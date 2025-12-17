Συνάντηση Κ. Τασούλα με Δήμαρχο Μεγίστης: Στο επίκεντρο το Καστελλόριζο και η κακοκαιρία Byron
17/12/2025
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Αν. Τασούλας, δέχθηκε τον Δήμαρχο Μεγίστης Νικόλαο Ασβέστη, ο οποίος τον ενημέρωσε για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το ακριτικό Καστελλόριζο. Μόλις πριν από μία εβδομάδα, η κακοκαιρία Byron έπληξε το νησί, αφήνοντας πίσω πολλές ζημιές με αποτέλεσμα το νησί να κηρυχθεί σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης.

 Ο Δήμαρχος Μεγίστης μετέφερε επίσης στον κ. Τασούλα θέσεις και προτάσεις τις οποίες συνυπογράφουν οι Δήμαρχοι Σύμης, Τήλου, Χάλκης και Κάσου και αφορούν στην στεγαστική πολιτική.

