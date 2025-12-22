Συνεδριάζει την Τρίτη το Υπουργικό Συμβούλιο - Τα θέματα της ατζέντας

Συνεδριάζει αύριο Τρίτη υπό την προεδρία του Κυριάκου Μητσοτάκη το Υπουργικό Συμβούλιο, με πρώτο θέμα στην ατζέντα το Ενοποιημένο Σχέδιο Κυβερνητικής Πολιτικής για το 2026 που θα παρουσιάσουν Χατζηδάκης και Σκέρτσος.

Η συνεδρίαση που θα πραγματοποιηθεί στο Μέγαρο Μαξίμου θα ξεκινήσει στις 11.00 και τα θέματα που θα συζητηθούν στη συνεδρίαση είναι κατά σειρά:

-Εισήγηση από τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης και Υπουργό Επικρατείας Κωστή Χατζηδάκη και τον Υπουργό Επικρατείας Άκη Σκέρτσο για την έγκριση του Ενοποιημένου Σχεδίου Κυβερνητικής Πολιτικής 2026,

-Παρουσίαση από τον Υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη και τον Υφυπουργό Γιάννη Μπούγα του νομοσχεδίου για το Ενιαίο Ψηφιακό Μητρώο Παρακολούθησης Υποθέσεων Διαφθοράς,

-Παρουσίαση από τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Γιάννη Κεφαλογιάννη του νομοσχεδίου για την αναμόρφωση του συστήματος πρόληψης, ετοιμότητας και απόκρισης έναντι δασικών πυρκαγιών και λοιπών φυσικών, τεχνολογικών ή ανθρωπογενών καταστροφών,

-Εισήγηση από τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου σχετικά με πρακτικές οδηγίες για τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης από τα Υπουργεία.