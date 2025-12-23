Συνεδριάζει σήμερα στις 11:00 το Υπουργικό Συμβούλιο υπό τον Κυρ. Μητσοτάκη

Συνεδριάζει σήμερα στις 11:00 το πρωί το Υπουργικό Συμβούλιο υπό την προεδρία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στο Μέγαρο Μαξίμου.

Τα θέματα της συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου είναι: