Συνάντηση του Κυρ. Μητσοτάκη με την πρόεδρο της Μολδαβίας στο Μέγαρο Μαξίμου τη Δευτέρα
ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ / EUROKINISSI
ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ / EUROKINISSI

14/12/2025 • 14:06
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Πηγή Άρθρου
Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στις 12.00 θα συναντηθεί με την πρόεδρο της Μολδαβίας Maia Sandu, στο Μέγαρο Μαξίμου

Θα ακολουθήσουν δηλώσεις των δύο ηγετών στον Τύπο, σύμφωνα με ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου του πρωθυπουργού.

