Συνεδρίασε η ΚΕΦΕ της ΝΔ και επικύρωσε τους εκλογικούς καταλόγους - Ένα βήμα πριν τις εσωκομματικές εκλογές της 23ης Νοεμβρίου

Ενόψει των εσωκομματικών εκλογών της προσεχούς Κυριακής, 23Νοεμβρίου, συνεδρίασε σήμερα η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή (ΚΕΦΕ) της Νέας Δημοκρατίας.

Οι εσωκομματικές εκλογές θα αναδείξουν τους Προέδρους και τα Συμβούλια των ΔΕΕΠ και των ΔΗΜΤΟ σε όλη τη χώρα, καθώς και τους Συνέδρους για το προσεχές Συνέδριο του κόμματος.

Σήμερα η ΚΕΦΕ επικύρωσε τους εκλογικούς καταλόγους και διαπίστωσε ότι οι εφορευτικές επιτροπές είναι πλήρως στελεχωμένες σε κάθε σημείο που θα στηθούν κάλπες και εγγυάται την ομαλή διεξαγωγή των εκλογών.

Η συμμετοχή των πολιτών στη διαδικασία εγγραφής και κατάθεσης υποψηφιοτήτων ήταν εντυπωσιακή. 122.546 πολίτες κατέβαλαν την ετήσια συνδρομή των 12 ευρώ, αποκτώντας το δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι στην επικείμενη διαδικασία. Στον αριθμό των ενεργών μελών, ο οποίος είναι αυξημένος σε σχέση με το 2021, περιλαμβάνεται μεγάλος αριθμός νέων μελών. Ο αριθμός αυτός πιστοποιεί ότι η Νέα Δημοκρατία αποτελεί το κόμμα με την -αναλογικά- ισχυρότερη βάση ενεργών μελών όχι μόνο μεταξύ των ελληνικών κομμάτων, αλλά και όλων των ευρωπαϊκών κεντροδεξιών κομμάτων.

Και σε αυτές τις εσωκομματικές εκλογές, η Νέα Δημοκρατία συνεχίζει να πρωτοπορεί στις σύγχρονες ανοιχτές δημοκρατικές διαδικασίες. Υπενθυμίζεται πως η ΝΔ είναι το πρώτο κόμμα στην Ελλάδα που έδωσε από το 2021 το δικαίωμα στα μέλη του να συμμετάσχουν και ηλεκτρονικά στην ψηφοφορία για την ανάδειξη των κομματικών του οργάνων.

Οι κάλπες θα ανοίξουν στις 8 το πρωί της Κυριακής και θα κλείσουν στις 7 το απόγευμα. Τις ίδιες ώρες θα διεξαχθεί και η ηλεκτρονική ψηφοφορία. Για το σύνολο των κομματικών θέσεων θα εκλεγούν 3.500 μέλη, μεταξύ των άνω των 7.200 υποψηφιοτήτων που έχουν κατατεθεί.

Αξιοσημείωτα είναι και τα επιμέρους δεδομένα των ενεργών μελών που μπορούν να ψηφίσουν, είτε στις 1.200 κάλπες που θα στηθούν σε 233 σημεία της επικράτειας, είτε ηλεκτρονικά. Περισσότερα από τα μισά μέλη ανήκουν στην πλέον δυναμική ηλικιακή ομάδα των 25-54 ετών, ενώ το 42% των μελών είναι γυναίκες.

Το 48% εργάζονται ως μισθωτοί στον ιδιωτικό και τον δημόσιο τομέα, το 27% είναι έμποροι και ελεύθεροι επαγγελματίες ή εργαζόμενοι στον πρωτογενή τομέα και το 25% είναι συνταξιούχοι.

Τέλος, από την κατάθεση των υποψηφιοτήτων για όλες τις θέσεις, ήδη εκτιμάται ότι το ποσοστό ανανέωσης των μελών των προεδρείων των οργανώσεων του κόμματος θα ξεπεράσει το 60%.

Στην ηλεκτρονική διεύθυνση ekloges.nd.gr/vote/, τα μέλη της Νέας Δημοκρατίας μπορούν να πληροφορηθούν πού ψηφίζουν, ενώ στη διεύθυνση ekloges.nd.gr/eklogika-kentra/ μπορείτε να δείτε τα εκλογικά κέντρα σε όλη τη χώρα.