Συνάντηση Μητσοτάκη - Γκίλφοϊλ και τρεις υπουργούς των ΗΠΑ για την ενέργεια - Πυλώνας ασφάλειας η Ελλάδα

Ψηλά στην ατζέντα ήταν η ενέργεια κατά τη διάρκεια της συνάντησης του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τη νέα πρέσβη των ΗΠΑ στην Αθήνα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, και δύο Αμερικανούς υπουργούς.

Συγκεκριμένα, ο υπουργός Εσωτερικών των ΗΠΑ, Νταγκ Μπέργκαμ και ο Αμερικανός υπουργός Ενέργειας, Κρις Ράιτ, μαζί με τον αναπληρωτή υπουργό Διοίκησης και Πόρων του υπουργείου Εξωτερικών, Μάικλ Ρίγκας, είχαν συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου, παρουσία και της νέας πρέσβειρας των ΗΠΑ στη χώρα μας, αλλά και του υπ. Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου.

Η συνάντηση έγινε σε πολύ καλό κλίμα και ουσιαστικά πρόκειται για μια συνάντηση προάγγελο της αυριανής (6-7/11) Συνόδου της Διατλαντικής Συνεργασίας για την Ενέργεια.

Όπως σημειώνουν κυβερνητικά στελέχη, η συνάντηση αυτή ανάμεσα στον Πρωθυπουργό και τους δύο υπουργούς της κυβέρνησης Τραμπ αποτελεί αναγνώριση του ρόλου της χώρας μας από τις ΗΠΑ, ένας ρόλος που δεν περιορίζεται μόνο στο γεωπολιτικό πεδίο, αλλά έχει βαθύ ενεργειακό DNA, καθώς η Αθήνα μετατρέπεται σε πυλώνα ενεργειακής ασφάλειας για ολόκληρη τη νοτιοανατολική Ευρώπη.

Εκτός από την ενέργεια, στην ατζέντα μπήκε και η περαιτέρω εμβάθυνση της συνεργασίας ανάμεσα στην Ελλάδα και στις ΗΠΑ, στο μέτωπο της ασφάλειας.

Στη Σύνοδο, υπουργοί της κυβέρνησης Τραμπ, υπουργοί Ενέργειας από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και εκπρόσωποι ενεργειακών κολοσσών θα συζητήσουν την απεξάρτηση από το ρωσικό φυσικό αέριο και τους τρόπους με τους οποίους η Αθήνα θα μετατραπεί σε πύλη εισόδου αμερικανικού φυσικού αερίου για ολόκληρη την Ευρώπη.