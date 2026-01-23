Συνάντηση της Σ. Βολουδάκη με εκπροσώπους της Διοίκησης του Συνδέσμου Ελαιοκομικών Δήμων Κρήτης (ΣΕΔΗΚ)

Η υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Σέβη Βολουδάκη, συναντήθηκε σήμερα Παρασκευή με εκπροσώπους της Διοίκησης του Συνδέσμου Ελαιοκομικών Δήμων Κρήτης (ΣΕΔΗΚ).

Στη συνάντηση συμμετείχαν ο πρόεδρος του ΣΕΔΗΚ και Δήμαρχος Πλατανιά, Γιάννης Μαλανδράκης, ο Οικονομικός Γραμματέας του ΣΕΔΗΚ και Αντιδήμαρχος Δήμου Αποκορώνου, Σταύρος Σταυρουλάκης, καθώς και ο Επιστημονικός Σύμβουλος του ΣΕΔΗΚ, Δρ. Νίκος Μιχελάκης.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν εκτενώς τα βασικά ζητήματα που απασχολούν τον ελαιοκομικό κλάδο, με έμφαση στις τιμές του ελαιολάδου, τις επιπτώσεις της παρατεταμένης ανομβρίας, το αυξημένο κόστος παραγωγής, καθώς και τις συνολικότερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι ελαιοπαραγωγοί της Κρήτης. Οι εκπρόσωποι του ΣΕΔΗΚ ανέδειξαν τους προβληματισμούς τους αναφορικά με τις δυσκολίες στην παραγωγή, τη βιωσιμότητα του κλάδου και την ανάγκη της περαιτέρω διασφάλισης και ανάδειξης της υψηλής ποιότητας του κρητικού ελαιολάδου, που αποτελεί προϊόν στρατηγικής σημασίας για την τοπική και εθνική οικονομία.

Η κ. Βολουδάκη τόνισε τη σημασία του διαρκούς διαλόγου και της στενής συνεργασίας με τους θεσμικούς και παραγωγικούς φορείς, προκειμένου να αναζητηθούν, ουσιαστικές και εφαρμόσιμες λύσεις. Υπογράμμισε, τέλος, ότι η στήριξη του πρωτογενούς τομέα και των ανθρώπων του αποτελεί σταθερή προτεραιότητα, με στόχο την ενίσχυση της ανθεκτικότητας και της προοπτικής του ελαιοκομικού κλάδου.