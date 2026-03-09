Συνάντηση Γ. Φλωρίδη με Ιρλανδό ομόλογό του: Στο επίκεντρο η κατάσταση της Δικαιοσύνης

Ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης και ο υφυπουργός Δικαιοσύνης, Ιωάννης Μπούγας συναντήθηκαν, σήμερα, με τον υπουργό Εσωτερικών Υποθέσεων, Δικαιοσύνης και Μετανάστευσης της Ιρλανδίας Jim O' Callaghan, με αφορμή την ανάληψη της προεδρίας του συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από την Ιρλανδία το δεύτερο εξάμηνο του 2026, ενώ συζητήθηκαν και θέματα Δικαιοσύνης των δύο χωρών.

Όπως είναι γνωστό, μετά την ανάληψη της προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ, από την Ιρλανδία το δεύτερο εξάμηνο του 2026 (Ιούλιος - Δεκέμβριος 2026), την σκυτάλη για το δεύτερο εξάμηνο του 2027 (Ιούλιος - Δεκέμβριος 2027) παίρνει η Ελλάδα. Για το λόγο αυτό, ο κ. Φλωρίδης γνωστοποίησε ότι τις προσεχείς ημέρες θα ανακοινώσει τη σύνθεση της ομάδας εργασίας, η οποία θα αναλάβει την προετοιμασία της προεδρίας της χώρας μας για τα θέματα Δικαιοσύνης.

Δεν παρέλειψε, ο κ. Φλωρίδης να επισημάνει τις δύσκολες συνθήκες κάτω από τις οποίες διεξάγεται η προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Κυπριακή Δημοκρατία, εξαιτίας του πολέμου στη Μέση Ανατολή και εξέφρασε την ευχή για γρήγορη ειρήνευση.

Αναλυτικότερα, κατά την διάρκεια της συνάντησης, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Δικαιοσύνης, «διαπιστώθηκε η ύπαρξη κοινών στόχων και προτεραιοτήτων για μια σειρά κρίσιμων ζητημάτων που ταλανίζουν τις ευρωπαϊκές κοινωνίες, όπως η παράτυπη μετανάστευση, το οργανωμένο έγκλημα, η βία των ανηλίκων και κατά των γυναικών μέσα στο πλαίσιο του Κράτους Δικαίου και της διασφάλισης των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων».

Ακόμη, ο κ. Jim O' Callaghan θέλησε να ενημερωθεί για τις πρωτοβουλίες που έχουν αναληφθεί για τον εκσυγχρονισμό της ελληνικής Δικαιοσύνης, καθώς, όπως τόνισε, η χώρα τους αντιμετωπίζει σημαντικές καθυστερήσεις στην απονομή της Πολιτικής Δικαιοσύνης.

Ο Έλληνας υπουργός Δικαιοσύνης ενημέρωσε τον ομόλογο του, για τις σημαντικές μεταρρυθμίσεις που συντελέστηκαν για τον εκσυγχρονισμό και την επιτάχυνση της ελληνικής Δικαιοσύνης και ειδικότερα, αναφέρθηκε στην εφαρμογή του Δικαστικού Χάρτη, με την ενοποίηση του πρώτου βαθμού δικαιοδοσίας, την κατάργηση των Ειρηνοδικείων και την ένταξη περίπου χιλίων Ειρηνοδικών στην ειδική επετηρίδα των Πρωτοδικών στην τακτική επετηρίδα, καθώς και πως αυτό οδήγησε στην επιτάχυνση του ρυθμού απονομής Δικαιοσύνης.

Ακόμη, ο κ. Φλωρίδης αναφέρθηκε στον νέο Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, με την εφαρμογή του ηλεκτρονικού φακέλου των δικαστικών υποθέσεων, στις επικείμενες αλλαγές της νομοθεσίας με απώτερο σκοπό τη θέσπιση ενός σύγχρονου και αποτελεσματικού Κώδικα Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών, στο νέο Κληρονομικό Δίκαιο, καθώς και στη σημαντική συμβολή του ψηφιακού μετασχηματισμού στον χώρο της Δικαιοσύνης.

Παράλληλα, ο κ. Φλωρίδης, ανέφερε: «Οι μεταρρυθμίσεις της ελληνικής Δικαιοσύνης, οι οποίες εκκρεμούσαν περισσότερο από έναν αιώνα, ήδη έδωσαν τα πρώτα μετρήσιμα αποτελέσματα, καθώς ο μέσος χρόνος έκδοσης των δικαστικών αποφάσεων στον πρώτο βαθμό, μειώθηκε από τα δύο χρόνια στον ένα χρόνο, ενώ σε όλα τα Πρωτοδικεία της χώρας, πλην του Πρωτοδικείου Αθηνών, βρίσκεται ήδη κάτω από τις 250 μέρες. Στο Πρωτοδικείο της Αθήνας ο χρόνος έκδοσης μειώθηκε από τα τεσσεράμισι χρόνια στον ενάμιση».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ενδιαφέρον υπήρξε από Ιρλανδικής πλευράς για τον τρόπο επιλογής και διορισμού των δικαστικών λειτουργών στη χώρα μας και πως η διαδικασία αυτή διασφαλίζει την ανεξαρτησία των δικαστικών λειτουργών και της Δικαιοσύνης στο σύνολό της.

Από την πλευρά του ο κ. Φλωρίδης ανέλυσε τις σχετικές προβλέψεις που απορρέουν τόσο από το Σύνταγμα όσο και από τον Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (ΚΟΔΚΔΛ), ενώ επισήμανε την πρόβλεψη της νομοθεσίας (ήδη από το 2024) σύμφωνα με την οποία οι ηγεσίες των Ανωτάτων Δικαστηρίων της χώρας επιλέγονται μεν από το υπουργικό συμβούλιο, πλην όμως κατόπιν των σχετικών προτάσεων των Ολομελειών των Ανωτάτων Δικαστηρίων καθώς και της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου.

Τον Ιρλανδό υπουργό συνόδευαν η πρέσβης της Ιρλανδίας στην Ελλάδα Ciara O' Floinn, ο αναπληρωτής πρέσβης John Devlin, ο σύμβουλός του Adrian O' Higgins και η συνεργάτιδά του Ellen Byrne.