Συνάντηση Κων. Τασούλα με την ΥΠΕΞ της Αλβανίας - Τα μηνύματα για τις σχέσεις Αθήνας και Τιράνων

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας συναντήθηκε, νωρίτερα σήμερα, με την Υπουργό Ευρώπης και Εξωτερικών Υποθέσεων της Αλβανίας Eλίζα Σπιροπάλι, η οποία πραγματοποιεί επίσκεψη εργασίας στην Ελλάδα.

Ο κ. Τασούλας ανέφερε ότι η πύκνωση των διμερών επαφών αντανακλά τις στενές σχέσεις Ελλάδας και Αλβανίας, καθώς και την κοινή πολιτική βούληση για την περαιτέρω βελτίωση και ενίσχυσή τους, με οδηγό τους κανόνες του διεθνούς δικαίου και τις αρχές του αμοιβαίου σεβασμού και της καλής γειτονίας.

Τόνισε, επίσης, ότι η Ελληνική Εθνική Μειονότητα στην Αλβανία και η αλβανική κοινότητα που ζει και εργάζεται στην Ελλάδα αποτελούν γέφυρες φιλίας και συνεργασίας μεταξύ των δύο λαών.

Στο πλαίσιο αυτό, επανέλαβε ότι η αποτελεσματική προστασία και διασφάλιση στην πράξη του συνόλου των δικαιωμάτων της Ελληνικής Εθνικής Μειονότητας αποτελεί σταθερή προτεραιότητα της χώρας μας και σημαντική πτυχή στο πλαίσιο παρακολούθησης της ενταξιακής πορείας της Αλβανίας. Υπογράμμισε ειδικότερα τη σημασία προστασίας των περιουσιακών και εκπαιδευτικών δικαιωμάτων των μελών της ΕΕΜ, αναδεικνύοντας τα πάγια ελληνικά αιτήματα.

Περαιτέρω, αναφέρθηκε στην ανάγκη εφαρμογής της Συμφωνίας για την αναζήτηση και επαναταφή των Ελλήνων πεσόντων του Ελληνο-ιταλικού πολέμου, συμπεριλαμβανομένης της επίτευξης προόδου στο ζήτημα της επέκτασης του στρατιωτικού Κοιμητηρίου της Κλεισούρας.

Εν συνεχεία, επαίνεσε την πρόοδο που έχει επιτύχει η Αλβανία, κατά τον τελευταίο χρόνο, στις ενταξιακές της διαπραγματεύσεις και εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι η Ελλάδα θα συνεχίσει να υποστηρίζει την ενταξιακή πορεία της Αλβανίας, καθώς και όλων των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων, υπό την προϋπόθεση συνέχισης των απαιτούμενων μεταρρυθμίσεων, ιδίως στους τομείς του κράτους δικαίου και της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Από την πλευρά της, η κα Σπιροπάλι εξέφρασε τις ευχαριστίες της αλβανικής πλευράς για τη στήριξη της Ελλάδας στην ενταξιακή πορεία της χώρας της, υπέρ της οποίας τάσσεται η συντριπτική πλειοψηφία των Αλβανών πολιτών. Επίσης, τόνισε ότι οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις συνεπάγονται σειρά μεταρρυθμίσεων, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας των δικαιωμάτων της Ελληνικής Μειονότητας.