Συνάντηση Δένδια με τον κύπριο ομόλογό του

Συνάντηση με τον υπουργό Εξωτερικών της Κύπρου Ιωάννη Κασουλίδη πραγματοποίησε ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας, στο περιθώριο του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που λαμβάνει χώρα στο Λουξεμβούργο σήμερα.

Στο πλαίσιο του στενού και συνεχούς συντονισμού Ελλάδας-Κύπρου, οι υπουργοί αντάλλαξαν απόψεις για την κατάσταση στην ευρύτερη περιοχή, σύμφωνα με σχετική ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών στο twitter.

