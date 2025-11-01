Συνάντηση Γ. Γεραπετρίτη με την Βρετανίδα βουλευτή, Ντειμ Πατελ

Ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, συναντήθηκε με την Ντέιμ Πρίτι Πατέλ, βουλευτή του Ηνωμένου Βασιλείου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά τη διάρκεια της συζήτησης, επαναβεβαιώθηκαν οι διαχρονικοί δεσμοί μεταξύ Ελλάδας και Ηνωμένου Βασιλείου, εστιάζοντας σε θέματα εξωτερικής πολιτικής αμοιβαίου ενδιαφέροντος.