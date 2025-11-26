Συνάντηση Μητσοτάκη με Τζιτζικώστα: Μεγάλη η πρόοδος της Ελλάδας σε Μεταφορές και Τουρισμό

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε την Τετάρτη με τον Ευρωπαίο Επίτροπο Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού Απόστολο Τζιτζικώστα, στο Μέγαρο Μαξίμου. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν θέματα σχετικά με το χαρτοφυλάκιο του Επιτρόπου.

Σύμφωνα με σχετική ενημέρωση, στη συνάντηση συμμετείχαν επίσης ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας, ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας, η Υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη και ο Αναπληρωτής Υπουργός αρμόδιος για τις μεταφορές, Κωνσταντίνος Κυρανάκης.

Κατά την έναρξη της συνάντησης, ο Πρωθυπουργός και ο Επίτροπος είχαν τον ακόλουθο διάλογο:

Κυριάκος Μητσοτάκης: Καλωσήρθατε και επίσημα, κ. Επίτροπε. Πολύ χαίρομαι που μας δίνεται η δυνατότητα να κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Έχουμε την ευκαιρία να έχουμε μαζί μας όλους τους συναρμόδιους Υπουργούς οι οποίοι σχετίζονται με το ευρύ χαρτοφυλάκιο υπό την αρμοδιότητά σας.

Και νομίζω ότι είναι μία πρώτης τάξεως ευκαιρία να ακούσουμε και από εσάς, στη συνέχεια, τις προτεραιότητες για τον επόμενο χρόνο και να ακούσουμε και από τους Υπουργούς τα θέματα τα οποία θα ήθελαν να σας θίξουν και τα οποία άπτονται και απαιτούν έναν συντονισμό, μια καλύτερη επικοινωνία, θα έλεγα, μεταξύ της Επιτροπής και της Ελληνικής Κυβέρνησης.

Οπότε και πάλι, καλώς ήρθες Απόστολε.

Απόστολος Τζιτζικώστας: Σας ευχαριστώ, κ. Πρόεδρε. Να πω ότι είμαι πραγματικά πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι σήμερα εδώ με όλους εσάς, καθώς σε λίγες μέρες κλείνω τον έναν χρόνο θητείας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και σε ένα χαρτοφυλάκιο πάρα πολύ σημαντικό για τη χώρα μας.

Ένα χαρτοφυλάκιο που έχει να κάνει με τις υποδομές, τις μεταφορές, τη ναυτιλία, τον τουρισμό, τη στρατιωτική κινητικότητα, την αυτοκινητοβιομηχανία για 27 κράτη μέλη. Και έτσι, λοιπόν, είναι ένα χαρτοφυλάκιο που είναι πολύ σημαντικό για την Ευρώπη, καθώς αντικατοπτρίζει περίπου το 30% του ΑΕΠ της Ευρώπης, αλλά για την Ελλάδα ξεπερνά το 40% του ΑΕΠ.

Πρέπει να σας πω ότι σε αυτόν τον χρόνο έχουμε ήδη πάρει πάρα πολλές νομοθετικές πρωτοβουλίες, δίνοντας λύση σε χρόνια προβλήματα σε όλους τους άξονες που σας προανέφερα.

Θέλω να ευχαριστήσω την Ελληνική Κυβέρνηση, εσάς προσωπικά αλλά και τους Υπουργούς σας, για την εξαιρετική συνεργασία που έχουμε, καθώς, όπως καταλαβαίνετε, αυτό το χαρτοφυλάκιο εκτός από τα χαρακτηριστικά που έχουν να κάνουν με την οικονομία και το ΑΕΠ, είναι ένα χαρτοφυλάκιο που συνδέεται άμεσα με τις γεωπολιτικές εξελίξεις παγκοσμίως. Και άρα, είναι πάρα πολύ σημαντικό το γεγονός ότι έχουμε μια ισχυρή παρουσία στην Ευρώπη, καθώς η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια έχει κερδίσει τον σεβασμό, την αξιοπιστία της και βέβαια πρωταγωνιστεί σε μια σειρά από πολιτικές που εφαρμόζονται πανευρωπαϊκά.

Στο κομμάτι του χαρτοφυλακίου μου πρέπει να σας πω ότι έχει σημειωθεί πολύ σημαντική πρόοδος μέσα σε αυτόν τον χρόνο, χάρη στην πολύ καλή και εποικοδομητική συνεργασία που έχω με όλους εσάς.

Η Ελλάδα, άλλωστε, δεν είναι μυστικό ότι είναι από τις χώρες που έχει καταφέρει, μετά από σκληρή διαπραγμάτευση και επιτυχία του Πρωθυπουργού, να αντλήσει πόρους που ξεπερνούν τα 80 δισεκατομμύρια ευρώ από την τρέχουσα προγραμματική περίοδο και με εξαιρετική απορρόφηση των ευρωπαϊκών πόρων. Έργα τα οποία, προφανώς, μεταφράζονται σε σημαντικά έργα που φέρνουν ανάπτυξη, που φέρνουν θέσεις εργασίας, βελτιώνουν τη ζωή των πολιτών.

Και βέβαια, θα έλεγα ότι αυτή η συνεργασία Ελλάδος - Ευρωπαϊκής Ένωσης και το αποτέλεσμα της συνεργασίας αυτής είναι ουσιαστικά η Ευρώπη στην πράξη. Η Ευρώπη ενδιαφέρεται για τους πολίτες της και βρίσκεται πια παντού στην καθημερινότητα και στις πολιτικές μας.

Και οφείλω να πω -και κλείνω με αυτό- ότι η Ελλάδα κάνει μια εξαιρετική δουλειά σε πανευρωπαϊκό επίπεδο και είμαι πραγματικά περήφανος που ως Έλληνας Επίτροπος βρίσκομαι στις Βρυξέλλες προκειμένου, με την πολύ καλή αυτή και στενή συνεργασία που έχουμε, να δώσουμε λύσεις σε ζητήματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων μου.

Σας ευχαριστώ και πάλι για τη συνάντηση αυτή, που θα μας δοθεί η ευκαιρία να δούμε ανά τομέα και ανά Υπουργείο θέματα του χαρτοφυλακίου μου, την εξέλιξη αυτής της χρονιάς και τι σχεδιάζουμε για τα επόμενα χρόνια.