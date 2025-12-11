Συνάντηση Κ. Χατζηδάκη και Κ. Τσιάρα με αγρότες από την Κρήτη στο Μέγαρο Μαξίμου

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης και ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας, θα έχουν στις 17:00 της Πέμπτης συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου στην οποία θα συμμετέχουν το Συντονιστικό των αγροτοκτηνοτρόφων της Κρήτης και ο Περιφερειάρχης, Σταύρος Αρναουτάκης.

Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο πρόεδρος του Συλλόγου Κτηνοτρόφων Χανίων Γιάννης Βερυκάκης, δεν απέκλεισε στη συνάντηση να παραβρεθεί και ο Αντιπεριφερειάρχης Νίκος Καλογερής, ενώ οι κτηνοτρόφοι θα παραμείνουν στο αεροδρόμιο Χανίων.

Την ίδια ώρα στο Ηράκλειο συνεχίζεται η κατάληψη σε Αποκεντρωμένη Διοίκηση και ΑΑΔΕ.

Θα ακολουθήσει Γενική Συνέλευση για να αξιολογηθούν οι κυβερνητικές δεσμεύσεις και προτάσεις.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η αντιπροσωπεία των κτηνοτρόφων επιμένει ότι πρέπει να υπάρξει συνάντηση και με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.