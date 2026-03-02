Σχετικά με τα αιτήματα των κομμάτων της αντιπολίτευσης για ενημέρωση γύρω από τις εξελίξεις στο Ιράν και στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, κυβερνητικές πηγές αναφέρουν ότι ο πρωθυπουργός είναι ανοικτός για κατ' ιδίαν ενημέρωση όποιου πολιτικού αρχηγού, εφόσον κατατεθεί σχετικό αίτημα.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συναντηθεί αύριο στις 12:00 με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη, στο Γραφείο του Πρωθυπουργού στη Βουλή.

Επιπρόσθετα, ο πρωθυπουργός θα μιλήσει την Τέταρτη στη Βουλή, κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου για την επιστολική ψήφο των αποδήμων, όπου αναμένεται να τοποθετηθεί και για τις τρέχουσες διεθνείς εξελίξεις.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές λαμβάνει χώρα τακτική ενημέρωση της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής από τον υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη.

Επίσης, ο υπουργός Εξωτερικών συγκαλεί εκτάκτως την Τετάρτη 04.03 το Εθνικό Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής προκειμένου να συζητηθούν οι τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή