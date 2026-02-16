Συμφωνία Κακλαμάνη - Μενδώνη για τις φωτογραφίες των εκτελεσθέντων: Αν αποκτηθούν από το υπ. Πολιτισμού, θα δοθούν στη Βουλή

Τηλεφωνική επικοινωνία για τις φωτογραφίες των 200 εκτελεσθέντων της Καισαριανής είχαν ο Νικήτας Κακλαμάνης και η Λίνα Μενδώνη.

Ο πρόεδρος της Βουλής και η υπουργός Πολιτισμού συμφώνησαν ότι εφόσον αποκτηθούν οι φωτογραφίες από το υπ. Πολιτισμού, στη συνέχεια θα παραχωρηθούν στη Βουλή των Ελλήνων.

Υπενθυμίζεται ότι ο Βέλγος συλλέκτης αποφάσισε να αποσύρει από το eBay τις φωτό-ντοκουμέντα με τους εκτελεσθέντες στην Καισαριανή.

Η ανακοίνωσή του

Δήλωση εκ μέρους της Crain's Militaria

Σήμερα το πρωί, αποφάσισα προσωπικά να κλείσω τις δημοπρασίες στο eBay που αφορούσαν τις ιστορικές φωτογραφίες της Καισαριανής.

Κατανοώ πλήρως ότι αυτές οι φωτογραφίες είναι ευαίσθητου ιστορικού χαρακτήρα και συγκλονίστηκα βαθιά από τη ζημιά που προκλήθηκε χθες στο μνημείο της Καισαριανής. Γνωρίζω ότι τα συναισθήματα γύρω από αυτό το θέμα μπορεί να είναι έντονα και λυπάμαι που το ζήτημα χρησιμοποιείται και για πολιτικούς σκοπούς.

Μετά την έντονη κάλυψη από τα μέσα ενημέρωσης χθες, επικοινώνησαν μαζί μου πολλοί ιδιωτικοί συλλέκτες εκφράζοντας έντονο ενδιαφέρον για την απόκτηση των φωτογραφιών. Αν και εκτιμώ αυτό το ενδιαφέρον, θέλω να τονίσω ότι δεν έχει ληφθεί ακόμη καμία απόφαση για την πώληση και παραμένω ανοιχτός σε εποικοδομητικό διάλογο με τις αρμόδιες ελληνικές κυβερνητικές αρχές σχετικά με το μέλλον αυτού του υλικού.

Ταυτόχρονα, ζητώ με σεβασμό να αναγνωριστεί και να αντιμετωπιστεί με τον δέοντα σεβασμό η νόμιμη ιδιοκτησία μου επί των φωτογραφιών. Έχουν διαδοθεί ευρέως τεχνητά αλλοιωμένες εικόνες που αφαιρούν την προστασία των πνευματικών μου δικαιωμάτων, παραμορφώνοντας μάλιστα ορισμένα πρόσωπα των θυμάτων και προκαλώντας περιττές συζητήσεις σχετικά με την αυθεντικότητα των φωτογραφιών.

Σας ευχαριστώ για την κατανόησή σας, για τον σεβασμό της ιδιωτικής μου ζωής και για την τήρηση της επιθυμίας μου να μην κάνω περαιτέρω δηλώσεις ή συνεντεύξεις στα μέσα ενημέρωσης.

Π. Μαρινάκης: Έχουν δρομολογηθεί οι διαδικασίες για την απόκτησή τους

«Οι φωτογραφίες πρέπει να αποκτηθούν από το ελληνικό Κράτος εφόσον είναι γνήσιες» υπογράμμισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης αναφερόμενος στα φωτογραφικά ντοκουμέντα από της εκτέλεση των 200 στην Καισαριανή την Πρωτομαγιά του 1944, που βγήκαν σε δημοπρασία στο eBAY, σημειώνοντας πως έχουν δρομολογηθεί οι διαδικασίες διεκδίκησης της απόκτησης των φωτογραφιών από το υπουργείο Πολιτισμού.

«Στην περίπτωση αυτή, αποτελούν μοναδικά τεκμήρια, άρρηκτα συνδεδεμένα με συγκεκριμένο τραγικό γεγονός της ελληνικής ιστορίας, άρα και τμήμα της πολιτιστικής κληρονομιάς του ελληνικού λαού» τόνισε και πρόσθεσε κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης πολιτικών συντακτών πως «το υπ. Πολιτισμού έχει δρομολογήσει τις διαδικασίες διεκδίκησης της απόκτησης τους υπό την προϋπόθεση ότι ο κάτοχός τους ή το Ebay μπορούν να αποκτήσουν τη γνησιότητά τους ή δεχθούν έλεγχο από τους ειδικούς που θα ορίσει το υπουργείο Πολιτισμού».