Συνάντηση του Κυρ. Μητσοτάκη με τους βουλευτές της ΝΔ στο Μέγαρο Μαξίμου

Συνάντηση με τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας είχε την Τετάρτη στο Μέγαρο Μαξίμου ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στην παραδοσιακή εκδήλωση μετά από την ψήφιση του κρατικού Προϋπολογισμού και πριν από τις γιορτές των Χριστουγέννων.

Η συνάντηση έγινε εν μέσω των αγροτικών μπλόκων και καθώς συνεχίζονται οι προσπάθειες της κυβέρνησης για μια συμφωνία ώστε να αποκλιμακωθούν οι κινητοποιήσεις ενόψει των γιορτών.

Σημειώνεται ακόμα πως στους βουλευτές μοιράστηκε ένα δώρο το οποίο στη μία πλευρά απεικονίζει το Μέγαρο Μαξίμου και στην άλλη αναγράφει τα αρχικά του πρωθυπουργού και το 2026.