Συμμετοχή του Ι. Πλακιωτάκη στη Διάσκεψη Προέδρων Κοινοβουλίων της Συνέλευσης της Ένωσης για τη Μεσόγειο (ΡAUfM)

Στη Διάσκεψη των Προέδρων της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης της Ένωσης για τη Μεσόγειο (ΡaufM), που διεξήχθη στο Κάιρο της Αιγύπτου, με θέμα την «Προώθηση της οικονομικής συνεργασίας μεταξύ των δύο ακτών της Μεσογείου: Αναζωογόνηση της Διαδικασίας της Βαρκελώνης στην 30ή επέτειό της» συμμετείχε ο αντιπρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, Ιωάννης Πλακιωτάκης.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, κατά την παρέμβασή του, ο κ. Πλακιωτάκης ανέφερε ότι η Διαδικασία της Βαρκελώνης, υπήρξε μια πρωτοποριακή πρωτοβουλία για την ευρωμεσογειακή συνεργασία, η οποία άνοιξε τον δρόμο για την ίδρυση της Συνέλευσης της ΡA UfMτο 2008 και εδραίωσε ένα πνεύμα περιφερειακής συνεργασίας που συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Τόνισε, δε, ότι η επετειακή σημερινή [χθεσινή] συνάντηση συμπίπτει με την ιστορική ειρηνευτική συμφωνία για τη Γάζα, η οποία συνιστά απόδειξη της διπλωματικής ισχύος και αποφασιστικό πρώτο βήμα προς μια συνολική διευθέτηση και την έναρξη μιας πολιτικής διαδικασίας με στόχο τη λύση των δύο κρατών, στη βάση των σχετικών αποφάσεων του ΟΗΕ.

Στη συνέχεια, ο αντιπρόεδρος της Βουλή τόνισε ότι η Ελλάδα υποστηρίζει την ανασυγκρότηση και τη μεταρρύθμιση των παλαιστινιακών θεσμών ως απαραίτητες προϋποθέσεις για την επιτυχή εφαρμογή του Ειρηνευτικού Σχεδίου και την προώθηση μιας συνολικής πολιτικής διαδικασίας στη Μέση Ανατολή. Προσέθεσε, δε, ότι η Ελλάδα, ούσα πάντα υπέρ των πολυμερών περιφερειακών σχημάτων συνεργασίας, αναλαμβάνει την πρωτοβουλία να οργανώσει τη συνάντηση των παράκτιων χωρών με το πολυμερές σχήμα «5×5» , στο οποίο θα μετέχουν Ελλάδα, Κύπρος, Αίγυπτος, Τουρκία και Λιβύη, με σκοπό τη συνεργασία σε θέματα μετανάστευσης, προστασίας θαλάσσιου περιβάλλοντος, διασυνδεσιμότητας, οριοθέτησης θαλάσσιων ζωνών και πολιτικής προστασίας,

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο κ. Πλακιωτάκης στο νέο «Σύμφωνο για τη Μεσόγειο» της ΕΕ, μια εμβληματική πρωτοβουλία για την εμβάθυνση της συνεργασίας και την ενίσχυση των σχέσεων της ΕΕ με τους εταίρους της στη νότια Μεσόγειο, και το οποίο θεσπίζει ένα πρακτικό, ευέλικτο πλαίσιο συνεργασίας, μέσω 3 «πυλώνων»:

1. Άνθρωποι: κινητήρια δύναμη για την αλλαγή, τις συνδέσεις και την καινοτομία

2. Ισχυρότερες, βιώσιμες και ολοκληρωμένες οικονομίες

3. Ασφάλεια, ετοιμότητα και διαχείριση της μετανάστευσης.

Το νέο «Σύμφωνο για τη Μεσόγειο» προωθεί την ενίσχυση των σχέσεων της ΕΕ με τους νότιους μεσογειακούς εταίρους και σαν τελικό σκοπό έχει τη δημιουργία ενός Κοινού Μεσογειακού Χώρου, που είναι και η ουσία του Συμφώνου, όπως χαρακτηριστικά είπε ο κ. Πλακιωτάκης.

Επιπροσθέτως, στην παρέμβασή του, ο αντιπρόεδρος κ. Πλακιωτάκης μίλησε για τη σημασία της ενεργειακής μετάβασης σε ανανεώσιμες πηγές, λέγοντας ότι αυτή η μετάβαση προσφέρει ευκαιρίες για βιώσιμες οικονομίες και μείωση του αποτυπώματος άνθρακα, με την Ελλάδα να προσδίδει μεγάλη σημασία στις διασυνδέσεις ηλεκτρικής ενέργειας με τις γειτονικές χώρες της νότιας μεσογειακής ακτής. Η «ενέργεια θα καθορίσει σε μεγάλο βαθμό το κοινό μας μέλλον», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Αντιπρόεδρος της ΒτΕ.

Κλείνοντας την παρέμβαση του, ο αντιπρόεδρος της Βουλής έδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα στο θέμα της μετανάστευσης, το οποίο παραμένει μεγάλη πρόκληση για τη Μεσόγειο. Η Ελλάδα, ως χώρα στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ, συνεργάζεται με τη FRONTEX για την αντιμετώπιση των παράνομων ροών και υποστηρίζει τη νέα Ευρωπαϊκή Συμφωνία για τη Μετανάστευση και το Άσυλο, η οποία έχει τριπλή στόχευση: την αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτίων της μετανάστευσης, την καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης και την προώθηση νόμιμων διαδρομών κινητικότητας.

Τέλος, ο κ. Πλακιωτάκης, αφού ευχαρίστησε τους Αιγύπτιους διοργανωτές και την αιγυπτιακή Προεδρία για την άρτια διοργάνωση και φιλοξενία της συνάντησης αυτής, κάλεσε τους συμμετέχοντες να έχουν το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον, να εργαστούν για την ενίσχυση της κοινοβουλευτικής διπλωματίας και για την εμβάθυνση της ευρωμεσογειακής εταιρικής σχέσης, δίνοντας έμφαση στην εκπαίδευση, την καινοτομία και τον πολιτιστικό διάλογο. «Η επένδυση στη νεολαία εξοπλίζει την επόμενη γενιά για να οικοδομήσει μια πιο συμπεριληπτική και ευημερούσα περιοχή» ανέφερε χαρακτηριστικά ο αντιπρόεδρος, με ασφάλεια, ειρήνη και σταθερότητα, χωρίς τις οποίες η οικονομική ανάπτυξη και κοινωνική συνοχή είναι αδύνατες.

Με το πέρας των εργασιών της Διάσκεψης των Προέδρων των Κοινοβουλίων της PA-UfM, υιοθετήθηκε Κοινή Δήλωση, στην οποία είχαν συμπεριληφθεί και οι ελληνικές προτάσεις.