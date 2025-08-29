Συνάντηση αντιπροσωπείας του ΕΕΑ με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας

Η Διοικητική Επιτροπή του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, υπό τον πρόεδρό του Ιωάννη Χατζηθεοδοσίου, επισκέφθηκε την Παρασκευή τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα, στο Προεδρικό Μέγαρο.

Όπως αναφέρει ανακοίνωση του επιμελητηρίου, η αντιπροσωπεία ενημέρωσε τον κ. Τασούλα για τις πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει, προκειμένου να στηρίξει τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, τους ελεύθερους επαγγελματίες, τους εμπόρους και τους αυτοαπασχολούμενους και να συμβάλει στην περαιτέρω ανάπτυξη και βιωσιμότητά τους.

Επίσης, ενημέρωσε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για τις εκδηλώσεις που διοργανώνουν τον Οκτώβριο με αφορμή τη συμπλήρωση 100 ετών ύπαρξης και λειτουργίας του επιμελητηρίου και ζήτησαν τη συμμετοχή του. Στις εκδηλώσεις θα τονιστεί η συμβολή των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας διαχρονικά.

Όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση: «Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ευχαρίστησε τα μέλη της Διοικητικής Επιτροπής για την ενημέρωση και τους συνεχάρη για τον εποικοδομητικό τρόπο με τον οποίο ενημερώνουν την Πολιτεία για τα σοβαρά θέματα που απασχολούν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τους επαγγελματίες, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας».