Συνάντηση Κ. Τασούλα με Δήμαρχο Μεγίστης: Στο επίκεντρο το Καστελλόριζο και η κακοκαιρία Byron

Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Αν. Τασούλας, δέχθηκε τον Δήμαρχο Μεγίστης Νικόλαο Ασβέστη, ο οποίος τον ενημέρωσε για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το ακριτικό Καστελλόριζο. Μόλις πριν από μία εβδομάδα, η κακοκαιρία Byron έπληξε το νησί, αφήνοντας πίσω πολλές ζημιές με αποτέλεσμα το νησί να κηρυχθεί σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης.

Ο Δήμαρχος Μεγίστης μετέφερε επίσης στον κ. Τασούλα θέσεις και προτάσεις τις οποίες συνυπογράφουν οι Δήμαρχοι Σύμης, Τήλου, Χάλκης και Κάσου και αφορούν στην στεγαστική πολιτική.