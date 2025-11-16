Συλλυπητήρια του Ν. Δένδια για τον θάνατο του Δημήτρη Σταμάτη: «Υπηρέτησε την παράταξη με αφοσίωση στο καθήκον»

«Ο Δημήτρης Σταμάτης υπηρέτησε την παράταξη με αφοσίωση στο καθήκον». Αυτό τόνισε ο υπουργός Εθνικής 'Αμυνας Νίκος Δένδιας σε ανάρτησή του στο κοινωνικό δίκτυο «Χ» για τον θάνατο του Δημήτρη Σταμάτη.

«Διακρίθηκε για την αποτελεσματικότητά του ως Υπουργός Επικρατείας της Κυβέρνησης Αντώνη Σαμαρά, όταν είχα την τύχη να συνεργαστώ μαζί του ως Υπουργός της ίδιας Κυβέρνησης» υπογράμμισε ο κ. Δένδιας.

«Ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένειά του» πρόσθεσε ο κ. Δένδιας.

Ο Δημήτρης Σταμάτης υπηρέτησε την παράταξη με αφοσίωση στο καθήκον. Διακρίθηκε για την αποτελεσματικότητά του ως Υπουργός Επικρατείας της Κυβέρνησης Αντώνη Σαμαρά, όταν είχα την τύχη να συνεργαστώ μαζί του ως Υπουργός της ίδιας Κυβέρνησης. Ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένειά… — Nikos Dendias (@NikosDendias) November 16, 2025

Σημειώνεται ότι ο Δημήτριος Σταμάτης γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη, όπου και κατοικούσε με τη σύζυγο και τα δύο του παιδιά.

Σπούδασε στη Νομική Σχολή του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ενώ άσκησε ενεργά το επάγγελμα του δικηγόρου. Το 1985 εξελέγη για πρώτη φορά βουλευτής Α΄ Θεσσαλονίκης με τη Νέα Δημοκρατία, έως και το 1993.

Ακόμα διατέλεσε Γενικός Γραμματέας του πρώην Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών. Κατά την περίοδο 2005 - 2009, χρημάτισε Γενικός Γραμματέας της τότε Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Στις 21 Ιουνίου 2012 ορκίστηκε υπουργός Επικρατείας της τρικομματικής κυβέρνησης του προέδρου της Νέας Δημοκρατίας Αντώνη Σαμαρά, ενώ είναι αρμόδιος για την ομαλή λειτουργία και συνεννόηση των κυβερνητικών εταίρων.

Στις βουλευτικές εκλογές του Ιανουαρίου 2015 ήταν υποψήφιος στη δεύτερη θέση του ψηφοδελτίου επικρατείας της ΝΔ, θέση στην οποία εξελέγη.