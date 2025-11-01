Συνάντηση Γ. Γεραπετρίτη με την Βρετανίδα βουλευτή, Ντειμ Πατελ

Ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, συναντήθηκε με την Ντέιμ Πρίτι Πατέλ, βουλευτή του Ηνωμένου Βασιλείου.
Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά τη διάρκεια της συζήτησης, επαναβεβαιώθηκαν οι διαχρονικοί δεσμοί μεταξύ Ελλάδας και Ηνωμένου Βασιλείου, εστιάζοντας σε θέματα εξωτερικής πολιτικής αμοιβαίου ενδιαφέροντος.
Minister of Foreign Affairs George Gerapetritis met with Dame Priti Patel, Member of the UK Parliament. During the discussion, enduring bonds between 🇬🇷 and the 🇬🇧 were reaffirmed. Focused on foreign policy issues of mutual interest. pic.twitter.com/HFMQmahiYb— Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) November 1, 2025