε τηλεοπτικό σταθμό, αν και ήρθε στο κτήριο, τελικά αποχώρησε. Γι' αυτόν τον λόγο προχώρησε στα νέα τηλεφωνήματα προς την Άμεση Δράση.

«Το ότι σηκώθηκαν και έφυγαν, σημαίνει ότι κάποιος τους μάζεψε, θα καλέσω ξανά στο 100 για να δω γιατί έγινε αυτό» ξεκινά το διάρκειας 22 λεπτών βίντεο της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας. Στη συνέχεια, ζητάει επανειλημμένα να ενημερωθεί ο αρχηγός της ΕΛΑΣ, ο ΓΑΔΑρχης, ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου επικαλούμενη ότι την «καταγγελία κάνει πολιτικός αρχηγός».

«Είμαι η Ζωή Κωνσταντοπούλου, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας. Σας καλώ στις 22:15 έκανα καταγγελία για αυτόφωρα ποινικά αδικήματα στη Βουλή από τον Γιώργο Ξυλούρη με τη διατύπωση σε βάρος μου της φράσης "θα τη σκοτώσω, θα της στρίψω στο λαρύγγι που θέλει αυτή να με βάλει φυλακή". Μίλησα με άλλη συνάδελφό σας που ζήτησα να ενημερωθεί ο επόπτης επικεφαλής και ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου ότι ζητώ να καταθέσω μήνυση, ότι ζητώ να σταλεί αστυνομικό όργανο και εισαγγελέας. Δήλωσα ότι θα βρίσκομαι από τις 22:30 έως τις 23:40 στον σταθμό Kontra.

Μου ζήτησαν και τη διεύθυνση του σταθμού. Όσο ήμουν στον σταθμό και στην εκπομπή που μεταδιδόταν ζωντανά η δημοσιογράφος μου είπε και το μετέδωσε ότι έχουν έρθει αστυνομικοί για την καταγγελία. Αυτό το ανακοινώσαμε δημόσια και βγαίνοντας από την εκπομπή για να βρω τους αστυνομικούς με πληροφόρησαν ότι είχαν μπει τον σταθμό και ρώτησαν τον συνεργάτη της εκπομπής αν είχε δει τον Ξυλούρη και αν είχε έρθει από εδώ ο Ξυλούρης και στη συνέχεια ενώ όλοι νομίζαμε ότι θα είναι στο περιπολικό έξω από το σταθμό, βγαίνοντας αντικρίσαμε το τίποτα ότι έφυγαν σαν κλέφτες.

Θα περιμένω εδώ, θα περιμένω σε αναμονή και θέλω να ενημερώσετε ανώτερο, γιατί είναι αξιόποινη πράξη και παράβαση καθήκοντος να έχουν φύγει, ενώ είχαν έρθει να λάβουν κατάθεση. Θέλω να μου πείτε ακριβώς τι έχει συμβεί και αν θα έρθουν ή όχι οι αστυνομικοί και ποιος ανακάλεσε την εντολή».

Όταν η τηλεφωνήτρια την ενημέρωσε «θα μεταφέρω στον ανώτερο και θα ζητήσω να έρθουν ξανά αστυνομικοί, εσείς θα είστε εκεί, ναι;», η κυρία Κωνσταντοπούλου απάντησε «επειδή είμαι δικηγόρος και γνωρίζω τις διαδικασίες θέλω να με βάλετε σε αναμονή και να ενημερώστε τον επόπτη ότι ζητώ να του μιλήσω».

Περιμένοντας, δε, να συνεχίσει τα τηλεφωνήματα, η κυρία Κωνσταντοπούλου ακούγεται να σχολιάζει «σαν τους κλέφτες φεύγουν ανακριτές από τα Τέμπη, αστυνομικοί για καταθέσεις και μετά απειλούν τα θύματα και τους αγρότες. Όλα αυτά καταγράφονται και θα ζητήσουμε αντίγραφα».

Όταν στο τηλέφωνο ήρθε ο επόπτης του τηλεφωνικού κέντρου, ανθυπαστυνόμος στον βαθμό, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας συνέχισε με τον εξής διάλογο.

Κωνσταντοπούλου: Εγώ κάλεσα το τηλεφωνικό κέντρο 22:15 να έρθει περιπολικό

Επόπτης: Το γνωρίζω και δρομολογείται ξανά περιπολικό

Κωνσταντοπούλου: Ποιος ανακάλεσε την εντολή στο περιπολικό;

Επόπτης: Δεν το γνωρίζω και δεν έχω τέτοια εικόνα

Κωνσταντοπούλου: Θέλω να ενημερώσετε τώρα τον αρχηγό και τον ΓΑΔΑρχη

Επόπτης: Δεν έχω πρόσβαση, έχω διευθυντή να ενημερώσω

Κωνσταντοπούλου: Τον έχετε εκεί;

Επόπτης: Δίπλα μου είναι

Κωνσταντοπούλου: Βάλτε με σε αναμονή

Το τηλεφώνημα συνεχίστηκε με τον ταξίαρχο Κωνσταντακόπουλο που ξεκίνησε λέγοντας προς την Ζωή Κωνσταντοπούλου «τι κάνετε;» για να πάρει την εξής απάντηση: «Δεν είμαι καλά γιατί έχω καταγγείλει εδώ και πολύ ώρα και στο 100 αυτόφωρα αδικήματα που αφορούν εγκληματική οργάνωση, ψευδορκία μάρτυρα, απόπειρα αθέμιτης επιρροής σε εισαγγελικούς λειτουργούς. Ο δράστης λέγεται Γιώργος Ξυλούρης και ήταν στη Βουλή μέχρι τις 19:20 και τα αδικήματα διαπράχθηκαν σε δημόσια θέα. Περιμένω εδώ και ώρες να έρθουν αστυνομικοί».

Ακολούθησε ο εξής διάλογος:

Ταξίαρχος: Αυτά δεν έγιναν στην εξεταστική, δεν πήγατε να τα καταγγείλετε εκεί;

Κωνσταντοπούλου: Κάλεσα εσάς

Ταξίαρχος: Τα αδικήματα αυτά μπορείτε να καταγγείλετε σε οποιοδήποτε αστυνομικό τμήμα, γιατί να έρθει περιπολικό εκεί;

Κωνσταντοπούλου: Ήρθε το περιπολικό

Ταξίαρχος: Είχατε κάποια συνέντευξη, δεν βρήκε κανέναν και αποχώρησε

Κωνσταντοπούλου: Δεν είναι αλήθεια, βρήκε συνεργάτες της εκπομπής και τους είπαν ότι η συνέντευξη τελειώνει. Ρώτησαν αν ήταν εκεί ο Ξυλούρης; Δεν ήρθαν να πάρουν κατάθεση από μένα;

Ταξίαρχος: Δεν παίρνουμε καταθέσεις στον δρόμο;

Κωνσταντοπούλου: Αυτό μου λέτε, ότι τα περιπολικά δεν παίρνουν καταθέσεις; για ποιο λόγο ήρθε τότε;

Ταξίαρχος: Εμείς πήραμε κλήση για να σας υποδείξουμε να πάτε στο ΑΤ

Κωνσταντοπούλου: Άρα λέτε ότι το περιπολικό ήρθε για να μου πει να πάω στο ΑΤ; Έχετε ενημερώσει τον αρχηγό για αυτό που μου λέτε;

Ταξίαρχος: Όχι, γιατί να ενημερώσω τον αρχηγό;

Κωνσταντοπούλου: Γιατί είναι μείζον το θέμα αφορά την εγκληματική οργάνωση και εγώ καταλαβαίνω ότι οι αστυνομικοί παίρνουν εντολές από την εγκληματική οργάνωση. Η δουλειά σας είναι να ενημερώσετε τον εισαγγελέα ότι η πρόεδρος της Πλεύσης καταγγέλλει αυτοφώρως διωκόμενα αδικήματα και να επιληφθεί η αστυνομία Έχετε καθήκον να το αναγγείλετε

Ταξίαρχος: θα τον ενημερώσω τον εισαγγελέα αλλά εσείς θα μπορείτε να πάτε στο ΑΤ

Κωνσταντοπούλου: Να πάω στο ΑΤ στις 12 το βράδυ;

Ταξίαρχος: Οποιαδήποτε ώρα σας βολεύει. Εμείς πήραμε κλήση μετά τις 10 το βράδυ

Κωνσταντοπούλου: Έχετε ενημερώσει τον εισαγγελέα;

Ταξίαρχος: Εσείς υποβάλατε μήνυση;

Κωνσταντοπούλου: Έχετε ενημερώσει τον εισαγγελέα;

Ταξίαρχος: Αφού δεν έχουμε κάποια μήνυση

Κωνσταντοπούλου: Παραλείπετε δηλαδή ενώ σας το ζητάει επισήμως πολιτική αρχηγός για αυτεπαγγέλτως διωκόμενα αδικήματα

Ταξίαρχος: Θα μπορούσατε να πάτε στο ΑΤ;

Κωνσταντοπούλου: Μου λέτε να πάω στο ΑΤ στις 12 το βράδυ; Εγώ περιμένω όλη την ημέρα. Το περιπολικό θα μου έπαιρνε κατάθεση ή θα μου έλεγε να πάω στο ΑΤ;

Ταξίαρχος: Να πηγαίνατε στο ΑΤ, να σας υποδείξει τι μπορείτε να κάνετε αν και τα γνωρίζετε

Κωνσταντοπούλου: Άρα δεν θα μου έπαιρνε κατάθεση. Αυτά που λέτε είναι τελείως ανυπόστατα σε σχέση με τη δικονομία. Θέλω να σας ρωτήσω: θα πάρετε προσωπικά την ευθύνη ή θα ενημερώσετε τον εισαγγελέα γιατί σας προειδοποιώ ότι υποθάλπετε εγκληματία. Εσείς προσωπικά, θέλετε να ενημερώστε τον εισαγγελέα;

Ταξίαρχος: Θέλετε να έρθει περιπολικό να σας υποδείξει να πάτε σε αστυνομικό τμήμα;

Κωνσταντοπούλου: Θέλω να έρθει περιπολικό να πράξει...

Ταξίαρχος: Θα ενημερώσουμε τον εισαγγελέα.

Κωνσταντοπούλου: Πότε; Περιμένω να τον πάρετε. Να με καλέσετε να μου πείτε τι σας είπε. Το περιμένω και το περιπολικό γιατί πρέπει να συνταχθεί και δελτίο συμβάντος

Ταξίαρχος: Το περιπολικό σας είπα ότι θα έρθει να σας υποδείξει να πάτε στο ΑΤ

Κωνσταντοπούλου: Το περιμένω

Ταξίαρχος: Αν θέλετε μπορεί να σας πάει και στο ΑΤ

Κωνσταντοπούλου: Να με πάει στο ΑΤ? το περιμένω το περιπολικό.

Το τηλεφώνημα συνεχίστηκε με την ενημέρωση της κυρίας Κωνσταντοπούλου για όσα είπε ο εισαγγελέας στον ταξίαρχο της ΕΛΑΣ.

Ταξίαρχος: Μιλήσαμε με τον εισαγγελέα και μου είπε ότι μπορείτε να πάτε σε οποιαδήποτε ανακριτική ή αστυνομική αρχή

Κωνσταντοπούλου: Ποιος εισαγγελέας σας το είπε αυτό

Ταξίαρχος: ο κ. Σωτήριος Μπουγιούκος

Κωνσταντοπούλου: Ο κ. Μπουγιούκος είναι υπηρεσία σήμερα; Δεν καλέσατε κάποιο γνωστό σας...

Ταξίαρχος: Πάντοτε με εισαγγελέα υπηρεσία

Κωνσταντοπούλου: Του είπατε ότι καταγγέλλει πολιτική αρχηγός

Ταξίαρχος: Και μου απάντησε να απευθυνθείτε σε οποιαδήποτε αστυνομική ή εισαγγελική αρχή

Κωνσταντοπούλου: Η ώρα είναι 00:40, υπάρχει εισαγγελική αρχή τέτοια ώρα να απευθυνθώ;

Ταξίαρχος: Γι' αυτό σας είπα να πάτε στο ΑΤ, έχετε αστυνομική ασφάλεια

Κωνσταντοπούλου: Αυτό σας αφορά; Λέτε ότι θα με προστατεύουν οι αστυνομικοί. Έγω έχω πάρει 2 ώρες την αστυνομία και ο εισαγγελέας Μπουγιούκος λέει να πάω σε ΑΤ

Ταξίαρχος: Εγώ έκανα ό,τι μου ζητήσατε

Κωνσταντοπούλου: Εγώ κ. Κωνσταντακόπουλε ανεξαρτήτως του τι θα κάνω σας λέω τα εξής: σας ζητώ γιατί εγώ δεν έχω κινητά εισαγγελέων μιλάω θεσμικά με τον τρόπο που προβλέπεται. Σας ζητώ να ενημερώσετε τον εισαγγελέα ότι διαπράττει σοβαρή παράλειψη των καθηκόντων του. Θεωρώ ότι αν είναι έτσι τα πράγματα, τελεί ο ίδιος σε σοβαρή παράβαση καθήκοντος και ζητώ να ενημερώσει τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Σας ενημερώνω για να ενημερώστε τον αρχηγό και τον ΓΑΔΑρχη ότι τον έχω καλέσει τον αρχηγό επανειλλημμένως και σας ζητώ πράττοντας κατά το καθήκον σας - γιατί φοράτε το εθνόσημο - να ενημερώστε τον εισαγγελέα, τον αρχηγό της ΕΛΑΣ. Δεν θα έρθει δηλαδή το περιπολικό;

Ταξίαρχος: Το περιπολικό γιατί το θέλετε

Κωνσταντοπούλου: Για να πράξει τα νόμιμα

Ταξίαρχος: Ποια νόμιμα σας είπα ότι έχετε αστυνομική ασφάλεια

Κωνσταντοπούλου: Γιατί με ρωτάτε συνέχεια αυτό; Θεωρείτε ότι δεν πρέπει να έρθει περιπολικό

Ταξίαρχος: Ναι ναι

Κωνσταντοπούλου: Ούτε για να καταγράψει στο δελτίο συμβάντων;

Ταξίαρχος: Το συμβάν έχει καταγραφεί στο δελτίο της άμεσης δράσης και μπορείτε να πάρετε αντίγραφα

Κωνσταντοπούλου: Ξέρετε ότι για ήσσονος σημασίας αδικήματα για μικροκλοπές κλοπή ενός σκούφου γεμίζουν τα αυτόφωρα. Και τώρα δεν κινητοποιείται για μείζονα αδικήματα εγκληματικής οργάνωσης. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει ότι δεν κινητοποιήστε για όσα καταγγέλλω.

Ταξίαρχος: Ήρθε το περιπολικό

Κωνσταντοπούλου: Και μόλις μαθεύτηκε, το περιπολικό έφυγε και καταλαβαίνω ότι έγινε κεντρικά

Ταξίαρχος: Το περιπολικό ήρθε και ήσασταν απασχολημένη. Μπορεί να πήρε κάποιο σήμα. Θέλετε να ενημερωθείτε γιατί έφυγε το περιπολικό;

Κωνσταντοπούλου: Θα επικοινωνήσω με τον εισαγγελέα, θα τον πάρω τον εισαγγελέα

Ταξίαρχος: Εσείς μπορείτε να πράξετε ό,τι θέλετε

Κωνσταντοπούλου: Εγώ θα πράξω τα νόμιμα γιατί ξέω τον νόμο και το Σύνταγμα. Αυτά όλα να ξέρετε ότι θα περιληφθούν στην καταγγελία.