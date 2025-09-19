Συνάντηση Γ. Φλωρίδη με κινεζική αντιπροσωπεία: Στο επίκεντρο η δικαιοσύνη και η ενίσχυση της διαφάνειας

Ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης, συναντήθηκε σήμερα με κινεζική αντιπροσωπεία υπό τον Fu Kui, αναπληρωτή γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής Επιθεώρησης Πειθαρχίας του Κομμουνιστικού Κόμματος της Κίνας και Αναπληρωτή Διευθυντή της Εθνικής Εποπτικής Επιτροπής.

Η συζήτηση, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Δικαιοσύνης, επικεντρώθηκε σε γενικότερα θέματα λειτουργίας των θεσμών της Δικαιοσύνης και ενίσχυσης της διαφάνειας, ενώ ο Fu Kui αναφέρθηκε τις πρωτοβουλίες και τα βήματα που έχει υλοποιήσει η Κίνα προς αυτή την κατεύθυνση.

Ο κ. Φλωρίδης, υπογράμμισε τη σημασία της ενίσχυσης της διεθνούς συνεργασίας και της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών στα θέματα αυτά, ενώ εκφράστηκε η πρόθεση των δύο ανδρών να διατηρήσουν ανοιχτό δίαυλο επικοινωνίας για θέματα κοινού ενδιαφέροντος.